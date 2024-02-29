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Выпуск мобильной платформы /e/OS 1.20, развиваемой создателем Mandrake Linux

29.02.2024 16:16

Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 1.20, нацеленной на сохранение конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект предоставляет прошивки для многих популярных моделей смартфонов, а также под брендами Murena One, Murena Fairphone 3+/4 и Murena Teracube 2e предлагает редакции смартфонов OnePlus One, Fairphone 3+/4 и Teracube 2e с предустановленной прошивкой /e/OS. Всего официально поддерживается 224 смартфона.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка на основе Mozilla Location Service. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов.

Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя существенно переработан и включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (MJ PDF), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI).

Основные изменения в /e/OS 1.20:

  • Обновлено оформление пакета Advanced Privacy, позволяющего включить передачу приложениям фиктивных данных о местоположении и IP-адресе, а также блокировать встроенные в приложения системы отслеживания активности пользователя. Добавлена статистика о числе блокированных за последние 30 дней утечек персональных данных и вызывающих данные утечки приложениях.
  • Для просмотра документов в формате PDF вместо PDF Viewer Plus задействовано приложение MJ PDF.
  • Реализована поддержка автоматического возобновления прерванной загрузки обновлений.
  • Обеспечена совместимость с API Application Licensing, применяемом в некоторых приложениях для проверки состояния лицензии, чтобы убедиться, что пользователю разрешено использовать программу.
  • Налажена поддержка API On Demand Modules, позволяющего по мере необходимости загружать APK-пакеты для разделённых на части приложений.
  • В App Lounge обеспечено выставления метки нулевого уровня приватности для приложений, условия использования которых содержат сомнительные пункты, связанные с нарушением конфиденциальности и передачей данных пользователя.
  • Перенесены исправления из ветки LineageOS 20.
  • Для устройства Murena Two по умолчанию выставлено разрешение камеры в 12MPx.
  • Устройство Fairphone 5 переведено на использование обновления FP5.TT40.A.131.20231130.
  • Для устройств Pixel 5 и Moto G7 Play подготовлены сборки для разработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://e.foundation/leaving-a...)
  2. OpenNews: Доступны открытая мобильная платформа /e/OS 1.0 и смартфон Murena One на её основе
  3. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux
  4. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  5. OpenNews: Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов
  6. OpenNews: Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.24
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60697-e.foundation
Ключевые слова: e.foundation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:42, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давно пользуюсь, годное.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:46, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как вы можете использовать ос с таким противным названием? Человек явно поскупился на грамотных маркетологов.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 16:49, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это волнует в последнюю очередь. У них коммерческий бренд Murena, под которым они телефоны со своей ОС продают.
     
  • 3.15, Аноним (15), 17:33, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда впервые увидел новость о переименовании в  /e/OS сразу понял что автор шизофреник. Да я отдаю себе отчет что шизофреников очень много вокруг, но пользоваться сборочкой андроида от шизофреника что-то мне не очень хочется. Если мне не приятно название, то это портит всё впечатление. Если челвоек не в состоянии придумать обычное скучное название, то вряд лион способен сделать нормальную сборочку андроида. Выделяться можно, за счёт названия, то это дичь.
     
     
  • 4.24, Психолог (-), 19:16, 29/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.16, BeLord (ok), 17:39, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вкус и цвет все фломастеры разные-))) Мне хоть изделием АБГД120212-ИСМ-ФР назови, для меня важный вопрос это ТТХ железки,а не название.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:44, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >изделием АБГД120212-ИСМ-ФР

    Вы только что продали мне мобильную ОС, я бы специально пользовался ОС с таким названием

     
     
  • 5.23, Аноним (23), 19:00, 29/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.22, Аноним (22), 18:59, 29/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.3, Аноним (3), 16:46, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бедного n7100 никто не хочет поддерживать. Ни /e/OS, ни та же LineageOS. Одни падучие сборки на xda лежат от западных васянов.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:50, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты супер анонимус то для тебя есть "Репликант ОС".
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 16:54, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там шестой андроид. И нет вайфая, и ускорения графики и бог знает чего еще нет...
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 17:03, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > супер анонимус
    > нет вайфая

    Так наоборот хорошо
    "нет вайфая" -> "нет инета"
    "нет инета" -> ... "нет инета"
    И ничто не может утечь, потому что некуда.

     
     
  • 5.11, Аноним (3), 17:07, 29/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.12, Аноним (12), 17:12, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свисток для вайфая через otg?
     
     
  • 5.13, Аноним (3), 17:14, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такое себе...
     
  • 2.7, Пиупиу (-), 16:50, 29/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.4, Аноним (6), 16:49, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эта ос отвязана от гугла. Но встроены свои сервисы "мурена".
    Lineage OS по лучше будет.
     
     
  • 2.8, Самый умный из вас (?), 16:53, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подними свой nextcloud и используй
     
     
  • 3.18, Самый Лучший Гусь (?), 18:24, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не могу ведь Nextcloud написан на пхп а мне сказали что пхп не тру
     

  • 1.14, Аноним (14), 17:22, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Как вы можете использовать ос с таким противным названием? Человек явно поскупился на грамотных маркетологов.

    Просмотрите список дистрибутивов GNU/Linux!

     
  • 1.17, дАнон (?), 17:52, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В последних билдах сломанный рекавери для моей Motorola G100, BlissLauncher делает телефон вообще эполфрендли.

    На Редми нот 8т нфс нерабочий был.

    В придачу к этому баги, которые даже и не пытались исправить, все баг репорты спустя год закрыты за просроту.

     

  • 1.19, nox. (?), 18:24, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Всего официально поддерживается 224 смартфона.

    Ни одного аппарата из списка не наблюдал. Похоже на мистификацию.

     
     
  • 2.21, gesha.turtles (?), 18:49, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни одного аппарата из списка не наб^W использовал.

    Не благодари.

     

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