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Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 14.2

21.12.2023 09:43

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 14.2 (Sonoma), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 172 пакета с исходными текстами. По сравнению с веткой macOS 13 удалены пакеты gnudiff и libstdcxx.

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

В то же время опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 17.2. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apple-oss-d...)
  2. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.4 и 13.5
  3. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  4. OpenNews: iLeakage - метод эксплуатации уязвимости в CPU Apple через браузеры на базе движка WebKit
  5. OpenNews: Опубликован Fedora Asahi Remix 39, дистрибутив для ARM-чипов Apple
  6. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, macOS, Android и iOS, допускающая подстановку нажатий клавиш
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60324-macos
Ключевые слова: macos, darwin
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:50, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем они это делают?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:51, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное в надежде, что будут использовать на суперкомпьютерах
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:55, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Может поэтому?

    > в которых используется свободное программное обеспечение

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:11, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть по крайней мере частично из-за того что просто вынуждены это сделать.
    Более закрытой экосистемы сложно представить.
     
  • 2.4, iCat (ok), 09:57, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Зачем они это делают?

    In July 2003, Apple released Darwin under version 2.0 of the Apple Public Source License (APSL), which the Free Software Foundation (FSF) classifies as a free software license incompatible with the GNU General Public License.

     
  • 2.6, Аноним (6), 10:10, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если дарвин сделан на базе разного открытого кода со всякими странными лицензиями. В том числе NextStep который по себе суть чистый UNIX. Почему бы не выложить производные в открытый доступ.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:14, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы соблюсти условия лицензий на тот код, который когда-то форкнули.

    Внезапно

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 10:17, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

    Код FreeBSD можно закрывать. Вопрос остаётся открытым.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:31, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот такие вот они альтруисты.
     
  • 2.11, Аноним (12), 10:30, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тут новенький? Эпл постоянно открывает исходники своей ОС. Другое дело что только ядро. Кстати эпловская Максоь это сертифицированный труб ЮНИКС.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да кому они нужны...
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:10, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты можешь провести аудит безопасности найти дыру и эксплуатировать её на макоси.
     
  • 2.8, Пользователь (?), 10:12, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для общего развития посмотреть че и как, вдохновление для новых идей и все такое
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:32, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собрать свой дистрибутив.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:07, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно соберётся?
     
     
  • 4.23, Аноним (12), 13:22, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я откуда знаю.
     
  • 3.19, Аноним (18), 12:12, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JailOS
     
     
  • 4.21, Аноним (17), 12:15, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    StrictRegimeZoneOS
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:41, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такой проект, GNU/Darwin. Это ОС на базе ядра макОС и его системных компонентов, и с примитивным оконным менеджером. Может кто-то пользуется, десяток гиков и разработчиков. Для обычных пользователей что смотрят фильмы и чатятся, она не предназначена, это узкоспециализированная ОС
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 11:11, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно вообще шевелится?
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:49, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В хурд никто не предлагал запихнуть вместо хурда?
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 12:12, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли FSF согласится запихивать туда код под APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE, несовместимой с GPL.
     

  • 1.24, Аноним (12), 13:24, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня только один вопрос, почему никто не делает дистрибутив на сабже?
     
     
  • 2.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:41, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не хочет возиться с этим кодом
     

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