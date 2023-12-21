Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 14.2

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|2.2, Аноним (2), 09:51, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное в надежде, что будут использовать на суперкомпьютерах
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|2.3, Аноним (3), 09:55, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Может поэтому?
> в которых используется свободное программное обеспечение
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|3.18, Аноним (18), 12:11, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть по крайней мере частично из-за того что просто вынуждены это сделать.
Более закрытой экосистемы сложно представить.
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|2.4, iCat (ok), 09:57, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Зачем они это делают?
In July 2003, Apple released Darwin under version 2.0 of the Apple Public Source License (APSL), which the Free Software Foundation (FSF) classifies as a free software license incompatible with the GNU General Public License.
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|2.6, Аноним (6), 10:10, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если дарвин сделан на базе разного открытого кода со всякими странными лицензиями. В том числе NextStep который по себе суть чистый UNIX. Почему бы не выложить производные в открытый доступ.
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|2.9, Аноним (9), 10:14, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы соблюсти условия лицензий на тот код, который когда-то форкнули.
Внезапно
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|3.10, Аноним (1), 10:17, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.
Код FreeBSD можно закрывать. Вопрос остаётся открытым.
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|2.11, Аноним (12), 10:30, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты тут новенький? Эпл постоянно открывает исходники своей ОС. Другое дело что только ядро. Кстати эпловская Максоь это сертифицированный труб ЮНИКС.
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|2.7, Аноним (6), 10:10, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты можешь провести аудит безопасности найти дыру и эксплуатировать её на макоси.
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|2.14, Аноним (14), 10:41, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такой проект, GNU/Darwin. Это ОС на базе ядра макОС и его системных компонентов, и с примитивным оконным менеджером. Может кто-то пользуется, десяток гиков и разработчиков. Для обычных пользователей что смотрят фильмы и чатятся, она не предназначена, это узкоспециализированная ОС
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|2.20, Аноним (17), 12:12, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли FSF согласится запихивать туда код под APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE, несовместимой с GPL.
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