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Взлом инфраструктуры MongoDB

17.12.2023 09:49

В инфраструктуре компании MongoDB, развивающей одноимённую документо-ориентированную СУБД и облачный сервис MongoDB Atlas, выявлены следы взлома. Судя по уведомлению, направленному клиентам компании, злоумышленники смогли получить доступ к некоторым корпоративным системам, на которых, среди прочего, были размещены сведения об учётных записях клиентов и контактные данные пользователей. Свидетельств, указывающих на то, что атакующие получили доступ к данным, хранимым пользователями в облачном сервисе MongoDB Atlas, на текущем этапе разбирательства не выявлено.

Вредоносная активность была обнаружена вечером 13 декабря, после чего неавторизованный доступ был пресечён и начат процесс разбора инцидента. В течение какого времени атакующие имели доступ к инфраструктуре не сообщается. Также не упоминается насколько атака затронула системы, связанные с разработкой СУБД MongoDB. Не исключено, что полученные в ходе атаки данные могут использоваться для фишинга и целевых атак с использованием методов социального инжиниринга. Пользователям облачных сервисов MongoDB рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию.

Отмечается, что произошедший несколько часов назад сбой, из-за которого пользователи облачного хранилища Atlas и портала технической поддержки не могли подключиться, не связан с разбираемым инцидентом.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  3. OpenNews: Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 6.0
  4. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  5. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  6. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60299-mongodb
Ключевые слова: mongodb, hack
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:41, 17/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вот к чему приводит. Игра со сменами лицензий.
     
     
  • 2.3, nox. (?), 10:43, 17/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > облачный сервис

    это в принципе неудачная технология.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:54, 17/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему, она очень выгодная в определённом смысле. А ещё позволяет переложить ответственность, в том числе необходимость врать и нарушать законы, на третье лицо.
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:12, 17/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Технология действительно неудачная, потому что нет такой технологии. Это способ предоставления вычислительной услуги
     
     
  • 4.7, penetrator (?), 12:28, 17/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата[1]; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач[1][2]. Технология включает в себя способы работы, её режим, последовательность действий[3].


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