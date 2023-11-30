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Корректирующие обновления Firefox 120.0.1 и Chrome 119.0.6045.199

30.11.2023 17:14

Доступен корректирующий выпуск Firefox 120.0.1, в котором предложены следующие исправления:

  • Устранена ошибка, приводившая к замедлению процесса запуска.
  • Исправлена проблема, из-за которой создавалась 100% нагрузка на CPU при открытии некоторых сайтов, включая Google Maps.
  • Исправлена проблема, приводившая к отображению зелёного экрана при попытке просмотра видео в YouTube, если в системе включено использование аппаратного ускорения декодирования видео.
  • Решены проблемы с продолжением отображения строки состояния при просмотре видео в полноэкранном режиме.
  • Устранено аварийное завершение, возникающие при запуске на платформе Linux на некоторых системах с архитектурой Aarch64 и размером страниц памяти, отличным от 4KB.

Дополнительно можно упомянуть корректирующий выпуск браузера Chrome 119.0.6045.199 для Windows, Mac и Linux, в котором исправлена серьёзная уязвимость (CVE-2023-6345), уже применяемая злоумышленниками для совершения атак (0-day). Проблема также устранена в выпуске 118.0.5993.159 отдельно поддерживаемой ветки Extended Stable.

Детали пока не раскрываются, сообщается лишь, что 0-day уязвимость вызвана целочисленным переполнением в 2D-библиотеке Skia. В новой версии также устранены: уязвимость (CVE-2023-6348), вызванная неправильной обработкой типов (Type Confusion) в коде Spellcheck, переполнение буфера в libavif (CVE-2023-6350) и обращения к уже освобождённой памяти в Mojo (CVE-2023-6347), WebAudio (CVE-2023-6346) и libavif (CVE-2023-6351).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 120
  3. OpenNews: Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora
  4. OpenNews: Обновление Chrome 105.0.5195.102 с устранением 0-day уязвимости
  5. OpenNews: Критическая 0-day уязвимость в Chrome и libwebp, эксплуатируемая через изображения WebP
  6. OpenNews: 0-day уязвимость в Chrome и libvpx, затрагивающая кодировщик видео VP8
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60207-firefox
Ключевые слова: firefox, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:22, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже в одной новости вместе, неплохо) Версии еще засинхронить...
     
     
  • 2.2, Анонимус_б67 (?), 17:37, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ChromeZilla 140? Делаем ставки?
     
  • 2.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:41, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FF уже давно используют skia, в этом и причина. Ну и не для того они код на астероид внедряли... хотя вот ром тоже хочет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:04, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По ссылке у Chrome написано "119.0.6045.199/.200 for Windows". А чем отличаются .199 и .200?
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:07, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот бы Firefox 127.0.0.1 вышел
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:09, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chrome уже выпустил 119.0.6045.200
     
  • 1.7, Аноним (7), 18:14, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю как ff, но хром с каждым релизом без аппаратного ускорения все хуже и хуже работает. Разрабы считают, что у меня по умолчанию видюха стоит?
     
     
  • 2.8, КО (?), 18:22, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так попробуйте, чего колитесь
     

  • 1.23, Агл (?), 19:21, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    некоторое время назад у меня в ff изменилось поведение при переключении окна на видео. Раньше при табе на вкладке с видео нормально работали клавиши управления видео -- вперед, назад, пауза... А теперь пока не кликнешь на самом видео, они не управляют видео
     
     
  • 2.56, InuYasha (??), 21:02, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня рандом - то работает, то нет. Но это ФФ50. :)
     

  • 1.28, похх (?), 19:24, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    0-day уязвимость вызвана целочисленным переполнением в 2D-библиотеке Skia -- C++ 70.2%  C 16.4%
    переполнение буфера в libavif -- C 68.1%  C++ 22.8%

    А впрочем я нифига не удивлен ©

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 19:26, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты должен быть так же не удивлён, что нам пофиг что ты не удивлён и вообще на твои дендрофекальные изыскания. Хруст всё ещё никому не интересен
     

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