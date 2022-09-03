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Обновление Chrome 105.0.5195.102 с устранением 0-day уязвимости

03.09.2022 09:29

Компания Google сформировала обновление Chrome 105.0.5195.102 для Windows, Mac и Linux, в котором исправлена серьёзная уязвимость (CVE-2022-3075), уже применяемая злоумышленниками для совершения атак (0-day). Проблема также устранена в выпуске 104.0.5112.114 отдельно поддерживаемой ветки Extended Stable.

Детали пока не раскрываются, сообщается лишь, что 0-day уязвимость вызвана некорректной проверкой данных в IPC-библиотеке Mojo. Судя по коду добавленного изменения, проблема вызвана отсутствием проверки соответствия типа сообщения, переданного в IPC-ответе, значению, указанному в запросе.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 105
  3. OpenNews: В Chrome внесено изменение, допускающее запись в буфер обмена без действий пользователя
  4. OpenNews: В Chrome 106 будет прекращена поддержка технологии Server Push
  5. OpenNews: Обновление Chrome 104.0.5112.101 с устранением критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57722-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 09:35, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вчера же только chrome 105 зарелизили?)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:47, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    тяп ляп и в продакшн 👍
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:09, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нынче это называется CI/CD
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 16:13, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Continuous Deintegration?
     
  • 2.5, Anonim (??), 10:03, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Carbon переписали.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Самый лучший браузер.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:04, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:00, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А как же хвалёные 50 кругов защиты и исполнение в песочнице?
     
     
  • 2.9, Корец (?), 11:55, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, а есть ли опции для запуска без этих песочниц? Хочу запустить на дохлом железе и сравнить быстродействие.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:52, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    RTFM!

    https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/HEAD/docs/design/sandbox.md
    https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/HEAD/docs/design/sandbox_faq.

    И, самое главное,

    https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/HEAD/docs/linux/sandboxing.md

     

  • 1.13, Аноним (13), 16:33, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чудеса в решете..
     

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