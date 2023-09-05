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Выпуск pg_ivm 1.6, реализации инкрементального обновления представлений для PostgreSQL

05.09.2023 11:10

Опубликован выпуск проекта pg_ivm 1.0, развивающего расширение с реализацией механизма инкрементального обновления представлений (IVM, Incremental View Maintenance) для СУБД PostgreSQL. Код написан на языке Си и распространяется пол лицензией PostgreSQL. Поддерживается работа с ветками PostgreSQL 13, 14 и 15. В новой версии в IVM добавлена поддержка выражения EXISTS и предоставлена возможность использования подзапросов, использующих EXISTS в блоке WHERE.

IVM представляет собой альтернативный способ обновления материализованных представлений, более эффективный в случае, если изменения затрагивают небольшую часть представления. IVM позволяет мгновенно обновлять материализованные представления, применяя к ним только инкрементальные изменения, без повторного вычисления представления, производимого при использовании операции "REFRESH MATERIALIZED VIEW".

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Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59716-pg_ivm
Ключевые слова: pg_ivm, postgresql
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:57, 05/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    затрудняюсь определить нужность проекта. требуется консультация экспертов.
     
     
  • 2, анон (?), 12:00, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Экспертам абсолютно фиолетово твоё заключение о нужности
     
  • 3, Lost Inside (ok), 12:07, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использование грамотно обновляющихся представлений способствует повышению удобства доступа к данным.
    Повышение удобства доступа к данным полезно.
    Формальная логика подсказывает, что IVM - полезная штука.
    С уважением, ваш диванный эксперт.
     
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