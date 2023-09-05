Выпуск pg_ivm 1.6, реализации инкрементального обновления представлений для PostgreSQL

Опубликован выпуск проекта pg_ivm 1.0, развивающего расширение с реализацией механизма инкрементального обновления представлений (IVM, Incremental View Maintenance) для СУБД PostgreSQL. Код написан на языке Си и распространяется пол лицензией PostgreSQL. Поддерживается работа с ветками PostgreSQL 13, 14 и 15. В новой версии в IVM добавлена поддержка выражения EXISTS и предоставлена возможность использования подзапросов, использующих EXISTS в блоке WHERE.

IVM представляет собой альтернативный способ обновления материализованных представлений, более эффективный в случае, если изменения затрагивают небольшую часть представления. IVM позволяет мгновенно обновлять материализованные представления, применяя к ним только инкрементальные изменения, без повторного вычисления представления, производимого при использовании операции "REFRESH MATERIALIZED VIEW".



