Выпуск дистрибутива Nitrux 3.0 с пользовательским окружением NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 3.0: По умолчанию задействовано ядро Linux 6.4 с патчами Liquorix.

Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.27.7 и KDE Frameworks 5.108.0. Обновлены версии программ, включая Mesa 23.3-git и Firefox 117.

Предложены новые версии Vulkan-драйвера AMD 2023.Q3.1 и драйвера NVIDIA 535.104.05.

Добавлено обновление микрокода для процессоров AMD и Intel с исправлением уязвимостей Inception и Downfall.

В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для драйверов amdgpu, ar9xxx, ath6k, atusb, cirrus, smsmdtv, cxgb3, dabusb, dsp56k, i915, iwlwifi, libertas, matrox, mellanox, qcom, rtl_bt, sb16, slicoss, sxg, ti-connectivity, ti-keystone, ueagle-atm.

В инсталляторе Calamares изменён порядок загрузки некоторых молулей и добавлена возможность включения на этапе установки автоматического входа (autologin) в графический сеанс.

Отключён по умолчанию режим адаптивного выбора цветовой схемы.

До версии 1.1.3 обновлена система управления установкой обновлений (nuts). Добавлена поддержка создания резервной копии корневого раздела перед установкой обновлений. В Live-режим добавлена операция восстановления после сбоя, позволяющая вернуть систему в прежнее состояние в случае аварийной остановки загрузки обновлений и нарушения целостности корневого раздела.

Утилита Kernel Boot обновлена до версии 0.0.7, в которой добавлена дополнительная проверка совместимости ядра с проприетарными драйверами NVIDIA, в случае установки таких драйверов.

В пользовательское окружение NX Desktop добавлена опция для перезапуска KDE Plasma (desktop-config --restart-desktop).

Утилиты zsync2 и libappimageupdate обновлены до версии 2.0.0-alpha-1-20230831+nitrux.

До версии 3.0.1 обновлена библиотека MauiKit с компонентами для построения интерфейсов пользователя, которая применяется в качестве основы для оболочки Maui Shell и приложений MauiApps. В состав включены компоненты MauiKit Accounts, MauiKit FileBrowsing, MauiKit TextEditor, MauiKit Calendar, MauiKit Documents и MauiKit Terminal.

Добавлены новые наборы пиктограмм для боковой панели и MIME-типов.

В состав включено приложение KGpg с интерфейсом для управления ключами и создания/проверки цифровых подписей, используя GnuPG.

В состав включён менеджер паролей KWalletManager

Добавлены драйверы для Synaptics DisplayLink.

Удалено приложение Maui Settings, которое привязано к Qt6 и развивается для Maui Shell.



