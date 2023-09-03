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Выпуск дистрибутива Nitrux 3.0 с пользовательским окружением NX Desktop

03.09.2023 10:45

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Основные новшества Nitrux 3.0:

  • По умолчанию задействовано ядро Linux 6.4 с патчами Liquorix.
  • Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.27.7 и KDE Frameworks 5.108.0. Обновлены версии программ, включая Mesa 23.3-git и Firefox 117.
  • Предложены новые версии Vulkan-драйвера AMD 2023.Q3.1 и драйвера NVIDIA 535.104.05.
  • Добавлено обновление микрокода для процессоров AMD и Intel с исправлением уязвимостей Inception и Downfall.
  • В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для драйверов amdgpu, ar9xxx, ath6k, atusb, cirrus, smsmdtv, cxgb3, dabusb, dsp56k, i915, iwlwifi, libertas, matrox, mellanox, qcom, rtl_bt, sb16, slicoss, sxg, ti-connectivity, ti-keystone, ueagle-atm.
  • В инсталляторе Calamares изменён порядок загрузки некоторых молулей и добавлена возможность включения на этапе установки автоматического входа (autologin) в графический сеанс.
  • Отключён по умолчанию режим адаптивного выбора цветовой схемы.
  • До версии 1.1.3 обновлена система управления установкой обновлений (nuts). Добавлена поддержка создания резервной копии корневого раздела перед установкой обновлений. В Live-режим добавлена операция восстановления после сбоя, позволяющая вернуть систему в прежнее состояние в случае аварийной остановки загрузки обновлений и нарушения целостности корневого раздела.
  • Утилита Kernel Boot обновлена до версии 0.0.7, в которой добавлена дополнительная проверка совместимости ядра с проприетарными драйверами NVIDIA, в случае установки таких драйверов.
  • В пользовательское окружение NX Desktop добавлена опция для перезапуска KDE Plasma (desktop-config --restart-desktop).
  • Утилиты zsync2 и libappimageupdate обновлены до версии 2.0.0-alpha-1-20230831+nitrux.
  • До версии 3.0.1 обновлена библиотека MauiKit с компонентами для построения интерфейсов пользователя, которая применяется в качестве основы для оболочки Maui Shell и приложений MauiApps. В состав включены компоненты MauiKit Accounts, MauiKit FileBrowsing, MauiKit TextEditor, MauiKit Calendar, MauiKit Documents и MauiKit Terminal.
  • Добавлены новые наборы пиктограмм для боковой панели и MIME-типов.
  • В состав включено приложение KGpg с интерфейсом для управления ключами и создания/проверки цифровых подписей, используя GnuPG.
  • В состав включён менеджер паролей KWalletManager
  • Добавлены драйверы для Synaptics DisplayLink.
  • Удалено приложение Maui Settings, которое привязано к Qt6 и развивается для Maui Shell.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.9 с пользовательскими окружениями NX Desktop
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.4. Продолжение развития пользовательской оболочки Maui
  4. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  5. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59707-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 03/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Астрологи объявили релиз Debian 12. Количество новых релизов дистрибутивов Linux увеличилось в 10 раз.
     
     
  • 2.2, коньюктивит (?), 11:04, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас счёт идёт на сотни или уже на тысячи? А если все нескучные обои в них пересчитать, то на миллионы?
     

  • 1.3, alexandr_0503 (ok), 11:05, 03/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, как на использовании данного творения может сказаться git версия Mesa
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:13, 03/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    https://mauikit.org/apps/
    количество приложений удручает
     
  • 1.5, Аноним (4), 11:14, 03/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Главный вопрос - Для чего он?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:39, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех, кому нужен KDEшный десктоп и ненужен systemd.
     
     
  • 3.10, Joe Elusive (?), 15:35, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для этого есть уже MX Linux KDE
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:37, 03/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то тужатся-пыжатся с этими десктоп окружениями, а все равно ничего круче столетних fvwm/fluxbox/windowmaker нету. Какой-то сизофов труд.
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 13:08, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не путай DE и WM.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:28, 03/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    >иное стилевое оформление

    А мне нравится. Теперь буду так называть "нескучные обои". Солиднее звучит.

     
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