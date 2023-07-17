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Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 14.0

17.07.2023 08:51

Компания Mozilla обновила наборы голосовых данных Common Voice, включающие примеры произношения более 200 тысяч человек. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи. По сравнению с прошлым обновлением объём речевого материала в коллекции увеличился с 27.1 до 28.1 тысяч часов речи, из которых 18.6 тысяч часов прошли процедуру проверки. Число поддерживаемых языков увеличилось со 108 до 112 (добавлены пушту, албанский, амхарский и стандартный марокканский берберский языки).

В подготовке материалов на английском языке приняли участие 88.1 тысяча человек, надиктовавших 3279 часов речи (было 88 тысяч участников и 3161 час). Набор для белорусского языка охватывает 8162 участника и 1511 часов речевого материала (было - 7903 участника и 1419 часов), русского языка - 3001 участник и 263 часа (было 2815 участников и 229 часов), узбекского - 2134 участника и 262 часа (было 2092 участника и 261 час), украинского языка - 789 участников и 92 часа (было 780 участников и 87 часов).

Проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 12.0
  3. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
  4. OpenNews: Новый выпуск системы синтеза речи Silero
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  6. OpenNews: Mozilla тестирует систему голосового управления Firefox Voice
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59451-commonvoice
Ключевые слова: commonvoice, mozilla
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:54, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень странно, что у украинского языка так мало участников и так мало наговорено...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:09, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В три с лишним раза население, чем в РФ. В три с лишним раза меньше участников и наговорено.
    Ну и как бы не до того сейчас, страну защищать надо.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:11, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для мазилы украинец всегда должен найти время.
     
  • 2.6, n00by (ok), 09:25, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сразу на трёх языках наговаривают: английском и двух украинских.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:52, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто мозилла не понимает свинячий :D
     

  • 1.2, Аноним (-), 08:56, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё странно, что на белорусском больше, чем на русском.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:08, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Mozilla любят картоху
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:43, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто там в РБ заняться больше нечем кроме как за бесплатно озвучивать тексты.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:00, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты за бесплатно пишешь комментарий. Молодец то какой
     
     
  • 5.12, Аноним (8), 10:06, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты 15 рублёвик. Фабрику троллей разогнали, а ты остался.
     

  • 1.7, Аноним (8), 09:30, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозилла за всё берётся смело.
     

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