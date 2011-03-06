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Уязвимость StackRot в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии

05.07.2023 22:44

Выполненный в ядре Linux 6.1 перевод VMA (Virtual Memory Area) со структуры данных "red-black tree" на "maple tree" привёл к появлению уязвимости (CVE-2023-3269), позволяющей непривилегированному пользователю добиться выполнения своего кода с правами ядра. Уязвимость, которой присвоено кодовое имя StackRot, проявляется начиная с выпуска ядра 6.1 и устранена в обновлениях 6.4.1, 6.3.11 и 6.1.37.

Структура "maple tree" представляет собой вариант B-tree, поддерживающий индексацию по диапазонам значений и спроектированный для эффективного использования кэша современных процессоров. По сравнению с "red-black tree" применение "maple tree" позволяет добиться более высокой производительности. Уязвимость вызвана ошибкой в обработчике расширения стека - в структуре "maple tree", используемой при управлении областями виртуальной памяти в ядре, замена узла в дереве могла произойти без выставления блокировки на запись, что создавало условия для обращения к области памяти после её освобождения (use-after-free).

Эксплуатацию уязвимости усложняло то, что узлы в структуре "maple tree" освобождаются в отложенном режиме с использованием callback-вызовов с блокировками RCU (Read-copy-update). Тем не менее, исследователям удалось преодолеть возникшие трудности и подготовить рабочий эксплоит, который планируют опубликовать в конце июля, чтобы дать пользователям время обновить свои системы. Эксплуатация возможна в почти во всех конфигурациях ядра и требует лишь минимальных привилегий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющие удалённо выполнить свой код
  3. OpenNews: 0-day уязвимость в IPv6-стеке Linux, позволяющая удалённо вызвать крах ядра
  4. OpenNews: Уязвимости в QoS-подсистеме ядра Linux, позволяющие поднять свои привилегии в системе
  5. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, удалённо эксплуатируемые через Bluetooth
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59385-linux
Ключевые слова: linux, kernel, vulnerability
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Анонимусс (?), 23:04, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > исследователям удалось преодолеть возникшие трудности и подготовить рабочий эксплоит

    молодцы, заодно заткнули всех кто начинал нудить про "теоретические" уязвимости

     
  • 1.7, Анонин (?), 23:06, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > use-after-free

    Sh*t, here we go again!

    > применение "maple tree" позволяет добиться более высокой производительности.

    Оптимизировали, оптимизировали, а потом отстрелили себе ногу по самую ####. Молодцы, чо!

     
  • 1.8, Герострат (?), 23:09, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я смотрю, для программирования не нужны какие-то особые качества
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:44, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    даже если принять твой домысел как истинный, даже при этих условиях тебе не быть программистом
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:26, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня hidepid=2 больше не работает после обновления, кто виноват, ядро? Задрали регрессии пихать. Примонтировано в hidepid=invisible, но не выполняет запрошенное.
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:41, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я буду обращаться в суд. На основании неустановленное лицо удалило мой комментарий.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:02, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кое-где неустановленные лица журналиста и юриста избили и ножом пырнули, и этим неустановленным лицам за это ничего не будет...
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:43, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложь в твоих словах чую я. Срок тюремный они получищи. Анус твои взымаю, чтоб неповадно было.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:42, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обожаю и ненавижу подобные уязвимости. Это значит, что в пачке Android мобил можно получить root без oem unlock и wipe user date, но это так же обозначает, что устройства без поддержки - ходячие бомбы, которые могут стать частью ботнетов, а их владельцы будут терять бабки, ибо их устройства поимели.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:52, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно про эту уязвимость. А в каких смартах сейчас есть такие уязвимые ядра? У меня в пихель 7 13 ведро использует 5.10
     
  • 2.16, Аноним (18), 23:59, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >можно получить root без oem unlock и wipe user date

    Это очень плохо. Лучше рут с анлоком, заливкой своих ключей, и релоком. А обновления прошивки потомтсамому подписывать. И чтобы доступ к user-controlled TEE не терялся.

     
     
  • 3.24, Аноним (12), 01:13, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне может кто-то объяснить почему oem unlock стирает user партицию?

    Я не вижу в этом никакого смысла вообще.

    При локе полезно.

     
     
  • 4.25, амоним (?), 01:35, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что при анлоке, ты не должен получить доступ к данным. они могут содержать конфиденциальную инфу )
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:39, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Android Verified Boot Анон конечно не слышал, собственно и про сам oem unlock
     

  • 1.15, Аноним (18), 23:57, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >maple tree

    Возможно, что это всё специально. Но раз rust уже в ядре, то пусть сначала на rust весь новый код пишут, какой морут, а потом уже на си line-by-line переводят.

     
  • 1.17, Аноним (17), 00:00, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    чего то развелось умников...
    каждый день чего то "дырявят", "дырявят", "дырявят", создается впечатление, что ни спать, ни есть не могут, только дай чего-нибудь дырявым обьявить, развалить, опошлить.
    как это их открытие помогает, в чем помогает, кем надо быть, чтоб допетрить как это использовать в качественных махинациях, непонятно, зато у широких масс "изжога", не безопасно ЁПРСТ.

    ну вы знаете как у нас любят все решать с лозунгами о безопасности, да?

    скоро легче будет любителей чего то эдакое объявить "дырявым" сразу сажать на кол, а лучше весь род супостата выжигать, чтоб широкие массы не страдали от "изжоги".

     
     
  • 2.20, Аноним (13), 00:16, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > скоро легче будет любителей чего то эдакое объявить "дырявым" сразу сажать на кол, а лучше весь род супостата выжигать

    тогде тебе первым быть продырявленным и выжженным вместе с твоими тараканами

     

  • 1.19, Аноним (18), 00:04, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >maple tree

    Это тавтология, вам не кажется?

     
     
  • 2.21, Аноним (13), 00:16, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, не кажется, это не тавтология
     
     
  • 3.23, Аноним (18), 01:07, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но клён - и так дерево?
     

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