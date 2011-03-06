Уязвимость StackRot в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии

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|1.6, Анонимусс (?), 23:04, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> исследователям удалось преодолеть возникшие трудности и подготовить рабочий эксплоит
молодцы, заодно заткнули всех кто начинал нудить про "теоретические" уязвимости
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|1.7, Анонин (?), 23:06, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> use-after-free
Sh*t, here we go again!
> применение "maple tree" позволяет добиться более высокой производительности.
Оптимизировали, оптимизировали, а потом отстрелили себе ногу по самую ####. Молодцы, чо!
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|2.13, Аноним (13), 23:44, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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даже если принять твой домысел как истинный, даже при этих условиях тебе не быть программистом
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|1.10, Аноним (10), 23:26, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня hidepid=2 больше не работает после обновления, кто виноват, ядро? Задрали регрессии пихать. Примонтировано в hidepid=invisible, но не выполняет запрошенное.
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|1.11, Аноним (11), 23:41, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я буду обращаться в суд. На основании неустановленное лицо удалило мой комментарий.
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|2.18, Аноним (18), 00:02, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кое-где неустановленные лица журналиста и юриста избили и ножом пырнули, и этим неустановленным лицам за это ничего не будет...
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|3.22, Аноним (22), 00:43, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ложь в твоих словах чую я. Срок тюремный они получищи. Анус твои взымаю, чтоб неповадно было.
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|1.12, Аноним (12), 23:42, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обожаю и ненавижу подобные уязвимости. Это значит, что в пачке Android мобил можно получить root без oem unlock и wipe user date, но это так же обозначает, что устройства без поддержки - ходячие бомбы, которые могут стать частью ботнетов, а их владельцы будут терять бабки, ибо их устройства поимели.
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|2.14, Аноним (14), 23:52, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкретно про эту уязвимость. А в каких смартах сейчас есть такие уязвимые ядра? У меня в пихель 7 13 ведро использует 5.10
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|2.16, Аноним (18), 23:59, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>можно получить root без oem unlock и wipe user date
Это очень плохо. Лучше рут с анлоком, заливкой своих ключей, и релоком. А обновления прошивки потомтсамому подписывать. И чтобы доступ к user-controlled TEE не терялся.
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|3.24, Аноним (12), 01:13, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне может кто-то объяснить почему oem unlock стирает user партицию?
Я не вижу в этом никакого смысла вообще.
При локе полезно.
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|4.25, амоним (?), 01:35, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что при анлоке, ты не должен получить доступ к данным. они могут содержать конфиденциальную инфу )
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|2.26, Аноним (26), 01:39, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про Android Verified Boot Анон конечно не слышал, собственно и про сам oem unlock
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|1.15, Аноним (18), 23:57, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>maple tree
Возможно, что это всё специально. Но раз rust уже в ядре, то пусть сначала на rust весь новый код пишут, какой морут, а потом уже на си line-by-line переводят.
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|1.17, Аноним (17), 00:00, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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чего то развелось умников...
каждый день чего то "дырявят", "дырявят", "дырявят", создается впечатление, что ни спать, ни есть не могут, только дай чего-нибудь дырявым обьявить, развалить, опошлить.
как это их открытие помогает, в чем помогает, кем надо быть, чтоб допетрить как это использовать в качественных махинациях, непонятно, зато у широких масс "изжога", не безопасно ЁПРСТ.
ну вы знаете как у нас любят все решать с лозунгами о безопасности, да?
скоро легче будет любителей чего то эдакое объявить "дырявым" сразу сажать на кол, а лучше весь род супостата выжигать, чтоб широкие массы не страдали от "изжоги".
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|2.20, Аноним (13), 00:16, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> скоро легче будет любителей чего то эдакое объявить "дырявым" сразу сажать на кол, а лучше весь род супостата выжигать
тогде тебе первым быть продырявленным и выжженным вместе с твоими тараканами
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