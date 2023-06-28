Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.6

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.6, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до июня 2025 года. Среди добавленных улучшений: Добавлена начальная поддержка симуляции, в которой результат обработки одного кадра влияет на следующий кадр, что можно использовать, например, для симуляции физических процессов при воздействии на объект. Симуляция базируется на применении геометрических нод и определяется входным и выходным состоянием (нода входного состояния выполняется для первого кадра, а входного сохраняет состояние для следующего кадра). Результаты симуляции могут быть прокэшированы или сохранены в хранилище для последующей визуализации на временной шкале, наряду с другими типами данных из кэша.

В системе рендеринга Cycles значительно ускорена загрузка крупных геометрических объектов, что привело к сокращению задержки перед началом рендеринга после изменения геометрии или перехода в режим просмотра отрендеренного содержимого. Внесены многочисленные оптимизации, например, до 60 раз ускорено копирование атрибутов мэшей, в 10 раз ускорена загрузка объектов кривых, в 9 раз ускорена загрузка облаков точек, в 4-6 ускорена загрузка крупных мэшей.

Проведена оптимизация производительности механизма Light Tree, применяемого в Cycles для повышения эффективности подавления шумов при обработки сцен с большим числом источников света. Благодаря переходу на многопоточную обработку до 11 раз сократилось время сборки Light Tree. Для сцен с большим числом экземпляров при сборка Light Tree ускорение достигает 190 раз. Добавлена поддержка Light Tree для систем с GPU AMD.

Реализована поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей, используя возможности графических карт Intel Arc и AMD RX 6000, RX 7000, W6000, W7000. Для ускорения на картах Intel применяется Embree 4, а AMD - HIP RT (HIP RT пока не поддерживается в Linux).

В редакторе развёрток (UV Editor) реализован новый движок упаковки UV-развёрток, позволивший значительно улучить упаковку UV-островов. Существенно ускорена работа с большими мэшами и улучшена поддержка не квадратных материалов. Добавлена опция для слияния перекрывающихся островов во время упаковки развёртки.

Для библиотеки ассетов подготовлена коллекция мэшей человеческих тел, которые можно использовать при сульптурном моделировании, анимации и наложении текстур.



Добавлено дополнение VDM Brush Baker для создания кистей с векторной картой смещений (VDM, Vector Displacement Map). Ускорены операции соединения и разъединения объектов. На 25% снижено потребление памяти при работе с большими геометриями. До 44% увеличена производительность обработки мэшей с настраиваемыми разделёнными нормалями. На 75% ускорено преобразование мэшей с несколькими UV-картами. До трёх раз ускорено извлечение данных UV-карт. В инструментах для создания анимации предложено новое преобразование пространства, позволяющее перемещать дочерние объекты, используя координаты родительского объекта. Добавлено дополнение для импорта и экспорта файлов 3DS (Autodesk 3ds Max).



