Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.6

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|1.1, Аноним (1), 17:36, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот добавят в Блендер какую-нибудь операционку и всё будет в шоколаде.
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|2.5, Аноним (-), 17:50, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже. Если есть желание, вычмощности и время, можешь собрать свой Linux-дистрибутив с Blender. LinuxFromScratch в помощь. Лично у меня получилось.
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|3.10, Анончик (?), 18:13, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вижу хейтера, обиженку на весь мир - ставлю минус/дизлайк/палец вниз минус в карму
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|1.4, YM2608 (?), 17:48, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Есть ли прирост в скорости при работе с 3Д при переходе с Жифорса на Квадру? я не работаю с такими программами, но я умею устанавливать драйвера от Квадры на Жифорс
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|3.13, YM2608 (?), 19:15, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но зато в игорах картинка лучше, мне кажется у квадры-драйверов лучше цветопередача, больше битов в цвете
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|1.7, soarin (ok), 17:57, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для библиотеки ассетов подготовлена коллекция мэшей человеческих тел, которые можно использовать при сульптурном моделировании, анимации и наложении текстур.
А только человеческих? ☹
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|2.8, Аноним (8), 18:08, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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создай сам конские ассеты, будь жеребцом, бдять!
иными словами, всё в твоих копытцах, поня
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|3.11, Анончик (?), 18:15, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ой да что этот ваш поня когда сам сделал? Кроме как комментами со своими понями...заполнил...весь опеннет.
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|1.14, Аноним (14), 19:17, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>HIP RT пока не поддерживается в Linux
Хочется выслушать мнение фанклуба AMD по этому поводу -- NVIDIA вроде всегда паритет поддерживать старалась и даже когда рейтрейсинг нигде никем не использовался, в линуксе он работал.
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|1.15, Kiop (?), 19:20, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для AMD карточек есть отличный родной рендер для Blender - AMD ProRender.
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