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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.6

28.06.2023 14:58

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.6, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до июня 2025 года.

Среди добавленных улучшений:

  • Добавлена начальная поддержка симуляции, в которой результат обработки одного кадра влияет на следующий кадр, что можно использовать, например, для симуляции физических процессов при воздействии на объект. Симуляция базируется на применении геометрических нод и определяется входным и выходным состоянием (нода входного состояния выполняется для первого кадра, а входного сохраняет состояние для следующего кадра). Результаты симуляции могут быть прокэшированы или сохранены в хранилище для последующей визуализации на временной шкале, наряду с другими типами данных из кэша.
  • В системе рендеринга Cycles значительно ускорена загрузка крупных геометрических объектов, что привело к сокращению задержки перед началом рендеринга после изменения геометрии или перехода в режим просмотра отрендеренного содержимого. Внесены многочисленные оптимизации, например, до 60 раз ускорено копирование атрибутов мэшей, в 10 раз ускорена загрузка объектов кривых, в 9 раз ускорена загрузка облаков точек, в 4-6 ускорена загрузка крупных мэшей.
  • Проведена оптимизация производительности механизма Light Tree, применяемого в Cycles для повышения эффективности подавления шумов при обработки сцен с большим числом источников света. Благодаря переходу на многопоточную обработку до 11 раз сократилось время сборки Light Tree. Для сцен с большим числом экземпляров при сборка Light Tree ускорение достигает 190 раз. Добавлена поддержка Light Tree для систем с GPU AMD.
  • Реализована поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей, используя возможности графических карт Intel Arc и AMD RX 6000, RX 7000, W6000, W7000. Для ускорения на картах Intel применяется Embree 4, а AMD - HIP RT (HIP RT пока не поддерживается в Linux).
  • В редакторе развёрток (UV Editor) реализован новый движок упаковки UV-развёрток, позволивший значительно улучить упаковку UV-островов. Существенно ускорена работа с большими мэшами и улучшена поддержка не квадратных материалов. Добавлена опция для слияния перекрывающихся островов во время упаковки развёртки.
  • Для библиотеки ассетов подготовлена коллекция мэшей человеческих тел, которые можно использовать при сульптурном моделировании, анимации и наложении текстур.

  • Добавлено дополнение VDM Brush Baker для создания кистей с векторной картой смещений (VDM, Vector Displacement Map).
  • Ускорены операции соединения и разъединения объектов.
  • На 25% снижено потребление памяти при работе с большими геометриями. До 44% увеличена производительность обработки мэшей с настраиваемыми разделёнными нормалями.
  • На 75% ускорено преобразование мэшей с несколькими UV-картами. До трёх раз ускорено извлечение данных UV-карт.
  • В инструментах для создания анимации предложено новое преобразование пространства, позволяющее перемещать дочерние объекты, используя координаты родительского объекта.
  • Добавлено дополнение для импорта и экспорта файлов 3DS (Autodesk 3ds Max).

    1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/downlo...)
    2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.5
    3. OpenNews: BlenderGPT - плагин для управления Blender командами на естественном языке
    4. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
    5. OpenNews: SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil
    6. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/59352-blender
    Ключевые слова: blender, 3d
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


    Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:36, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот добавят в Блендер какую-нибудь операционку и всё будет в шоколаде.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 17:50, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже. Если есть желание, вычмощности и время, можешь собрать свой Linux-дистрибутив с Blender. LinuxFromScratch в помощь. Лично у меня получилось.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 17:52, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ура, больше весёлых лапшесборочек!
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:51, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно добавить Blender3D внутри Emacs.
     

  • 1.2, Пряник (?), 17:40, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    3DMaxокапец.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 19:51, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не иронически да.
     

  • 1.3, kaiwas (ok), 17:40, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вижу про Blender - жму плюсик/сердечко/палец вверх
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:09, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    вижу подхалима - ставлю минус/дизлайк/палец вниз
     
     
  • 3.10, Анончик (?), 18:13, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вижу хейтера, обиженку на весь мир - ставлю минус/дизлайк/палец вниз минус в карму
     

  • 1.4, YM2608 (?), 17:48, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Есть ли прирост в скорости при работе с 3Д при переходе с Жифорса на Квадру? я не работаю с такими программами, но я умею устанавливать драйвера от Квадры на Жифорс
     
     
  • 2.12, ИмяХ (?), 18:39, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно нет
     
     
  • 3.13, YM2608 (?), 19:15, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но зато в игорах картинка лучше, мне кажется у квадры-драйверов лучше цветопередача, больше битов в цвете
     

  • 1.7, soarin (ok), 17:57, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для библиотеки ассетов подготовлена коллекция мэшей человеческих тел, которые можно использовать при сульптурном моделировании, анимации и наложении текстур.

    А только человеческих? ☹

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:08, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    создай сам конские ассеты, будь жеребцом, бдять!

    иными словами, всё в твоих копытцах, поня

     
     
  • 3.11, Анончик (?), 18:15, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой да что этот ваш поня когда сам сделал? Кроме как комментами со своими понями...заполнил...весь опеннет.
     

  • 1.14, Аноним (14), 19:17, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >HIP RT пока не поддерживается в Linux

    Хочется выслушать мнение фанклуба AMD по этому поводу -- NVIDIA вроде всегда паритет поддерживать старалась и даже когда рейтрейсинг нигде никем не использовался, в линуксе он работал.

     
  • 1.15, Kiop (?), 19:20, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для AMD карточек есть отличный родной рендер для Blender - AMD ProRender.
     
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