The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.5

30.03.2023 08:22

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.5, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно сформирован корректирующий выпуск Blender 3.3.5 в ветке с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которой будут формироваться до сентября 2024 года.

Среди добавленных в Blender 3.5 улучшений:

  • Существенно расширены возможности системы для формирования волос и создания причёсок, базирующейся на применении геометрических нод и позволяющей генерировать любые виды волос, меха и травы.

  • В состав принят первый набор встроенных ассетов (подключаемых элементов/групп нод). В библиотеку ассетов включено 26 операций с волосами, разделённых на категории: деформация, генерация, направляющие, утилиты, чтение и запись.
  • Ассеты для генерации позволяют формировать волосяные кривые в определённых местах на поверхности мэша, а также дублировать типовые волоски для заполнения определённой области и использовать интерполяцию для изменения пучков волос.
  • В группе "утилиты" предложены инструменты для прикрепления кривых, определяющих волоски, к поверхности. Предоставлены возможности для привязки, выравнивания и смешивания вдоль кривой.
  • В группе "направляющие" предложены инструменты для связывания вместе волосяных кривых при помощи направляющих и образования локонов или кос при помощи деформации существующих волосяных кривых.
  • В группу "деформация" помещены инструменты для искривления, скручивания в кудри, запутывания, придания формы и разглаживания волос.
  • Ассеты в группах запись и чтение позволяют управлять формой волос и выделять кончики, корни и сегменты волос.
  • Добавлены новые ноды для извлечения информации из изображения, предоставления доступа к файлу с изображенем, сглаживания значений атрибутов, интерполяции кривых. Улучшен интерфейс модификаторов и реорганизовано меню в редакторе нод. В два раза ускорены операции разделения краёв в геометрических нодах и на 25% повышена производительность симуляции одежды.
  • В режиме скульптурного моделирования появилась поддержка кистей VDM (Vector Displacement Maps), позволяющих одним мазком создавать сложные фигуры, имеющие выступы. Поддерживается загрузка VDM-кистей в формате OpenEXR.
  • Добавлен новый бэкенд композитинга, развиваемый в рамках проекта Realtime Compositor, нацеленный на возможность интерактивной работы в режиме реального времени и использующий GPU для ускорения. Новый бэкенд пока используется только во вьюпорте и поддерживает базовые операции обработки, трансформации, ввода и вывода, а также типовые ноды для фильтрации и размытия. Применение во вьюпорте позволяет продолжать моделирование во время композитинга, например, работать с мэшем и другими объектами, которые показываются поверх результата композитинга.
  • На платформе macOS для отрисовки 3D-вьюпорта задействован графический API Metal, что по сравнению с применением OpenGL позволило значительно увеличить производительность воспроизведения анимации и рендеринга при помощи движка EEVEE.
  • В системе рендеринга Cycles задействован механизм light tree для повышения эффективности обработки сцен с большим числом источников света, что позволяет заметно снизить шумы без увеличения времени рендеринга. Добавлена поддержка OSL (Open Shading Language) при использовании бэкенда OptiX. В точечных источниках света добавлена поддержка неравномерного масштаба объектов.
  • В инструментах для создания анимации добавлены новые опции и комбинации клавиш для ускорения работы с библиотекой поз и выхода за рамки номинальных значений.
  • Расширены возможности системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). В модификаторе Build добавлен режим рисования с естественной скоростью (Natural Drawing Speed), который воспроизводит штрихи со скоростью движения стилуса, делая их более естественными.
  • В UV-редакторе (UV Editor) добавлена поддержка перемещения через буфер обмена UV-развёрток между мэшами.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта в формате USDZ (zip-архив с изображениями, звуком и USD-файлами).
  • Обеспечена совместимость со спецификацией CY2023, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX.
  • Повышены требования к окружению Linux: для работы теперь требуется Glibc как минимум версии 2.28 (новым требованиям соответствуют Ubuntu 18.10+, Fedora 29+, Debian 10+, RHEL 8+).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/downlo...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.4
  3. OpenNews: SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil
  4. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
  5. OpenNews: BlenderGPT - плагин для управления Blender командами на естественном языке
  6. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58889-blender
Ключевые слова: blender, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 11:16, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Волосы годная тема, емнип у меня больше всего проблем с этим в блендере было.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:23, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    волосики слишком ресурсопрожорливы. Поэтому их лучше сбрить и заменить обычными советскими полигонами с текстурой волосиков. Там даже получится какую-то базовую физику сделать, если это анимация.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:38, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще стикер прилепить с текстом «Тут волосы»
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 11:24, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати не давно вышло «This Is Flower, The Dumb Robot Pony.» SFW.
    Как раз в Blender сделано.
    С гривой вроде неплохо 🤨
     

  • 1.11, InuYasha (??), 11:36, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если когда-нибудь на него завезут скин от 3д-макса........ )
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:42, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо будет попробовать покрутить на Arc A380.
     
  • 1.17, InuYasha (??), 11:48, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если когда-нибудь на него завезут скин от 3д-макса........ )
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:50, 30/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру