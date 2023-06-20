Представлен SysLinuxOS, дистрибутив для системных интеграторов и администраторов

2.30 , Аноним ( 46 ), 15:41, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тебе не надо такое. Ты даже комментарии не осилили прочитать.

3.32 , Аноним ( 28 ), 15:46, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я прочитал и не поверил своим глазам - негр сри диспетчер. Что это?

2.36 , Invisible ( ?? ), 16:16, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://github.com/SZinedine/auzia-conky

3.39 , Аноним ( 28 ), 16:18, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Благодарю,добрый человек, как-то мимо меня прошло что conky так могут. Думал отдельный виджет.

4.40 , Аноним ( 46 ), 16:29, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе же сказали ты читать не умеешь, компьютер в принципе это не твоё.

5.43 , Аноним ( 28 ), 16:36, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мое или не мое, совершенно не важно. Я вежливо спросил и мне хороший человек ответил. Ну а ты упустил шанс скрыть свою сущность. Ггггг

6.44 , Аноним ( 46 ), 16:47, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А если тут начнут спрашивать как установить линукс или просить сложить 2+2 тоже всем надо начать им помогать? Спойлер: нет такого не будет и ты в следующий раз 10 раз подумаешь писать глупость или самому подумать головой 10 секунд.

7.47 , Аноним ( 28 ), 16:54, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Еще один эксгибиционист.

Я просто спросил как называются эти круги. Это оказывается глупость?

Это форум и тут задают любые вопросы по теме - я по скриншоту сислинукс. Т.е. это самое кошерное обсуждение.

7.53 , Аноним ( 53 ), 18:20, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот из-за таких как вы есть стеоеотип что лиукс комьюнити токсичное, зачем вы изрыгает желчь, не хотите отвечать не пишите просто, свою желчь оставьте при себе, она никому не нужна.

8.63 , Атон ( ? ), 21:27, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать вы не приемлешь альтернативных мнений видишь плохой комментарий - просто пройд... 9.70 , Аноним ( 28 ), 23:10, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И ты тоже токсичный Почему остановился желчь отлить ... 2.54 , Аноним ( 54 ), 18:25, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть еще что то похожее из кино

Сылку не помню где сохранил

раб стол хакира ))

3.65 , Атон ( ? ), 21:30, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – J.A.R.V.I.S. из цельнометаллической оболочки.

4.68 , Аноним ( 54 ), 22:56, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет это из железного человека

А там рабочий стол, не DE вроде

4.69 , Аноним ( 54 ), 23:05, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Голивуд вроде

https://blog.dustinkirkland.com/2014/12/hollywood-technodrama.html

4.71 , Аноним ( 54 ), 23:22, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хмм такую тему не нашел

