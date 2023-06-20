Представлен SysLinuxOS, дистрибутив для системных интеграторов и администраторов

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|1.1, Аноним (1), 12:24, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что такое системный интегратор в их понимании? Как IBS и Кроку этим пользоваться? Что-то в переводе не то.
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|2.3, Аноним (3), 12:30, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81
Системный интегратор (англ. Systems integrator) — человек или компания-подрядчик, которые специализируются на объединении отдельных подсистем в единое целое. Также они решают задачи автоматизации. Работа системного интегратора заключается в наведении порядка в системах, поставляемых разрозненными поставщиками.
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|3.23, Аноним (23), 15:28, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В моём понимании системный интегратор это какая-то большая контора, которая делает экспертизу и внедряет программное и аппаратное обеспечение на объектах, но никак не физическое лицо. С другой стороны крупная контора в состоянии сделать свой дистрибутив под свои нужды самостоятельно.
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|4.29, Аноним (29), 15:40, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну значит у тебя неправильное понимание, только и всего.
> крупная контора в состоянии сделать свой дистрибутив под свои нужды самостоятельно
Крупная — это как Майкрософт, Амазон и Гугл? А как остальным работать-то?
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|5.33, Аноним (23), 16:13, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну значит у тебя неправильное понимание, только и всего.
Ну а может все же у тебя?
>Крупная — это как Майкрософт, Амазон и Гугл? А как остальным работать-то?
Я говори в первую очередь про отечественный рынок. Перечисленные тобою не имею с этим ничего общего.
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|5.50, Аноним (50), 18:12, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну значит у тебя неправильное понимание
> википедия как аргумент
прекрати, анон!
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|4.51, rshadow (ok), 18:14, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имеется ввиду N>=1 людей. Про физ лица никто не говорил. В любом случае это будет контора или нанятый работник.
Чаще всего да какая-то контора, т.к. усилий надо дофига.
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|2.60, Атон (?), 21:12, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Красивый скрин. Как сделать такое на Ubuntu?
> Обратитесь с запросом к вашему системному интегратору.
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|1.6, Аноним (6), 12:48, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Firefox, Chrome, Chromium, Microsoft Edge и Tor Browser
Нужно было еще больше браузеров. Недостаточно.
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|1.10, Аноним (10), 13:20, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сможет помочь в симуляции моей работы? Начальник достал, работать заставляет!
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|2.18, Аноним (18), 14:31, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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простого топа недостаточно?
поставь бтоп , он разноцветненький
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|2.34, Аноним (23), 16:15, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кем работаешь? Я вот наоборот от скуки сижу не знаю чем заняться. С другой стороны со страхом жду когда какой-нибудь сервер помрет, т.к. переделать все по человечески не дают.
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|4.49, Аноним (49), 17:10, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неа это ж потом ч нить придется а я не умею. Я лучше Сети Таненбаума дочитаю а потом Лафоре С++
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|1.12, Аноним (12), 13:33, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Судя по скриншоту, это что-то системное. Системные круги, системная таблица, системные иконки, системные обои. Надеюсь, в него добавили compiz, чтоб можно было вращать системным рабочим столом в виде системного куба.
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|1.15, Аноним (15), 14:10, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Реализовано более понятное наименование сетевых интерфейсов (eth0, wlan0 и т.п.).
Лёня задал всем работы на годы вперёд
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|1.20, слакваровод (?), 14:50, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самые важные смотрю, современные инструменты администратора: "Teamviewer, Anydesk, Remmina, Zoom, Skype" Мдя... вот и дожили...
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|2.22, COBA (?), 15:07, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это же инструменты не администратора, а интегратора. Тогда все сходится.
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|2.37, 1 (??), 16:16, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а как ты юзверям будешь доносить, что "Вон ту кнопачку надо натиснуть" ?
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|2.45, OpenEcho (?), 16:48, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самые важные смотрю, современные инструменты администратора: "Teamviewer, Anydesk, Remmina, Zoom, Skype" Мдя... вот и дожили...
В комбинации с fail2ban это особенно актуально для "системых администраторов/интеграторов", а че парится, походный сервак со всеми дескоп приблудами
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|2.52, rshadow (ok), 18:16, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это была бы мечта. Но пока куча софта со своими приколами, конфигами и виденьем. Все это собирать в кучку и дружить трудно.
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|2.30, Аноним (46), 15:41, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе не надо такое. Ты даже комментарии не осилили прочитать.
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|3.32, Аноним (28), 15:46, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прочитал и не поверил своим глазам - негр сри диспетчер. Что это?
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|3.39, Аноним (28), 16:18, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благодарю,добрый человек, как-то мимо меня прошло что conky так могут. Думал отдельный виджет.
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|4.40, Аноним (46), 16:29, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе же сказали ты читать не умеешь, компьютер в принципе это не твоё.
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|5.43, Аноним (28), 16:36, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мое или не мое, совершенно не важно. Я вежливо спросил и мне хороший человек ответил. Ну а ты упустил шанс скрыть свою сущность. Ггггг
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|6.44, Аноним (46), 16:47, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если тут начнут спрашивать как установить линукс или просить сложить 2+2 тоже всем надо начать им помогать? Спойлер: нет такого не будет и ты в следующий раз 10 раз подумаешь писать глупость или самому подумать головой 10 секунд.
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|7.47, Аноним (28), 16:54, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще один эксгибиционист.
Я просто спросил как называются эти круги. Это оказывается глупость?
Это форум и тут задают любые вопросы по теме - я по скриншоту сислинукс. Т.е. это самое кошерное обсуждение.
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|7.53, Аноним (53), 18:20, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот из-за таких как вы есть стеоеотип что лиукс комьюнити токсичное, зачем вы изрыгает желчь, не хотите отвечать не пишите просто, свою желчь оставьте при себе, она никому не нужна.
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|8.63, Атон (?), 21:27, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы не приемлешь альтернативных мнений видишь плохой комментарий - просто пройд... текст свёрнут, показать
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|2.54, Аноним (54), 18:25, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть еще что то похожее из кино
Сылку не помню где сохранил
раб стол хакира ))
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|1.61, Атон (?), 21:16, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предоставление загрузочного live-окружения,
> В отличие от Debian 12 в SysLinuxOS в загрузчике GRUB возвращено определение других установленных операционных систем через пакет os-prober.
зачем LIVE CD трогает загрузчик на HDD?
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|1.66, хз (?), 21:58, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так вот что мне было нужно ! Синие круги на синем фоне с синим шрифтом!
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