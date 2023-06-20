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Представлен SysLinuxOS, дистрибутив для системных интеграторов и администраторов

20.06.2023 12:14

Опубликован дистрибутив SysLinuxOS 12, построенный на пакетной базе Debian 12 и нацеленный на предоставление загрузочного live-окружения, оптимизированного для системных интеграторов и администраторов. Для загрузки подготовлены сборки с рабочими столами GNOME (4.8 ГБ) и MATE (4.6 ГБ).

В состав входит подборка предустановленных приложений для мониторинга и диагностики работы сети, туннелирования трафика, запуска VPN, организации удалённого доступа, обнаружения вторжений, проверки безопасности, симуляции работы сетей и анализа трафика, которые можно использовать сразу после загрузки дистрибутива с USB-накопителя. Среди водящих в поставку приложений: Wireshark, Etherape, Ettercap, PackETH, Packetsender, Putty, Nmap, GNS3, Lssid, Packet Tracer 8.2.1, Wine, Virtualbox 7.0.2, Teamviewer, Anydesk, Remmina, Zoom, Skype, Packetsender, Sparrow-Wifi, Angry Ip Scanner, Fast-cli, Speedtest-cli, ipcalc, iperf3, Munin, Stacer, Zabbix, Suricata, Firetools, Firewalk, Firejails, Cacti, Icinga, Monit, Nagios4, Fail2ban, Wireguard, OpenVPN, Firefox, Chrome, Chromium, Microsoft Edge и Tor Browser.

В отличие от Debian 12 в SysLinuxOS в загрузчике GRUB возвращено определение других установленных операционных систем через пакет os-prober. Ядро Linux обновлено до версии 6.3.8. Реализовано более понятное наименование сетевых интерфейсов (eth0, wlan0 и т.п.). Окружение работает в Live-режиме, но поддерживает и установку на диск при помощи инсталлятора Calamares.



  1. Главная ссылка к новости (https://syslinuxos.com/syslinu...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.18
  3. OpenNews: Выпуск Finnix 125, Live-дистрибутива для системных администраторов
  4. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 5.5.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  5. OpenNews: Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59318-syslinuxos
Ключевые слова: syslinuxos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:24, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что такое системный интегратор в их понимании? Как IBS и Кроку этим пользоваться? Что-то в переводе не то.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:30, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81

    Системный интегратор (англ. Systems integrator) — человек или компания-подрядчик, которые специализируются на объединении отдельных подсистем в единое целое. Также они решают задачи автоматизации. Работа системного интегратора заключается в наведении порядка в системах, поставляемых разрозненными поставщиками.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:28, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В моём понимании системный интегратор это какая-то большая контора, которая делает экспертизу и внедряет программное и аппаратное обеспечение на объектах, но никак не физическое лицо. С другой стороны крупная контора в состоянии сделать свой дистрибутив под свои нужды самостоятельно.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 15:40, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну значит у тебя неправильное понимание, только и всего.

    > крупная контора в состоянии сделать свой дистрибутив под свои нужды самостоятельно

    Крупная — это как Майкрософт, Амазон и Гугл? А как остальным работать-то?

     
     
  • 5.33, Аноним (23), 16:13, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Ну значит у тебя неправильное понимание, только и всего.

    Ну а может все же у тебя?
    >Крупная — это как Майкрософт, Амазон и Гугл? А как остальным работать-то?

    Я говори в первую очередь про отечественный рынок. Перечисленные тобою не имею с этим ничего общего.

     
  • 5.50, Аноним (50), 18:12, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну значит у тебя неправильное понимание
    > википедия как аргумент

    прекрати, анон!

     
  • 4.51, rshadow (ok), 18:14, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеется ввиду N>=1 людей. Про физ лица никто не говорил. В любом случае это будет контора или нанятый работник.
    Чаще всего да какая-то контора, т.к. усилий надо дофига.
     

  • 1.2, Иваня (?), 12:28, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красивый скрин. Как сделать такое на Ubuntu?
     
     
  • 2.4, Dow (?), 12:32, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надень Conky
     
  • 2.5, Anonimous (?), 12:35, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ответ на скрине в диспетчере нагр cpu )
    Conky + plant панелька
     
  • 2.7, mos87 (ok), 12:53, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Суть подобных поделий.
     
  • 2.60, Атон (?), 21:12, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Красивый скрин. Как сделать такое на Ubuntu?
    > Обратитесь с запросом к вашему системному интегратору.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:48, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Firefox, Chrome, Chromium, Microsoft Edge и Tor Browser

    Нужно было еще больше браузеров. Недостаточно.

     
     
  • 2.8, mos87 (ok), 12:53, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и скинов для коньков
    и виджетов рабстола
    и обоев...
     
     
  • 3.21, User (??), 15:00, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где-то тут неподалеку nsCDE о(б)суждали...
     

  • 1.9, iCat (ok), 12:59, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ...а compiz?!!!
     
     
  • 2.58, Тот_ещё_аноним (ok), 20:11, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они пробовали, не потянуло(
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:20, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сможет помочь в симуляции моей работы? Начальник достал, работать заставляет!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:31, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    простого топа недостаточно?
    поставь бтоп , он разноцветненький
     
  • 2.24, Аноним (6), 15:29, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://hacker-simulator.com/
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 16:16, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AI для имитации бурной деятельности ещё никто не прикрутил?
     
  • 2.25, Аноним (6), 15:30, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://pranx.com/hacker/
     
  • 2.34, Аноним (23), 16:15, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кем работаешь? Я вот наоборот от скуки сижу не знаю чем заняться. С другой стороны со страхом жду когда какой-нибудь сервер помрет, т.к. переделать все по человечески не дают.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 16:49, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сломай что-нибудь сам...
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 17:10, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неа это ж потом ч нить придется а я не умею. Я лучше Сети Таненбаума дочитаю а потом Лафоре С++
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:33, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Судя по скриншоту, это что-то системное. Системные круги, системная таблица, системные иконки, системные обои. Надеюсь, в него добавили compiz, чтоб можно было вращать системным рабочим столом в виде системного куба.
     
     
  • 2.35, 1 (??), 16:15, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чём вращать ?
     
  • 2.59, Тот_ещё_аноним (ok), 20:12, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вертеть?
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:40, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >SysLinuxOS
    >загрузчик GRUB

    You had one job!

     
  • 1.14, Аноним (38), 13:47, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ждём SyslessLinuxOS, построенного на пакетной базе Devuan.
     
     
  • 2.16, Минона (ok), 14:12, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, на базе дивана следует назвать Syvuan*
     
     
  • 3.17, pfg21 (ok), 14:26, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всуйвиан на диване, не ну а чё - звучит !!
     
  • 2.26, Аноним (6), 15:32, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SystemdlessLinuxOS
     
  • 2.62, Атон (?), 21:19, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по редиту - на базе арча.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:10, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Реализовано более понятное наименование сетевых интерфейсов (eth0, wlan0 и т.п.).

    Лёня задал всем работы на годы вперёд

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:47, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вроде не он придумал, а авторы udevd
     

  • 1.20, слакваровод (?), 14:50, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самые важные смотрю, современные инструменты администратора: "Teamviewer, Anydesk, Remmina, Zoom, Skype" Мдя... вот и дожили...
     
     
  • 2.22, COBA (?), 15:07, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это же инструменты не администратора, а интегратора. Тогда все сходится.
     
     
  • 3.27, Аноним (6), 15:33, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто такой интегратор?
     
     
  • 4.31, Аноним (46), 15:42, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тот кто приходит по запросу, а не все время тусит на точке.
     
  • 4.42, COBA (?), 16:33, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше уже писали.
     
  • 2.37, 1 (??), 16:16, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а как ты юзверям будешь доносить, что "Вон ту кнопачку надо натиснуть" ?
     
     
  • 3.41, Аноним (46), 16:30, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приходишь по вызову и доносишь.
     
  • 2.45, OpenEcho (?), 16:48, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самые важные смотрю, современные инструменты администратора: "Teamviewer, Anydesk, Remmina, Zoom, Skype" Мдя... вот и дожили...

    В комбинации с fail2ban это особенно актуально для "системых администраторов/интеграторов", а че парится, походный сервак со всеми дескоп приблудами

     
  • 2.52, rshadow (ok), 18:16, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это была бы мечта. Но пока куча софта со своими приколами, конфигами и виденьем. Все это собирать в кучку и дружить трудно.
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:34, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как называются круги на раб столе с информацией? Ответьте, плс.
     
     
  • 2.30, Аноним (46), 15:41, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе не надо такое. Ты даже комментарии не осилили прочитать.  
     
     
  • 3.32, Аноним (28), 15:46, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я прочитал и не поверил своим глазам - негр сри диспетчер. Что это?
     
  • 2.36, Invisible (??), 16:16, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/SZinedine/auzia-conky
     
     
  • 3.39, Аноним (28), 16:18, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю,добрый человек, как-то мимо меня прошло что conky так могут. Думал отдельный виджет.
     
     
  • 4.40, Аноним (46), 16:29, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе же сказали ты читать не умеешь, компьютер в принципе это не твоё.
     
     
  • 5.43, Аноним (28), 16:36, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мое или не мое, совершенно не важно. Я вежливо спросил и мне хороший человек ответил. Ну а ты упустил шанс скрыть свою сущность. Ггггг
     
     
  • 6.44, Аноним (46), 16:47, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если тут начнут спрашивать как установить линукс или просить сложить 2+2 тоже всем надо начать им помогать? Спойлер: нет такого не будет и ты в следующий раз 10 раз подумаешь писать глупость или самому подумать головой 10 секунд.
     
     
  • 7.47, Аноним (28), 16:54, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще один эксгибиционист.
    Я просто спросил как называются эти круги. Это оказывается глупость?
    Это форум и тут задают любые вопросы по теме - я по скриншоту сислинукс. Т.е. это самое кошерное обсуждение.
     
  • 7.53, Аноним (53), 18:20, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот из-за таких как вы есть стеоеотип что лиукс комьюнити токсичное, зачем вы изрыгает желчь, не хотите отвечать не пишите просто, свою желчь оставьте при себе, она никому не нужна.
     
     
  • 8.63, Атон (?), 21:27, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы не приемлешь альтернативных мнений видишь плохой комментарий - просто пройд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.70, Аноним (28), 23:10, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты тоже токсичный Почему остановился желчь отлить ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.54, Аноним (54), 18:25, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще что то похожее из кино
    Сылку не помню где сохранил
    раб стол хакира ))
     
     
  • 3.65, Атон (?), 21:30, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    J.A.R.V.I.S. из цельнометаллической оболочки.
     
     
  • 4.68, Аноним (54), 22:56, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет это из железного человека
    А там рабочий стол, не DE вроде
     
  • 4.69, Аноним (54), 23:05, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голивуд вроде
    https://blog.dustinkirkland.com/2014/12/hollywood-technodrama.html
     
  • 4.71, Аноним (54), 23:22, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмм такую тему не нашел
     

  • 1.48, Массоны Рептилоиды (?), 17:09, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А могли бы и https://github.com/GitSquared/edex-ui поставить
     
  • 1.61, Атон (?), 21:16, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предоставление загрузочного live-окружения,
    > В отличие от Debian 12 в SysLinuxOS в загрузчике GRUB возвращено определение других установленных операционных систем через пакет os-prober.

    зачем LIVE CD трогает загрузчик на HDD?

     
  • 1.64, Аноним (64), 21:28, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне даже каментить стремно. Но я не сдержался.
     
  • 1.66, хз (?), 21:58, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот что мне было нужно ! Синие круги на синем фоне с синим шрифтом!
     
  • 1.67, Sw00p aka Jerom (?), 22:33, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Munin, Zabbix, Cacti, Icinga, Monit, Nagios4

    зачем все это ? даблфейспалм

     

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