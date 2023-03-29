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Выпуск Finnix 125, Live-дистрибутива для системных администраторов

29.03.2023 11:47

После года разработки представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 125, который приурочен к 23-летию проекта. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 601 пакет со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 489 МБ.

В новой версии:

  • Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.1.
  • В состав включены новые пакеты: 2048, aespipe, iperf3, ncdu, netcat-traditional, ninvaders, vitetris.
  • При выполнении команды "apt update" обеспечена загрузка индексных файлов для репозиториев "testing" и "unstable", но в качестве приоритетного используется репозиторий "testing".
  • Для проверки памяти задействован пакет memtest86+ 6.10 с поддержкой UEFI.
  • Для распаковки архивов 7z задействована программа 7zr (отдельно можно установить p7zip-full).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.finnix.org/2023/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Finnix 124, Live-дистрибутива для системных администраторов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 10.0
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Релиз Frenzy 1.4, дистрибутива для системных администраторов
  6. OpenNews: Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58885-finnix
Ключевые слова: finnix
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:54, 29/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Эх, легендарный finnix, забытый мем
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:26, 29/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Инструмент из века сисадминов, ручками что-то в системах чинящих.

    Интересный по-своему, но стремительно обесценивающийся, как и знания тех, кто с ним в консольку… скажем так, ковырялся. Сейчас ткнул ноду в кластер, YAML'ами посыпал, да и работает само.

     
     
  • 2.3, annonn (?), 12:33, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плохо что ли? хорошо! (с)
     
     
  • 3.4, Вася (??), 12:41, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глучно, коряво и после попытки обновления всё ломается ... не говоря уже о дырах безопасности
     
     
  • 4.6, annonn (?), 12:54, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    согласен, вот раньше был золотой век
    админы писали скрипты сразу без ошибок,
    при обновлениях все костыли исправлялись автоматически,
    дыры безопасности были в безопасности и зарастали сами собой...

    славные были времена


     
  • 3.5, Аноним (2), 12:42, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, хорошо.
     

  • 1.7, bOOster (ok), 13:02, 29/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Лучше MacOSX 10.xx для администрирования ничего нет.
     
     
  • 2.10, VoiD (?), 13:15, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Orbis OS же, ну.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:09, 29/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    > В состав включены новые пакеты: 2048
    > A cli version of the game 2048 for your Linux terminal.

    Да, незаменимая вещь в работе сисадмина.

     
     
  • 2.9, annonn (?), 13:12, 29/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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