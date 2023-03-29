Выпуск Finnix 125, Live-дистрибутива для системных администраторов

После года разработки представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 125, который приурочен к 23-летию проекта. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 601 пакет со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 489 МБ. В новой версии: Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.1.

В состав включены новые пакеты: 2048, aespipe, iperf3, ncdu, netcat-traditional, ninvaders, vitetris.

При выполнении команды "apt update" обеспечена загрузка индексных файлов для репозиториев "testing" и "unstable", но в качестве приоритетного используется репозиторий "testing".

Для проверки памяти задействован пакет memtest86+ 6.10 с поддержкой UEFI.

Для распаковки архивов 7z задействована программа 7zr (отдельно можно установить p7zip-full).



