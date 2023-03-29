Выпуск Finnix 125, Live-дистрибутива для системных администраторов

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|1.2, Аноним (2), 12:26, 29/03/2023 [ответить]
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Инструмент из века сисадминов, ручками что-то в системах чинящих.
Интересный по-своему, но стремительно обесценивающийся, как и знания тех, кто с ним в консольку… скажем так, ковырялся. Сейчас ткнул ноду в кластер, YAML'ами посыпал, да и работает само.
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|3.4, Вася (??), 12:41, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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глучно, коряво и после попытки обновления всё ломается ... не говоря уже о дырах безопасности
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|4.6, annonn (?), 12:54, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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согласен, вот раньше был золотой век
админы писали скрипты сразу без ошибок,
при обновлениях все костыли исправлялись автоматически,
дыры безопасности были в безопасности и зарастали сами собой...
славные были времена
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|1.7, bOOster (ok), 13:02, 29/03/2023 [ответить]
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Лучше MacOSX 10.xx для администрирования ничего нет.
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|1.8, Аноним (8), 13:09, 29/03/2023 [ответить]
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> В состав включены новые пакеты: 2048
> A cli version of the game 2048 for your Linux terminal.
Да, незаменимая вещь в работе сисадмина.
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