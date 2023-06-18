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Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.25.0

18.06.2023 07:14

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.25, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии:

  • Продолжена работа по улучшению обработки и продвижению новой инфраструктуры для класса dtype.
  • Увеличена скорость выполнения.
  • Началась подготовка к формированию выпуска NumPy 2.0.0, в котором будет прекращена поддержка некоторых устаревших возможностей. После достижения Python 3.12 стадии кандидата в релизы будет сформирован выпуск NumPy 1.26.0, после которого выйдет NumPy 2.0.0.
  • Обеспечено формирование wheel-пакетов на базе стандартной Си-библиотеки musl.
  • Добавлена поддержка компилятора Fujitsu C/C++.
  • В функции einsum добавлена поддержка массивов объектов.
  • Добавлена поддержка умножения матриц по месту (без создания нового набора данных) с использованием оператора "@=".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск SciPy 1.8.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
  3. OpenNews: Выпуск интерактивной оболочки IPython 8.0
  4. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.22.0
  5. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2020
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59312-numpy
Ключевые слова: numpy, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 07:33, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно, за счёт чего увеличена скорость выполнения? Интересно, что там такого сделали?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:41, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    начали транслированть код с питона на си, а потом включают оптимизацию -O2
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 07:55, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    а что это за оптимизация такая ?
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:35, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что на C она написана.
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:14, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За счёт ускоренного Python 3.11 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57971
    "Проведена значительная работа по оптимизации производительности. ... В зависимости от вида нагрузки отмечается прирост скорости выполнения кода на 10-60%. В среднем производительность при прохождении тестового набора pyperformance увеличилась на 25%."06
     
  • 2.32, YM2608 (?), 15:36, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за счёт битовых сдвигов
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:00, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > с использованием оператора "@="

    Побольше нескучных операторов в стиле перла! В идеале весь код должен состоять из спец-символов. Alpha-numeric символы -- для 13-летних школьниц, код должен быть максимально непонятным.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:36, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не даёт покоя слава https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Brainfuck
     
     
  • 3.11, Анонус (?), 10:23, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну зачем так сразу, есть более приличный образец для подражанияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/APL_(язык_программирования)
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:45, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C++ уже превратился в аналог PL/I.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 13:30, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет это раст уже давно был спроектирован как замена PL/I.
     
  • 2.20, Tron is Whistling (?), 13:57, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    @= ?
    Nuke?
     
  • 2.28, Аноним (22), 14:27, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Перла главная нескучность - символ $ в имени всех переменных. Впрочем, у PHP тоже.
     
  • 2.31, Школьница (?), 15:33, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я 13-летняя школьница, смотрю Наруто и пишу на brainfuck. Вопросы?
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:03, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Обеспечено формирование wheel-пакетов на базе стандартной Си-библиотеки musl.

    Лучше бы для risc-v и armv7 пакеты сформировали.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:45, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Берёшь и делаешь. Думаешь, что этот софт Фиксики пишут?
     
     
  • 3.17, Аноним (18), 13:29, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а кто же ещё, гномы? Так гномы неграмотные.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:54, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-о ещё пользуется говном по имени MATLAB?
     
     
  • 2.23, Аноним (18), 14:23, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приблизительно все кому ехать, а не шашечки и у кого легаси.
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:25, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    своё гoвно оставь себе
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:13, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    numpy - один из столпов, на котором держится популярность питона. Не исключено, что самый важный. С одной стороны, жаль что не входит в стандартную библиотеку питона, с другой - так он развивается независимо и может обновляться отдельно от самого питона. Многих лет и тому и другому.
     
     
  • 2.24, Аноним (18), 14:24, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вызывай из раста через питон какие проблемы?
     
     
  • 3.27, Аноним (25), 14:27, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пропущен фронтенд на js
     
  • 2.26, Аноним (14), 14:26, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >жаль что не входит в стандартную библиотеку питона

    Очень хорошо, что не входит. Эту стандартную библиотеку давно упразднить пора и определить просто как список предустановленных пакетов. При этом чтобы абсолютно все пакеты там можно было обновить без обновления версии питона.

     

  • 1.29, Аноним (-), 14:36, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>  Python-библиотеки для научных вычислений

    Для научных вычислений это скорее scipy и sympy.
    Numpy это скорее базовая прикладная математика.

     

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