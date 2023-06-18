Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.25.0

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.25, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD. В новой версии: Продолжена работа по улучшению обработки и продвижению новой инфраструктуры для класса dtype.

Увеличена скорость выполнения.

Началась подготовка к формированию выпуска NumPy 2.0.0, в котором будет прекращена поддержка некоторых устаревших возможностей. После достижения Python 3.12 стадии кандидата в релизы будет сформирован выпуск NumPy 1.26.0, после которого выйдет NumPy 2.0.0.

Обеспечено формирование wheel-пакетов на базе стандартной Си-библиотеки musl.

Добавлена поддержка компилятора Fujitsu C/C++.

В функции einsum добавлена поддержка массивов объектов.

Добавлена поддержка умножения матриц по месту (без создания нового набора данных) с использованием оператора "@=".



