Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.25.0

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|1.1, Иваня (?), 07:33, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Непонятно, за счёт чего увеличена скорость выполнения? Интересно, что там такого сделали?
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|2.2, Аноним (2), 07:41, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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начали транслированть код с питона на си, а потом включают оптимизацию -O2
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|2.22, Аноним (22), 14:14, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За счёт ускоренного Python 3.11 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57971
"Проведена значительная работа по оптимизации производительности. ... В зависимости от вида нагрузки отмечается прирост скорости выполнения кода на 10-60%. В среднем производительность при прохождении тестового набора pyperformance увеличилась на 25%."06
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|1.4, Аноним (4), 08:00, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> с использованием оператора "@="
Побольше нескучных операторов в стиле перла! В идеале весь код должен состоять из спец-символов. Alpha-numeric символы -- для 13-летних школьниц, код должен быть максимально непонятным.
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|2.28, Аноним (22), 14:27, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Перла главная нескучность - символ $ в имени всех переменных. Впрочем, у PHP тоже.
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|1.14, Аноним (14), 11:03, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Обеспечено формирование wheel-пакетов на базе стандартной Си-библиотеки musl.
Лучше бы для risc-v и armv7 пакеты сформировали.
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|2.23, Аноним (18), 14:23, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Приблизительно все кому ехать, а не шашечки и у кого легаси.
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|1.21, Аноним (21), 14:13, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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numpy - один из столпов, на котором держится популярность питона. Не исключено, что самый важный. С одной стороны, жаль что не входит в стандартную библиотеку питона, с другой - так он развивается независимо и может обновляться отдельно от самого питона. Многих лет и тому и другому.
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|2.26, Аноним (14), 14:26, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>жаль что не входит в стандартную библиотеку питона
Очень хорошо, что не входит. Эту стандартную библиотеку давно упразднить пора и определить просто как список предустановленных пакетов. При этом чтобы абсолютно все пакеты там можно было обновить без обновления версии питона.
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|1.29, Аноним (-), 14:36, 18/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> Python-библиотеки для научных вычислений
Для научных вычислений это скорее scipy и sympy.
Numpy это скорее базовая прикладная математика.
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