Выпуск SciPy 1.8.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов

Состоялся релиз библиотеки для научных, математических и инженерных расчётов SciPy 1.8.0. SciPy предоставляет большую коллекцию модулей для таких задач, как вычисление интегралов, решение дифференциальных уравнений, обработка изображений, статистический анализ, интерполяция, применение преобразований Фурье, поиск экстремума функции, векторные операции, преобразование аналоговых сигналов, работа с разреженными матрицами и т.д. Код проекта распространяется под лицензией BSD и использует высокопроизводительную реализацию многомерных массивов от проекта NumPy.

В новой версии SciPy предложена начальная реализация API для работы с разрежёнными массивами, большинство элементов которых равны нулю. Для выполнения вычислений с большими разрежёнными наборами данных в состав включена SVD-библиотека PROPACK, функции которой при установке параметра "solver='PROPACK'" доступны через субмодуль "scipy.sparse.svds". Добавлен новый субмодуль "scipy.stats.sampling", предоставляющий интерфейс к Си-библиотеке UNU.RAN, предназначенной для выборки произвольных одномерных неоднородных непрерывных и дискретных распределений. Объявлены устаревшими все приватные пространства имён, в именах которых не используется символ подчёркивания.



