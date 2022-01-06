Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.22.0

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.22, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD. В новой версии: Завершена работа по определению аннотаций для основного пространства имён.

Предложен предварительный вариант API Array, соответствующий стандарту Python Array API и реализованный в отдельном пространстве имён. Новый API нацелен на подготовку стандартных функций для работы с массивами, которые можно использовать в том числе в приложениях на базе других библиотек, таких как CuPy и JAX.

Реализован бэкенд DLPack, предоставляющий поддержку одноимённого формата для обмена содержимым массивов (тензоров) между разными фреймворками.

Добавлен набор методов с реализацией функций, имеющих отношение к понятиям квантиль и перцентиль.

Добавлен новый настраиваемый менеджер памяти (numpy-allocator).

Продолжена работа по оптимизации функций и платформ с использованием векторных инструкций SIMD.

Прекращена поддержка Python 3.7, для работы требуются версии Python 3.8-3.10.



