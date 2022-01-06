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Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.22.0

06.01.2022 10:10

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.22, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии:

  • Завершена работа по определению аннотаций для основного пространства имён.
  • Предложен предварительный вариант API Array, соответствующий стандарту Python Array API и реализованный в отдельном пространстве имён. Новый API нацелен на подготовку стандартных функций для работы с массивами, которые можно использовать в том числе в приложениях на базе других библиотек, таких как CuPy и JAX.
  • Реализован бэкенд DLPack, предоставляющий поддержку одноимённого формата для обмена содержимым массивов (тензоров) между разными фреймворками.
  • Добавлен набор методов с реализацией функций, имеющих отношение к понятиям квантиль и перцентиль.
  • Добавлен новый настраиваемый менеджер памяти (numpy-allocator).
  • Продолжена работа по оптимизации функций и платформ с использованием векторных инструкций SIMD.
  • Прекращена поддержка Python 3.7, для работы требуются версии Python 3.8-3.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.21.0
  3. OpenNews: Выпуск pyspread 2.0, приложения для работы с электронными таблицами
  4. OpenNews: Выпуск SciPy 1.5.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
  5. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  6. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.17, компилятора для языка Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56463-numpy
Ключевые слова: numpy, math, python
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:34, 06/01/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    одно из лиц СПО, долгих лет как говорится
     
  • 2, Неуклюжий танцор (?), 11:28, 06/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка Python 3.7

    Впереди паровоза. Куда так спешить. Вот мы только на 3.7 начали переходить. Безумцы.

     
     
  • 3, Аноним (3), 11:30, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот мы только на 3.7 начали переходить

    таких "вас" надо гнать из профессии сс#ными тряпками

     
     
  • 4, Неуклюжий танцор (?), 11:44, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гнать нас сишарпными тряпками?
    Мы сами кого хочешь выгонем, и одних уже выгнали. Теперь мы работаем меньше чем они, получаем больше, а заказчик теперь и слышать не хочет про сишарп, хотя те ребята которых мы выгнали были самыми современными сишарпниками на стероидах. Да и в Астрашляпу питон 3.8 не подвозят, а самим тащить это всё лень. Нет, вы конечно можете всё это тащить на себе, но зОчем?
     
  • 5, iu (?), 11:52, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смузихлёбство и погоня за версиями ради версий.
     
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