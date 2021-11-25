Выпуск pyspread 2.0, приложения для работы с электронными таблицами

Доступен выпуск приложения для работы с электронными таблицами pyspread 2.0, позволяющего использовать язык Python при манипуляции с данными в ячейках. Каждая ячейка pyspread возвращает объект Python и подобные объекты могут представлять что угодно, включая списки или матрицы. Для эффективного использования pyspread необходимы, по крайней мере, базовые знания Python. Код написан на языке Python с использованием NumPy для вычислений, matplotlib для графиков и PyQt5 для интерфейса пользователя. Программа распространяется под лицензией GPLv3. Выпуск 2.0 отмечен, как первая стабильная версия pyspread, работающая c Python 3 (>= 3.6). Особенности: В ячейках таблицы можно указывать код на языке Python и возвращать объекты Python.

В ячейках можно обращаться к библиотекам Python, например, NumPy.

Ячейки могут отображать текст, разметку, изображения или диаграммы (matplotlib).

Поддерживается импорт в формате CSV и экспорт в форматах CSV, PDF, SVG.

Формат хранения электронных таблиц основывается на использовании Git и поддерживает прикрепление подписей на базе хэша blake2b для зашиты от внедрения чужого кода.

Для текстовых данных поддерживается проверка правописания.



