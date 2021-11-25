Выпуск pyspread 2.0, приложения для работы с электронными таблицами

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|1.1, Аноним (1), 09:55, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для датасатанистов нет ни одного нормального и бесплатного способа вывести данные хоть в сколько-нибудь приличный интерфейс, кроме консоли и одного проприетарного платного продукта ничего годного нет, даже сабж очень неочень.
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|3.14, test (??), 12:29, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну типа какой-то админ локал-хоста юпитер не осилил и вот ему ЭТО ...
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|2.4, Аноним (4), 10:12, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О какого рода данных ведет речь наш условный датасатанист? Или хотя бы что это за один единственный платный проприетарный продукт, который умеет с такими данными работать. Таблицы и origin?
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|1.3, A.Stahl (ok), 10:06, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>pyspread
Дайте догадаюсь, произносится так же, как pee-spread. Угадал, да?
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|2.5, Azxc (?), 10:15, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> pee-spread
От авторов shit вместо sheet и ship вместо sheep
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|1.8, Аноним (8), 10:38, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Воу, то что нужно. Я переживал, что ни одного приличного табличного процессора нет. А sqlite и прочих оно не поддерживает? Сетевые запросы к различным xml апи? Гулгдокс помнится этим очень хорош был.
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|2.9, Аноним (9), 10:54, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В ячейках таблицы можно указывать код на языке Python и возвращать объекты Python.
> В ячейках можно обращаться к библиотекам Python, например, NumPy.
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|3.10, Аноним (8), 10:58, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не ответ. Зачем мне тогда табличный процессор, если я точно так же кути возьму, вместо того, чтобы городить дырявые таблицы с eval? Табличный процессор нужен, чтобы в нём можно было оперировать над данными готовыми командами. И крайне желательно, чтобы можно было отдать эти таблицы пользователям для заполнения данными.
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|1.13, Аноним (13), 12:28, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не осилили эксель, поэтому сначала выучили питон, а потом написали на нем эксель. Могли бы просто освоить эксель!!
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|1.16, Аноним (16), 12:50, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень интересно. Надо будет посмотреть, может быть его можно использовать вместе с pandas.
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