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Выпуск pyspread 2.0, приложения для работы с электронными таблицами

25.11.2021 09:52

Доступен выпуск приложения для работы с электронными таблицами pyspread 2.0, позволяющего использовать язык Python при манипуляции с данными в ячейках. Каждая ячейка pyspread возвращает объект Python и подобные объекты могут представлять что угодно, включая списки или матрицы. Для эффективного использования pyspread необходимы, по крайней мере, базовые знания Python. Код написан на языке Python с использованием NumPy для вычислений, matplotlib для графиков и PyQt5 для интерфейса пользователя. Программа распространяется под лицензией GPLv3. Выпуск 2.0 отмечен, как первая стабильная версия pyspread, работающая c Python 3 (>= 3.6).

Особенности:

  • В ячейках таблицы можно указывать код на языке Python и возвращать объекты Python.
  • В ячейках можно обращаться к библиотекам Python, например, NumPy.
  • Ячейки могут отображать текст, разметку, изображения или диаграммы (matplotlib).
  • Поддерживается импорт в формате CSV и экспорт в форматах CSV, PDF, SVG.
  • Формат хранения электронных таблиц основывается на использовании Git и поддерживает прикрепление подписей на базе хэша blake2b для зашиты от внедрения чужого кода.
  • Для текстовых данных поддерживается проверка правописания.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/pyspread/py...)
  2. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.21.0
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Автор новости: nymous
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56225-pyspread
Ключевые слова: pyspread, spreadsheet
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Для датасатанистов нет ни одного нормального и бесплатного способа вывести данные хоть в сколько-нибудь приличный интерфейс, кроме консоли и одного проприетарного платного продукта ничего годного нет, даже сабж очень неочень.  
     
     
  • 2.2, Прохожий (??), 10:02, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Юпитер Ноутбук? Чем плох?
     
     
  • 3.14, test (??), 12:29, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа какой-то админ локал-хоста юпитер не осилил и вот ему ЭТО ...
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:12, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О какого рода данных ведет речь наш условный датасатанист? Или хотя бы что это за один единственный платный проприетарный продукт, который умеет с такими данными работать. Таблицы и origin?
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:39, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пиши PR
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 10:06, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >pyspread

    Дайте догадаюсь, произносится так же, как pee-spread. Угадал, да?

     
     
  • 2.5, Azxc (?), 10:15, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > pee-spread

    От авторов shit вместо sheet и ship вместо sheep

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:22, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я запуталась...
     
  • 2.17, Ordu (ok), 13:09, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pie-spread же. Клоуны.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:38, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воу, то что нужно. Я переживал, что ни одного приличного табличного процессора нет. А sqlite и прочих оно не поддерживает? Сетевые запросы к различным xml апи? Гулгдокс помнится этим очень хорош был.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:54, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В ячейках таблицы можно указывать код на языке Python и возвращать объекты Python.
    > В ячейках можно обращаться к библиотекам Python, например, NumPy.
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 10:58, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не ответ. Зачем мне тогда табличный процессор, если я точно так же кути возьму, вместо того, чтобы городить дырявые таблицы с eval? Табличный процессор нужен, чтобы в нём можно было оперировать над данными готовыми командами. И крайне желательно, чтобы можно было отдать эти таблицы пользователям для заполнения данными.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:28, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не осилили эксель, поэтому сначала выучили питон, а потом написали на нем эксель. Могли бы просто освоить эксель!!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:34, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот что-ли https://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/excel-nepravilno-schitaet-pochemu/

    Можно еще примеров подкинуть

     

  • 1.16, Аноним (16), 12:50, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень интересно. Надо будет посмотреть, может быть его можно использовать вместе с pandas.
     

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