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Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.21.0

24.06.2021 08:06

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.21, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии:

  • Продолжена работа по оптимизации функций и платформ с использованием векторных инструкций SIMD.
  • Предложена начальная реализация новой инфраструктуры для класса dtype и приведения типов.
  • Предложены универсальные (для архитектур x86_64 и arm64) wheel-пакеты NumPy для Python 3.8 и Python 3.9 на платформе macOS.
  • Улучшены аннотации в коде.
  • Добавлен новый битовый генератор PCG64DXSM для случайных чисел.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.20.0
  3. OpenNews: Выпуск математической библиотеки GNU Scientific Library 2.0
  4. OpenNews: Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 5
  5. OpenNews: Выпуск SciPy 1.5.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
  6. OpenNews: Выпуск GNU Radio 3.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55381-numpy
Ключевые слова: numpy, python
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:16, 24/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Единственная нормальная библиотека для научных вычислений.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:21, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и по совместительству главный фактор повсеместного применения питона в научной среде
     
  • 2.3, Onanym (?), 08:22, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто единственная, по сути.
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:35, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на языке Python с применением оптимизаций на языке Си

    Всего лишь еще один интерфейс к Си, единственному современному языку (не считая архаичный фортран), пригодному для научных вычислений.

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:28, 24/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    2+2=3.9999999...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:34, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не по адресу обращаетесь, вам сюда: https://ieeexplore.ieee.org/document/8766229
     
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