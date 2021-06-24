Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.21.0

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.21, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD. В новой версии: Продолжена работа по оптимизации функций и платформ с использованием векторных инструкций SIMD.

Предложена начальная реализация новой инфраструктуры для класса dtype и приведения типов.

Предложены универсальные (для архитектур x86_64 и arm64) wheel-пакеты NumPy для Python 3.8 и Python 3.9 на платформе macOS.

Улучшены аннотации в коде.

Добавлен новый битовый генератор PCG64DXSM для случайных чисел.



