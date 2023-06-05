Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 7

Представлен релиз Zulip 7, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Переработано визуальное оформление и модернизирован внешний вид. В новом дизайне более активно используется выделение цветом, применяется акцентирование внимания цветом фона, наглядно выделяются персональные упоминания, упоминания групп и текущие сообщения, при помощи цвета разделяются заголовки разных каналов (stream). Помимо информации о времени в списках добавлены линии-разделители с указанием дней (сегодня, вчера и т.п.) для более ясного понимания в какой день отправлено сообщение. Изменено оформление всплывающих блоков в интерфейсе составления и изменения сообщения. Во всплывающих подсказках улучшено представление информации о клавиатурных комбинациях.

Добавлена возможность отправки сообщения не сразу, а в определённое время по расписанию. Например, отправку написанного ночью сообщения можно отложить до утра.

Добавлена опция для приглушения каналов, отключающая получение уведомлений о сообщениях. При этом для отдельных тем можно вернуть уведомления, обеспечив выборочное отслеживание наиболее интересных тем в канале.

Упрощён процесс изменения получателя при редактировании ещё не отправленного сообщения. Добавлена возможность выбора канала для отправки и переключения между прямой отправкой пользователю и отправкой в канал, не покидая интерфейс редактирования.

Добавлены настройки автоматической пометки сообщений прочитанными после просмотра. Например, можно отключить автопометку в режиме просмотра обсуждений и помечать прочитанным только при раздельном просмотре.

Добавлены новые клавиатурные комбинации: "z" для повышения детализации обсуждения до просмотра отдельных сообщений, "s" для перехода к обсуждению, в которое было отправлено сообщение, "=" для выставления реакции "👋".

Изменён интерфейс настройки полномочий для перемещения сообщений. Появилась возможность определения того, кто и в течение какого времени может перемещать сообщения, независимо от прав на редактирование.

В интерфейсе администратора реализовано открытие карты пользователя при нажатии на имени пользователя в настройках или списках подписчиков.

В форме экспорта предоставлен выбор между форматами JSON и CSV, а также добавлены фильтры для отсеивания при экспорте отдельных получателей и сообщений с вложениями.

Вместо термина "Приватные сообщения" теперь используется "Сообщения, отправляемые напрямую".

Добавлена настройка, регламентирующая то, кто может видеть email, указанные при входе. Например, сопровождающие могут разрешить просмотр email другим сопровождающим, но не показывать его обычным участникам.

Расширено число сообщений и тем, показываемых в боковой панели.

Добавлены дополнительные запросы подтверждения для действий, требующих внимания, таких как пометка всех сообщений прочитанными, удаление последнего пользователя и отключение уведомлений.

Обеспечена интеграция с платформой Rundeck. Улучшена интеграция с GitHub.

Добавлена поддержка Debian 12 и PostgreSQL 15.

Обновлены зависимости, например, фреймворк Django обновлён до версии 4.2.



