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Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 6

25.11.2022 08:48

Состоялся релиз Zulip 6, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • Изменено оформление боковой панели, в которой упрощена навигация по обсуждениям. В панели теперь отображается информация о появлении новых сообщений в приватных обсуждениях, на которые можно перейти одним кликом. Темы с непрочитанными упоминаниями помечаются символом "@". Каналы разделены на закреплённые, активные и не активные.
  • Добавлена поддержка просмотра в одном месте всех недавних обсуждений, охватывая и каналы и приватные обсуждения.
  • Пользователям предоставлена возможность помечать сообщения непрочитанными, например, чтобы потом вернуться к ним в случае когда в текущий момент не хватает времени на ответ.
  • Добавлена возможность просмотра списка пользователей (read receipts), прочитавших сообщение, включая приватные сообщения и сообщения в каналах (stream). В настройках предоставлена опция для отключения данной функциональности для отдельных пользователей и организаций.
  • Добавлена кнопка для перехода в обсуждение, в которое отправляется сообщение (Zulip позволяет находясь в одном обсуждении отправлять сообщения в другое обсуждение, например, когда нужно переправить какую-то информацию в обсуждение с другим участником, новая кнопка позволяет перейти в это обсуждение).
  • Добавлена кнопка для быстрой прокрутки в самый низ текущего обсуждения и автоматической маркировки всех сообщений прочитанными.
  • Предоставлена возможность отображения в профиле пользователя до двух дополнительных полей с информацией помимо типовых полей с именем, email и временем последнего входа, например, можно показать страну проживания, день рождения и т.п. Переделан интерфейс настройки собственных полей. Изменено оформление карт и профилей пользователя.
  • Добавлена кнопка для перевода в невидимый "режим", при котором для других пользователь виден как находящийся не в сети.
  • Стабилизирована функция публичного доступа, позволяющая открывать каналы для просмотра всем желающим, в том числе не имеющим учётной записи в Zulip. Добавлена возможность быстрого входа без регистрации и выбора незарегистрированным пользователем языка, тёмной или светлой темы оформления.
  • Обеспечено отображение имён пользователей, отправивших реакции на сообщения (например, можно увидеть что начальник одобрил предложение, отправив 👍).
  • Коллекция emoji обновлена до набора Unicode 14.
  • В правой боковой панели обеспечен показ по умолчанию сообщений со статусом.
  • Письма с уведомлениями о новых сообщениях теперь более явно поясняют причину отправки уведомления и позволяют отправить несколько ответов.
  • Полностью переделан интерфейс для перемещения сообщений между разными темами и каналами.
  • Добавлены модули для интеграции с сервисами Azure DevOps, RhodeCode и Wekan. Обновлены модули интеграции с Grafana, Harbor, NewRelic и the Slack.
  • Добавлена поддержка Ubuntu 22.04. Прекращена поддержка Debian 10 и PostgreSQL 10.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zulip.com/2022/11...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 5
  3. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Delta Chat 1.22
  5. OpenNews: Первый выпуск коммуникационной платформы Fosscord, совместимой с Discord
  6. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Mattermost 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58189-zulip
Ключевые слова: zulip, messenger
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:05, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zalup
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 09:15, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Zalip

    И да, почему первая буква - большая литера Z? Культура отмены таки нишмогла?

     
     
  • 3.7, EuPhobos (ok), 09:28, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даёшь отмену Zulip, а так же Zabbix.
    Переименовать Зорга из 5-го элемента, а так же Зергов из Старкрафта.
    Систему координат XYZ - в XYW.
    Цифра Zero тоже слишком много на себя берёт!
    ... и пора бы храпеть по другому Zzzz...
     
  • 3.11, penetrator (?), 09:33, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    то, что вата нашла себе случайно новый символ на воротник, притом из латиницы - не означает, что у адекватных людей должна кукуха также съехать
     
     
  • 4.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:21, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тише хохол! Тебе голос не давали, сиди хрюкай в темноте
     
  • 3.22, Zorro (??), 10:15, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора принимать таблетки, родненький.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:06, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков

    Используем для этого дискорд.

    > Код серверной части написан на языке Python

    Значит будет работать со скоростью света.

    > с использованием фреймворка Django

    Значит будет работать даже быстрее скорости света.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:10, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы и так знали, что вам лишь бы в чатике попи3деть.
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:17, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Используем для этого дискорд.
    > Внутренняя переписка с оперативной информацией ДСП у дяди на сервере

    Хе. Так и запишем, ООО "Вектор+Рога&Копыта" без ИБшников.

     
     
  • 3.6, Аноним (2), 09:25, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ИБшник, существительное -- аббревиатура от "интернет-борцун", борется с интернетом, является приверженцем интранета. Примеры ИБшников: бабка "не нужОн нам этот ваш интернет" (сидит в интранете "скамейка у падика")
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 09:29, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может тебе пора сапоги топтать, не?
     
     
  • 5.10, Аноним (2), 09:32, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты уж как-нибудь без меня сапоги топтай. Я в тебя верю, ты справишься.
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:31, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Используем для этого дискорд.
    >> Внутренняя переписка с оперативной информацией ДСП у дяди на сервере
    > Хе. Так и запишем, ООО "Вектор+Рога&Копыта" без ИБшников.

    Может быть вы удивитесь, но подобных контор большинство

     
     
  • 4.13, penetrator (?), 09:35, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что не отменяет зашкварность происходящего
     
  • 4.14, Аноним (8), 09:36, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё остались конторы? это сколько ж неотмытого бабла вокруг
     
     
  • 5.20, Лолштоним (ok), 09:50, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одни печатают, другие воруют напечатанное. Зато все при деле.
     
  • 3.12, penetrator (?), 09:34, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фигня у дяди на сервере, оно еще и майора, потому что там все открытым текстом льется
     
  • 2.16, ryoken (ok), 09:37, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>дискорд

    Это то г_но, котороя обвиняли в активном противодействии альтернативным линуксовым клиентам?

     
     
  • 3.18, Аноним (2), 09:42, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ставишь официальный клиент и не паришься, он в принципе неплохой. А проприетарные протоколы никогда не любили альтернативщину, вспомним например ICQ vs QIP-2оо5.
     
     
  • 4.19, ryoken (ok), 09:50, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > протоколы никогда не любили альтернативщину, вспомним например ICQ vs QIP-2оо5.

    Ну тот же QiP довольно бодро фиксили хотя бы. за давностью не помню, показывало ли Mirabilis\AoL\whoever.. зуюы на линухоклиенты (потом всё равно пришло мылСру и всё потухло).

     
     
  • 5.21, Аноним (2), 09:58, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QIP ставили, потому что в нем не было рекламы, и он был тупо удобнее. AOL (или кто там) преследовала цель показывать рекламу, поэтому рубила альтернативы. В дискорде рекламируются только собственные дискордовые "услуги" (заплати, чтоб менять фон за аватаром). А если ты в РФ, то нету даже этой рекламы, т.к. получить от тебя бабло все равно не смогут. По удобству - официальный клиент достаточно удобен, а что пытаются дать альтернативы?
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:37, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На практике поднимать что-то лишнее - удел фанатов этого. Tox лучший выбор: запустил - написал. Удобство выигрывает. Использую в шарашкиной конторе. Зашло на Ура
     
     
  • 2.17, Аноним (8), 09:39, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом деле главное не читать.
     
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