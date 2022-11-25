Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 6

Состоялся релиз Zulip 6, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Изменено оформление боковой панели, в которой упрощена навигация по обсуждениям. В панели теперь отображается информация о появлении новых сообщений в приватных обсуждениях, на которые можно перейти одним кликом. Темы с непрочитанными упоминаниями помечаются символом "@". Каналы разделены на закреплённые, активные и не активные.

Добавлена поддержка просмотра в одном месте всех недавних обсуждений, охватывая и каналы и приватные обсуждения.

Пользователям предоставлена возможность помечать сообщения непрочитанными, например, чтобы потом вернуться к ним в случае когда в текущий момент не хватает времени на ответ.

Добавлена возможность просмотра списка пользователей (read receipts), прочитавших сообщение, включая приватные сообщения и сообщения в каналах (stream). В настройках предоставлена опция для отключения данной функциональности для отдельных пользователей и организаций.

Добавлена кнопка для перехода в обсуждение, в которое отправляется сообщение (Zulip позволяет находясь в одном обсуждении отправлять сообщения в другое обсуждение, например, когда нужно переправить какую-то информацию в обсуждение с другим участником, новая кнопка позволяет перейти в это обсуждение).

Добавлена кнопка для быстрой прокрутки в самый низ текущего обсуждения и автоматической маркировки всех сообщений прочитанными.

Предоставлена возможность отображения в профиле пользователя до двух дополнительных полей с информацией помимо типовых полей с именем, email и временем последнего входа, например, можно показать страну проживания, день рождения и т.п. Переделан интерфейс настройки собственных полей. Изменено оформление карт и профилей пользователя.

Добавлена кнопка для перевода в невидимый "режим", при котором для других пользователь виден как находящийся не в сети.

Стабилизирована функция публичного доступа, позволяющая открывать каналы для просмотра всем желающим, в том числе не имеющим учётной записи в Zulip. Добавлена возможность быстрого входа без регистрации и выбора незарегистрированным пользователем языка, тёмной или светлой темы оформления.

Обеспечено отображение имён пользователей, отправивших реакции на сообщения (например, можно увидеть что начальник одобрил предложение, отправив 👍).

Коллекция emoji обновлена до набора Unicode 14.

В правой боковой панели обеспечен показ по умолчанию сообщений со статусом.

Письма с уведомлениями о новых сообщениях теперь более явно поясняют причину отправки уведомления и позволяют отправить несколько ответов.

Полностью переделан интерфейс для перемещения сообщений между разными темами и каналами.

Добавлены модули для интеграции с сервисами Azure DevOps, RhodeCode и Wekan. Обновлены модули интеграции с Grafana, Harbor, NewRelic и the Slack.

Добавлена поддержка Ubuntu 22.04. Прекращена поддержка Debian 10 и PostgreSQL 10.



