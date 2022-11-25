Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 6

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|2.4, Жироватт (ok), 09:15, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Zalip
И да, почему первая буква - большая литера Z? Культура отмены таки нишмогла?
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|3.7, EuPhobos (ok), 09:28, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Даёшь отмену Zulip, а так же Zabbix.
Переименовать Зорга из 5-го элемента, а так же Зергов из Старкрафта.
Систему координат XYZ - в XYW.
Цифра Zero тоже слишком много на себя берёт!
... и пора бы храпеть по другому Zzzz...
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|3.11, penetrator (?), 09:33, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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то, что вата нашла себе случайно новый символ на воротник, притом из латиницы - не означает, что у адекватных людей должна кукуха также съехать
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|1.2, Аноним (2), 09:06, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков
Используем для этого дискорд.
> Код серверной части написан на языке Python
Значит будет работать со скоростью света.
> с использованием фреймворка Django
Значит будет работать даже быстрее скорости света.
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|2.5, Жироватт (ok), 09:17, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Используем для этого дискорд.
> Внутренняя переписка с оперативной информацией ДСП у дяди на сервере
Хе. Так и запишем, ООО "Вектор+Рога&Копыта" без ИБшников.
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|3.6, Аноним (2), 09:25, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ИБшник, существительное -- аббревиатура от "интернет-борцун", борется с интернетом, является приверженцем интранета. Примеры ИБшников: бабка "не нужОн нам этот ваш интернет" (сидит в интранете "скамейка у падика")
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|5.10, Аноним (2), 09:32, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты уж как-нибудь без меня сапоги топтай. Я в тебя верю, ты справишься.
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|3.9, Аноним (9), 09:31, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Используем для этого дискорд.
>> Внутренняя переписка с оперативной информацией ДСП у дяди на сервере
> Хе. Так и запишем, ООО "Вектор+Рога&Копыта" без ИБшников.
Может быть вы удивитесь, но подобных контор большинство
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|3.12, penetrator (?), 09:34, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фигня у дяди на сервере, оно еще и майора, потому что там все открытым текстом льется
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|2.16, ryoken (ok), 09:37, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>дискорд
Это то г_но, котороя обвиняли в активном противодействии альтернативным линуксовым клиентам?
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|3.18, Аноним (2), 09:42, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ставишь официальный клиент и не паришься, он в принципе неплохой. А проприетарные протоколы никогда не любили альтернативщину, вспомним например ICQ vs QIP-2оо5.
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|4.19, ryoken (ok), 09:50, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> протоколы никогда не любили альтернативщину, вспомним например ICQ vs QIP-2оо5.
Ну тот же QiP довольно бодро фиксили хотя бы. за давностью не помню, показывало ли Mirabilis\AoL\whoever.. зуюы на линухоклиенты (потом всё равно пришло мылСру и всё потухло).
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|5.21, Аноним (2), 09:58, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QIP ставили, потому что в нем не было рекламы, и он был тупо удобнее. AOL (или кто там) преследовала цель показывать рекламу, поэтому рубила альтернативы. В дискорде рекламируются только собственные дискордовые "услуги" (заплати, чтоб менять фон за аватаром). А если ты в РФ, то нету даже этой рекламы, т.к. получить от тебя бабло все равно не смогут. По удобству - официальный клиент достаточно удобен, а что пытаются дать альтернативы?
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|1.15, Аноним (15), 09:37, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На практике поднимать что-то лишнее - удел фанатов этого. Tox лучший выбор: запустил - написал. Удобство выигрывает. Использую в шарашкиной конторе. Зашло на Ура
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