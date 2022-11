Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 6

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:10, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Мы и так знали, что вам лишь бы в чатике попи3деть.

2.5 , Жироватт ( ok ), 09:17, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Используем для этого дискорд.

> Внутренняя переписка с оперативной информацией ДСП у дяди на сервере Хе. Так и запишем, ООО "Вектор+Рога&Копыта" без ИБшников.

3.6 , Аноним ( 2 ), 09:25, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ИБшник, существительное -- аббревиатура от "интернет-борцун", борется с интернетом, является приверженцем интранета. Примеры ИБшников: бабка "не нужОн нам этот ваш интернет" (сидит в интранете "скамейка у падика")

4.8 , Аноним ( 8 ), 09:29, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – может тебе пора сапоги топтать, не?

5.10 , Аноним ( 2 ), 09:32, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты уж как-нибудь без меня сапоги топтай. Я в тебя верю, ты справишься.

3.9 , Аноним ( 9 ), 09:31, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Используем для этого дискорд.

>> Внутренняя переписка с оперативной информацией ДСП у дяди на сервере

> Хе. Так и запишем, ООО "Вектор+Рога&Копыта" без ИБшников. Может быть вы удивитесь, но подобных контор большинство

4.13 , penetrator ( ? ), 09:35, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что не отменяет зашкварность происходящего

4.14 , Аноним ( 8 ), 09:36, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ещё остались конторы? это сколько ж неотмытого бабла вокруг

5.20 , Лолштоним ( ok ), 09:50, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Одни печатают, другие воруют напечатанное. Зато все при деле.

3.12 , penetrator ( ? ), 09:34, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – фигня у дяди на сервере, оно еще и майора, потому что там все открытым текстом льется

2.16 , ryoken ( ok ), 09:37, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>дискорд Это то г_но, котороя обвиняли в активном противодействии альтернативным линуксовым клиентам?

3.18 , Аноним ( 2 ), 09:42, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ставишь официальный клиент и не паришься, он в принципе неплохой. А проприетарные протоколы никогда не любили альтернативщину, вспомним например ICQ vs QIP-2оо5.

4.19 , ryoken ( ok ), 09:50, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > протоколы никогда не любили альтернативщину, вспомним например ICQ vs QIP-2оо5. Ну тот же QiP довольно бодро фиксили хотя бы. за давностью не помню, показывало ли Mirabilis\AoL\whoever.. зуюы на линухоклиенты (потом всё равно пришло мылСру и всё потухло).

5.21 , Аноним ( 2 ), 09:58, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – QIP ставили, потому что в нем не было рекламы, и он был тупо удобнее. AOL (или кто там) преследовала цель показывать рекламу, поэтому рубила альтернативы. В дискорде рекламируются только собственные дискордовые "услуги" (заплати, чтоб менять фон за аватаром). А если ты в РФ, то нету даже этой рекламы, т.к. получить от тебя бабло все равно не смогут. По удобству - официальный клиент достаточно удобен, а что пытаются дать альтернативы?