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Уязвимость в cups-filters, позволяющая выполнить код на сервере

22.05.2023 22:34

В пакете cups-filters, включающем компоненты для организации работы сервиса печати, найдена уязвимость (CVE-2023-24805), позволяющая удалённо выполнить произвольные команды на сервере печати через отправку специально оформленного задания вывода на печать. В настоящее время исправление доступно в виде патча. Проследить за выпуском обновлений пакетов в дистрибутивах можно на страницах Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD.

Уязвимость проявляется при использовании бэкенда beh (Backend Error Handler) для создания сетевого принтера. Проблема вызвана отсутствием в обработчике должных проверок имени выводимой на печать работы, при том, что данное имя используется в составе команд, выполняемых через функцию system(). Эксплуатация уязвимости сводится к передаче в поле "job-name" имени вида "';/usr/bin/id;'' #.pdf".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Проект OpenPrinting выпустил систему печати CUPS 2.4.0
  3. OpenNews: Автор CUPS выпустил PAPPL 1.0, фреймворк для организации вывода на печать
  4. OpenNews: Уязвимости в системе печати CUPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59181-cups
Ключевые слова: cups
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  • 1.1, Анонин (?), 22:50, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > beh.c
    > char scheme[1024]
    > '\0'

    Действительно, что же могло пойти не так //_-

     
     
  • 2.17, Ivan_83 (ok), 00:27, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так развивай мысль дальше, что там не так?

      scheme[0] = '\0';
      strncat(scheme, uri, sizeof(scheme) - 1);
    вот это можно было заменить на
    snprintf(scheme, sizeof(scheme),"%s", uri);
    и всё.

    А исправление:
    https://github.com/OpenPrinting/cups-filters/commit/8f274035756c04efeb77eb654e
    оно совсем про другое.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:00, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сишники и строки, том 2023, глава 24805.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:13, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Купс это что-то из набора штатных бэкдоров, как и гхостскрипт. Сишники тут ни при чём.
     
     
  • 3.4, Герострат (?), 23:14, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Канеш ни при чём, они всегда ни при чём
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 23:53, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Канеш ни при чём, они всегда ни при чём

    Смотри кто автор.

     
  • 2.14, Ivan_83 (ok), 00:23, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувак, причём тут С и строки?
    Автор кода получил строку по сети и отправил её в system(), не проведя никаких проверок и очисток.
    Можно на джаве, го, расте написать тоже самое.

    На пхп постоянно так делают и там SQL инекции случаются, именно это близкий аналог данной ошибки.

     

  • 1.5, Герострат (?), 23:16, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, у них критическая ошибка в обработчике ошибок? 😄
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:23, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а вы думали что просто так оно жепой в интернет смотрит?
     
  • 1.7, хрю (?), 23:51, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в сях (да и в плюсах) работа со строками одно мучение.
    Поэтому меня всегда так радуют описания нововведений в сях и плюсах, то сё, пятое десятое, а нормальной удобной стандартной библиотеки для строк нет. А уж про utf и заикаться не надо - каждый как черепашка тащит свою реализацию ... куцую и убогую.
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 23:59, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > в сях (да и в плюсах) работа со строками одно мучение.
    > Поэтому меня всегда так радуют описания нововведений в сях и плюсах, то
    > сё, пятое десятое, а нормальной удобной стандартной библиотеки для строк нет.
    > А уж про utf и заикаться не надо - каждый как
    > черепашка тащит свою реализацию ... куцую и убогую.

    Есть только ICU. В принципе есть только ICU, если ты хочешь юникод. ICU не куцая, ICU блотварь. Какие твои проблемы, всё прекрасно со строками в плюсах? В си нет строк, есть asciiz, что вполне себе неплохо и эффективно на практике. Не драматизируй, это всё вопрос привычки.

     
     
  • 3.13, хрю (?), 00:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Не драматизируй, это всё вопрос привычки.

    нет. это вопрос - качаешь исходники, пытаешься сделать патч, чтоб появилось что тебе надо. а фиг тебе. utf-а нет, строковых операций нет. Прымер - нужно название песни разбить по словам, первую букву поднять, остальные опустить. название песен на русском, янгл, фран, япон. языках. когда удобно, делается в пару строк.

    >>вполне себе неплохо и эффективно на практике.

    эффективно нужно там где, надо. а в других местах, должно быть удобно для программирования. какая разница сколь эффективно формируется строка запроса к капс? а по коду там огород из str func. "эффективность" во всех дырах привела к преждевременной языковой смерти :-)))

     
  • 3.18, Аноним (18), 00:29, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть asciiz, что вполне себе неплохо и эффективно на практике

    просто гомерический хохот. Особенно когда ждут заврешающие нули, переполняя буферы или когда их каждый раз ищут, чтобы длину посчитать.

     
  • 2.10, ИмяХ (?), 23:59, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем для тебя std::string и std:string_view ненормальны и неудобны?
     
     
  • 3.11, хрю (?), 00:13, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это настолько же удобно, насколько удобны жигули. Так ездите на жигулях[/w][/w][/w] используйте std:string сами.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 00:26, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не ответ на вопрос. Так чем неудобны то?
     
  • 2.12, Ivan_83 (ok), 00:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самое очевидное на что не хватает ума хейтерам - это понять что никаких строк в С нет.
    Есть выделенная область памяти, есть её размер и есть размер данных в ней - вот простое правило для работы с данными которые нужно интепретировать как строки.

    Но в данном случае ошибка вообще про другое: данные от пользователя не достаточно проверяются/экранируются и это отдаётся в system() - те на запуск.
    У пхп програмистов такое сплошь и рядом встречается, хотя строки там типа совсем безопасные.
    В общем то на любом языке такая ошибка возможна, потому что никакой компелятор мамкиному кодеру не подскажет что надо данные полученные неведомо откуда перед вызовом system() проверять.

     
     
  • 3.15, хрю (?), 00:24, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое очевидное на что не хватает ума хейтерам - это понять что
    > никаких строк в С нет.

    да-да. формировать текстовые строки на сях нельзя, ведь их нет. поэтому придётся извращаться на радость почитателям и формировать отсутствующие строки недо str функциями. в миллионных раз изобретая велосипед.

     
     
  • 4.21, Ivan_83 (ok), 00:36, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём претензия то?
    Язык низкоуровневый, если вам охота обмазыватся сахаром и не думать о таких мелочах - выбирайте другой язык.

    Меня лично всё устраивает, о строках я забыл лет 15 назад и счастливо живу, контролируя и размер буфера и размер данных в нём.
    Всякие strn*(), strlcpy() - юзаю не часто, snprintf() всё сам делает что мне надо.

     
  • 2.19, YetAnotherOnanym (ok), 00:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а привычной для меня библиотеки для строк, как в том языке, на котором я кодил раньше, нет.

    Пофиксил.

     

  • 1.20, Аноним (-), 00:33, 23/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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