Уязвимость в cups-filters, позволяющая выполнить код на сервере

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|1.1, Анонин (?), 22:50, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> beh.c
> char scheme[1024]
> '\0'
Действительно, что же могло пойти не так //_-
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|2.3, Аноним (3), 23:13, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Купс это что-то из набора штатных бэкдоров, как и гхостскрипт. Сишники тут ни при чём.
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|2.14, Ivan_83 (ok), 00:23, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, причём тут С и строки?
Автор кода получил строку по сети и отправил её в system(), не проведя никаких проверок и очисток.
Можно на джаве, го, расте написать тоже самое.
На пхп постоянно так делают и там SQL инекции случаются, именно это близкий аналог данной ошибки.
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|1.7, хрю (?), 23:51, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в сях (да и в плюсах) работа со строками одно мучение.
Поэтому меня всегда так радуют описания нововведений в сях и плюсах, то сё, пятое десятое, а нормальной удобной стандартной библиотеки для строк нет. А уж про utf и заикаться не надо - каждый как черепашка тащит свою реализацию ... куцую и убогую.
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|2.9, Аноним (3), 23:59, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> в сях (да и в плюсах) работа со строками одно мучение.
> Поэтому меня всегда так радуют описания нововведений в сях и плюсах, то
> сё, пятое десятое, а нормальной удобной стандартной библиотеки для строк нет.
> А уж про utf и заикаться не надо - каждый как
> черепашка тащит свою реализацию ... куцую и убогую.
Есть только ICU. В принципе есть только ICU, если ты хочешь юникод. ICU не куцая, ICU блотварь. Какие твои проблемы, всё прекрасно со строками в плюсах? В си нет строк, есть asciiz, что вполне себе неплохо и эффективно на практике. Не драматизируй, это всё вопрос привычки.
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|3.13, хрю (?), 00:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Не драматизируй, это всё вопрос привычки.
нет. это вопрос - качаешь исходники, пытаешься сделать патч, чтоб появилось что тебе надо. а фиг тебе. utf-а нет, строковых операций нет. Прымер - нужно название песни разбить по словам, первую букву поднять, остальные опустить. название песен на русском, янгл, фран, япон. языках. когда удобно, делается в пару строк.
>>вполне себе неплохо и эффективно на практике.
эффективно нужно там где, надо. а в других местах, должно быть удобно для программирования. какая разница сколь эффективно формируется строка запроса к капс? а по коду там огород из str func. "эффективность" во всех дырах привела к преждевременной языковой смерти :-)))
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|3.18, Аноним (18), 00:29, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> есть asciiz, что вполне себе неплохо и эффективно на практике
просто гомерический хохот. Особенно когда ждут заврешающие нули, переполняя буферы или когда их каждый раз ищут, чтобы длину посчитать.
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|2.10, ИмяХ (?), 23:59, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем для тебя std::string и std:string_view ненормальны и неудобны?
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|3.11, хрю (?), 00:13, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это настолько же удобно, насколько удобны жигули. Так ездите на жигулях[/w][/w][/w] используйте std:string сами.
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|2.12, Ivan_83 (ok), 00:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Самое очевидное на что не хватает ума хейтерам - это понять что никаких строк в С нет.
Есть выделенная область памяти, есть её размер и есть размер данных в ней - вот простое правило для работы с данными которые нужно интепретировать как строки.
Но в данном случае ошибка вообще про другое: данные от пользователя не достаточно проверяются/экранируются и это отдаётся в system() - те на запуск.
У пхп програмистов такое сплошь и рядом встречается, хотя строки там типа совсем безопасные.
В общем то на любом языке такая ошибка возможна, потому что никакой компелятор мамкиному кодеру не подскажет что надо данные полученные неведомо откуда перед вызовом system() проверять.
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|3.15, хрю (?), 00:24, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самое очевидное на что не хватает ума хейтерам - это понять что
> никаких строк в С нет.
да-да. формировать текстовые строки на сях нельзя, ведь их нет. поэтому придётся извращаться на радость почитателям и формировать отсутствующие строки недо str функциями. в миллионных раз изобретая велосипед.
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|4.21, Ivan_83 (ok), 00:36, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём претензия то?
Язык низкоуровневый, если вам охота обмазыватся сахаром и не думать о таких мелочах - выбирайте другой язык.
Меня лично всё устраивает, о строках я забыл лет 15 назад и счастливо живу, контролируя и размер буфера и размер данных в нём.
Всякие strn*(), strlcpy() - юзаю не часто, snprintf() всё сам делает что мне надо.
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|2.19, YetAnotherOnanym (ok), 00:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а привычной для меня библиотеки для строк, как в том языке, на котором я кодил раньше, нет.
Пофиксил.
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