Уязвимость в cups-filters, позволяющая выполнить код на сервере

> в сях (да и в плюсах) работа со строками одно мучение.

> Поэтому меня всегда так радуют описания нововведений в сях и плюсах, то

> сё, пятое десятое, а нормальной удобной стандартной библиотеки для строк нет.

> А уж про utf и заикаться не надо - каждый как

> черепашка тащит свою реализацию ... куцую и убогую. Есть только ICU. В принципе есть только ICU, если ты хочешь юникод. ICU не куцая, ICU блотварь. Какие твои проблемы, всё прекрасно со строками в плюсах? В си нет строк, есть asciiz, что вполне себе неплохо и эффективно на практике. Не драматизируй, это всё вопрос привычки.

>>Не драматизируй, это всё вопрос привычки. нет. это вопрос - качаешь исходники, пытаешься сделать патч, чтоб появилось что тебе надо. а фиг тебе. utf-а нет, строковых операций нет. Прымер - нужно название песни разбить по словам, первую букву поднять, остальные опустить. название песен на русском, янгл, фран, япон. языках. когда удобно, делается в пару строк. >>вполне себе неплохо и эффективно на практике. эффективно нужно там где, надо. а в других местах, должно быть удобно для программирования. какая разница сколь эффективно формируется строка запроса к капс? а по коду там огород из str func. "эффективность" во всех дырах привела к преждевременной языковой смерти :-)))

> есть asciiz, что вполне себе неплохо и эффективно на практике просто гомерический хохот. Особенно когда ждут заврешающие нули, переполняя буферы или когда их каждый раз ищут, чтобы длину посчитать.

Чем для тебя std::string и std:string_view ненормальны и неудобны?

Это настолько же удобно, насколько удобны жигули. Так ездите на жигулях используйте std:string сами.

Это не ответ на вопрос. Так чем неудобны то?

Самое очевидное на что не хватает ума хейтерам - это понять что никаких строк в С нет.

Есть выделенная область памяти, есть её размер и есть размер данных в ней - вот простое правило для работы с данными которые нужно интепретировать как строки. Но в данном случае ошибка вообще про другое: данные от пользователя не достаточно проверяются/экранируются и это отдаётся в system() - те на запуск.

У пхп програмистов такое сплошь и рядом встречается, хотя строки там типа совсем безопасные.

В общем то на любом языке такая ошибка возможна, потому что никакой компелятор мамкиному кодеру не подскажет что надо данные полученные неведомо откуда перед вызовом system() проверять.

> Самое очевидное на что не хватает ума хейтерам - это понять что

> никаких строк в С нет. да-да. формировать текстовые строки на сях нельзя, ведь их нет. поэтому придётся извращаться на радость почитателям и формировать отсутствующие строки недо str функциями. в миллионных раз изобретая велосипед.

В чём претензия то?

Язык низкоуровневый, если вам охота обмазыватся сахаром и не думать о таких мелочах - выбирайте другой язык. Меня лично всё устраивает, о строках я забыл лет 15 назад и счастливо живу, контролируя и размер буфера и размер данных в нём.

Всякие strn*(), strlcpy() - юзаю не часто, snprintf() всё сам делает что мне надо.

> а привычной для меня библиотеки для строк, как в том языке, на котором я кодил раньше, нет.