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Релиз Chrome 111

08.03.2023 14:09

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 111. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 112 запланирован на 4 апреля.

Основные изменения в Chrome 111:

  • Обновлены элементы интерфейса, связанные с инициативой Privacy Sandbox и позволяющие определять категории интересов пользователя и использовать их вместо отслеживающих Cookie для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей. В новой версии добавлен новый диалог, рассказывающий пользователям о возможностях Privacy Sandbox и перенаправляющий на страницу с настройками, на которой можно настроить передаваемую рекламным сетям информацию.
  • Предложен новый диалог с информацией о включении возможности синхронизации между браузерами настроек, истории, закладок, базы автодополнения и других данных.
  • На платформах Linux и Android операции определения имён в DNS вынесены из изолированного сетевого процесса в не изолированный процесс браузера, так как при работе с системным резолвером нельзя реализовать некоторые sandbox-ограничения, применяемые для других сетевых сервисов.
  • Добавлена поддержка автоматического входа пользователей в сервисы идентификации Microsoft (Azure AD SSO), используя информацию об учётной записи из Microsoft Windows.
  • В механизме обновления Chrome в Windows и macOS обеспечена обработка обновлений для 12 последних версий браузера.
  • Для использования API Payment Handler, который упрощает интеграцию с существующими платёжными системами, теперь требуется явное определение источника загружаемых данных через указание в CSP-параметре connect-src (Content-Security-Policy) доменов, к которым отправляются запросы.
  • Удалён API PPB_VideoDecoder(Dev), который потерял актуальность после прекращения поддержки Adobe Flash.
  • Добавлен API View Transitions, упрощающий создание переходных анимационных эффектов между разными состояниями DOM (например, плавный переход от одного изображения к другому).
  • В CSS-запрос "@container" добавлена поддержка функции style() для применения стилей в зависимости от вычисленных значений пользовательских свойств родительского элемента.
  • В CSS добавлены тригонометрические функции sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan() и atan2().
  • Добавлен экспериментальный (origin trial) API Document Picture in Picture для открытия в режиме "картинка в картинке" произвольного HTML-содержимого, а не только видео. В отличие от открытия окна через вызов window.open(), окна создаваемые через новый API всегда отображаются поверх других окон, не остаются после закрытия исходного окна, не поддерживают навигацию и не могут явно определять позицию вывода.
  • Предоставлена возможность увеличения или уменьшения размера ArrayBuffer, а также увеличения размера SharedArrayBuffer.
  • В WebRTC реализована поддержка расширений SVC (Scalable Video Coding) для адаптации видеопотока под пропускную способность клиента и передачи в одном потоке нескольких видеопотоков разного качества.
  • В API Media Session добавлены действия "previousslide" и "nextslide" для организации навигации между прошлым и следующим слайдами.
  • Добавлен новый синтаксис псевдо-классов ":nth-child(an + b)" и ":nth-last-child()", допускающий получение селектора для предварительной фильтрации дочерних элементов перед выполнения с ними основной логики выбора "An+B".
  • В CSS добавлены новые единицы измерения размера шрифтов корневого элемента: rex, rch, ric и rlh.
  • Реализована полная поддержка спецификации CSS Color Level 4, включая поддержку семи цветовых палитр (sRGB, RGB 98, Display p3, Rec2020, ProPhoto, CIE и HVS) и 12 цветовых пространств (sRGB Linear, LCH, okLCH, LAB, okLAB, Display p3, Rec2020, a98 RGB, ProPhoto RGB, XYZ, XYZ d50, XYZ d65), помимо ранее поддерживаемых цветов форматов Hex, RGB, HSL и HWB. Предоставлена возможность использования собственных цветовых пространств для анимации и градиентов.
  • В CSS добавлена новая функция color(), которую можно использовать для определения цвета в любом цветовом пространстве, в котором цвета задаются при помощи каналов R, G и B.
  • Добавлена функция color-mix(), определённая в спецификации CSS Color 5 и позволяющая смешивать цвета в любых цветовых пространствах на основании заданного процента (например, для добавления 10% синего к белому можно указать "color-mix(in srgb, blue 10%, white);").
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панель Styles добавлена поддержка спецификации CSS Color Level 4 и предложенных в ней новых цветовых пространств и палитр. В инструменте определения цвета произвольных пикселей ("пипетка") добавлена поддержка новых цветовых пространств и возможность преобразования между разными форматами задания цветов. В отладчике JavaScript переработана панель управления точками останова.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 40 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 24 премии на сумму 92 тысячи долларов США (по одной премии в $15000 и $4000, по две премии в $10000 и $700, по три премии $5000, $2000 и $1000, пять премий $3000).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 110
  3. OpenNews: В Chrome предложены режимы экономии памяти и энергии. Отложено отключение второй версии манифеста
  4. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
  5. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58763-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:30, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и нормальный браузер обновился на праздник. Это ли не лучший подарок всем женщинам и им сочувствующим.    
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:34, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, с праздником тебя. А работу на вейланде уже починили или по-прежнему только фф можно использовать?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 14:42, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На какой ос вэйланд стабильно работает?
     
     
  • 4.9, Аноним (2), 14:49, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Определённые местные обитатели утверждают, что на Федоре. Но тут дело не в том, стабильно или не стабильно, тут дело в том что все эти гугловские эксперименты с переписыванием прослоек приводят к плачевным результатам и постоянно что-то глючит или не работает.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 14:57, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не переписывание прослоек, а написание прослойки. До озона выбор между иксами и вяленым надо было делать до компиляции хрома, потому что там все было на ифдеф-ах. После озона наконец-то появился рантайм-флаг, и перекомпилить ничего не надо.
     
  • 3.5, Аноним (13), 14:44, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вяленом у хрома традиционно нет проблем. Это вам говорю я, гоняющий sway на самой проблемной видюхе - NVIDIA.
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 14:46, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через xwayland без ускорения? Ну да.
     
     
  • 5.8, Аноним (13), 14:47, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, с --ozone-platform=wayland и прочими вещами. Все как у белых людей.
     
     
  • 6.10, Аноним (2), 14:50, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз у озона были жёсткие проблемы на вейланде пару релизов назад, а уж чтобы на nvidia работало?..
     
     
  • 7.12, Аноним (13), 14:54, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, все проблемы, которые возникли, у меня всплыли сразу, а решения нагугливались легко.
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:01, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хром работает во всем лучше других.  
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 15:16, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во всём ли? Из того, что я смог обнаружить, то только с гулаговскими сервисами. Из-за того, что там половина сервисов в браузер вшита и были ещё более никем не применяемые устаревшие интерфейсы в том числе. Если хочется декодировать видео видеокартой, то фф стабильно лучше. Нормальное аппаратное ускорение отрисовки на линуксе тоже только у фф опять же, из-за чего нагрузка на том же ютубе у фф ниже (раньше разница была в 2-3 раза, сейчас поменьше стало). Вейланд в хромиуме ломали несколько раз уже опять же.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 15:29, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Декодирование AV1 в 1080p и так не особо грузит проц (более того, аппаратная поддержка AV1 не везде есть). Так что не вижу смыла ради этого юзать тормозной Firefox
     
     
  • 6.19, soarin (ok), 15:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про то, что автономность в линуксах не нужна?
    Ну в принципе что-то в этом есть.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:42, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    <Удалён API PPB_VideoDecoder(Dev), который потерял актуальность после прекращения поддержки Adobe Flash.>

    <Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 40 уязвимостей.>

    Вижу связь. Код и скрипты от дырявого флеша дали видимость куче уязвимостей кои гугл тут же исправил.

     
     
  • 2.7, Аноним (13), 14:47, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дырявого флеша

    Масло масляное. Мокрая вода.

     
  • 2.11, Аноним (11), 14:54, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я прямой связь не вижу, зато в шоке от количества дыр.
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 15:01, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исходники хромиума весят гигабайт в запакованном виде. Потому что туда входят либы от третьих лиц. И то, что там всего 40 уязвимостей -- это чудо. В этом смысле хром надо сравнивать не с "любой другой приложухой", а с целой операционной системой.
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:31, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, если из-за бага браузер не собирает Гуглу какую-то телеметрию, это тоже считается уязвимостью?
     
  • 1.21, anonymous (??), 16:12, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    то есть по работе с цветом в долбаном CSS все на 2 головы лучше чем во флагмане опенсорса гимпе с 20+ годами разработки, основная и единственная задача которого работа с цветом.
     

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