Релиз Chrome 110

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:32, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На гегемон и диктат Гугла. Это именно то почему нужна конкуренция и выбор. Когда конкуренции нет монополист может просто резать косты и прекращать поддержку просто потому что ему так хочется.

3.17 , Anon62513512124 ( ? ), 11:57, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я конечно может непопулярную вещь скажу, но вы обновляться не пробовали? Mainstream support for Windows 8.1 ended on January 9, 2018, and extended support ended on January 10, 2023.

4.19 , Аноним ( 19 ), 12:06, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пробовали, но не дают!

Intel драйвера для X58 не выпускает, Win10/11 идут в отказ при установке.

Про танцы с бубнами не упоминайте, пожалуйста.

5.22 , AleksK ( ok ), 12:24, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это старый сервер? А зачем тебе там нужен хром, да и винда вообще?

6.27 , Аноним ( 12 ), 12:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это вам не надо, мы так решили? Какой же типичный ответ от корпорации.

7.34 , AleksK ( ok ), 12:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Это вам не надо, мы так решили? Какой же типичный ответ от

> корпорации. Мне просто интересно, если это не сервер, зачем держать десктоп на такой древности. Сейчас на алике комплект на каком-нибудь за Xeon v3 стоит 10-15 тысяч или вообще за 12-13 тысяч можно взять мать с впаянным мобильным i9 11 поколения.

8.37 , Аноним ( 12 ), 13:01, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Например потому что на старые серверы можно было поставить нормальное количество... 9.42 , AleksK ( ok ), 13:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нормальное это какое И если это сервер для которого нужно нормальное количест... 10.44 , Аноним ( 12 ), 13:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ты пишешь какой-то набор слов Оператива для Хрома очень нужна Нормальное это б... 11.53 , AleksK ( ok ), 13:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Максимальный объем памяти зависит от процессора и у старых зеонов он совсем не в... 4.24 , Аноним ( 12 ), 12:34, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И чего теперь? ОС то на компе стоит для компа все равно нужны программы чтобы тебе там на заборе не написали.