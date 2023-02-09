Релиз Chrome 110

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|2.3, КО (?), 11:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что потом в ченджлогах писать, упоролся что ли?
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|1.5, Lost Inside (ok), 11:27, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Прекращена поддержка операционных систем Windows 7/8/8.1
Это же прямо подарок для Mozilla, - учитывая, что многие хомяки продолжают оставаться на Win7.
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|3.26, Аноним (26), 12:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ты что? Есть допустим ноутбук, он работает годами на одной ОС. Другая, более современная винда грузит данный процессор на треть больше, и не пригодна уже на проце четырехлетней давности. Какой должен быть выбор: пользоваться старой ОС или выкинуть ноутбук/ПК? Луддитство?
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|4.38, Аноним (38), 13:03, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробовать подобрать дистр Linux, который будет приемлемо на нём себя чувствовать.
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|3.33, ihatebtards (?), 12:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Луддиты это не относится к этому. Если бы ты кроме своего айфона и баттплага видел пошире, то, например, немецкая техника и софт вообще 20 лет не менялся, работает до сих пор, и банковские системы твоих передовых США, и многие другие системы управления промышленной и не только техникой, хотя бы потому, что они местами сделали намного раньше, чем российские альтернативы, и работает, не трогают.
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|4.51, Аноним (51), 13:44, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> немецкая техника и софт вообще 20 лет не менялся, работает до сих пор, и банковские системы твоих передовых США, и многие другие системы управления промышленной и не только техникой
И им обязательно нужен самый свежий Chrome, чтобы по фейсбукам и ютубам лазить во время управления техникой.
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|5.58, annonn (?), 14:22, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу и на ядре 2.2 можно сидеть, ну и что, что там куча дыр
ты не сравнивай стиралку или кофемашину с компом, я уже молчу про пром.технику типа станков
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|2.32, Аноним (32), 12:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти же самые хомяки могут тупо браузер не обновлять. А зачем им? Про уязвимости, производительность и новые API они не в курсе
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|4.52, Аноним (52), 13:47, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помню, как рухнула доля XP в РФ, когда контактик потребовал освежить браузер. Фактически, её с тех пор ни у кого не видел.
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|2.49, Аноним (48), 13:41, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мозилловцы уже обдумывают возможность дропнуть 7-8.1 после следующего esr летом.
Если дропнут, то только на китайцев молиться, чтоб тянули форк хромиума (как они это для хр делали)
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|1.6, Аноним (6), 11:27, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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И на что променяли поддержку Windows 7/8/8.1? Похоже, либо на биометрическую аутентификацию, либо на headless режим?
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|2.12, Аноним (12), 11:32, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На гегемон и диктат Гугла. Это именно то почему нужна конкуренция и выбор. Когда конкуренции нет монополист может просто резать косты и прекращать поддержку просто потому что ему так хочется.
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|3.17, Anon62513512124 (?), 11:57, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я конечно может непопулярную вещь скажу, но вы обновляться не пробовали?
Mainstream support for Windows 8.1 ended on January 9, 2018, and extended support ended on January 10, 2023.
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|4.19, Аноним (19), 12:06, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пробовали, но не дают!
Intel драйвера для X58 не выпускает, Win10/11 идут в отказ при установке.
Про танцы с бубнами не упоминайте, пожалуйста.
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|5.22, AleksK (ok), 12:24, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это старый сервер? А зачем тебе там нужен хром, да и винда вообще?
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|6.27, Аноним (12), 12:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вам не надо, мы так решили? Какой же типичный ответ от корпорации.
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|7.34, AleksK (ok), 12:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это вам не надо, мы так решили? Какой же типичный ответ от
> корпорации.
Мне просто интересно, если это не сервер, зачем держать десктоп на такой древности. Сейчас на алике комплект на каком-нибудь за Xeon v3 стоит 10-15 тысяч или вообще за 12-13 тысяч можно взять мать с впаянным мобильным i9 11 поколения.
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|8.37, Аноним (12), 13:01, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например потому что на старые серверы можно было поставить нормальное количество... текст свёрнут, показать
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|9.42, AleksK (ok), 13:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальное это какое И если это сервер для которого нужно нормальное количест... текст свёрнут, показать
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|10.44, Аноним (12), 13:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты пишешь какой-то набор слов Оператива для Хрома очень нужна Нормальное это б... текст свёрнут, показать
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|4.24, Аноним (12), 12:34, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И чего теперь? ОС то на компе стоит для компа все равно нужны программы чтобы тебе там на заборе не написали.
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|1.11, pic (?), 11:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если Chrome принудительно включить распознавание лиц не приведёт ли это к прецеденту для дальнейшего широкого внедрения и в других областях.
В России сборщиком биометрии назначили коммерческую контору.
Учредителями стали «Ростелеком» (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций)
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|2.14, Аноним (12), 11:34, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Приведет к тому что может кто-то задумается что нужен или альтернативный браузер или альтернативный интернет свободный от гнёта W3C.
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|3.16, pic (?), 11:43, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я к тому, что нелегальный сбор биометрии и хранения не в "приземлённом" хранилище может заставить власти блокирнуть аккаунты Google (вместе со всем барахлом).
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|2.30, ihatebtards (?), 12:42, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас и "Честный знак", которому платится по минимум 50к за QR-код на пачках лекарств и не только, тоже принадлежит кому надо, по-честному.
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|2.18, Гай Юлий Анонимоус (?), 12:04, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понравился один из пунктов разъяснений
Why should I consider a new computer?
бла-бла-бла
А если я не "шуд конcиде э нью компьюьта", если у меня вполне работоспособный комп и меня все устраивает? Зачем покупать новый? Это же, ведет к загрязнению окружающей среды - вредное производство пластмасс, батарей и т.д.
Или это эпичное, американские #этодругое ?
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|3.31, ihatebtards (?), 12:45, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно другое, ты должен купить более энергосберегающее железо и запитать от солнечных панелей с аккумуляторами, на производство которых уходят вагоны угля.
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|4.50, Аноним (50), 13:43, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на производство которых уходят вагоны угля.
энергоёмкое проивзодство сосредоточено всегда вблизи дешёвой энергии а это как ни странно ГЭС и АЭС с нулевым углеродным следом. Не слушайте балванов которые пытаются запудрить вам мозги про вредность зеленых технологий - им ведь главное сохранить спрос на углеродное сырьё и впаривать его задорого ничего не делая.
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|2.39, Аноним (2), 13:05, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня бесплатно доставшаяся windows 8.1 embadded была
Жаль что в тыкву превратилась.
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|2.36, Аноним (36), 12:59, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть
для ядра - и у какого-нибудь Оракла в дистре скорее всего еще
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|1.23, ryoken (ok), 12:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>с целью выявления на стороне Google
Прочёл как "с целью выполнения на стороне Google". Подумал, "обнаглели", перечитал :D.
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|1.35, Аноним (35), 12:56, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возможно теперь и Steam перестанет запускаться на Windows 7? Как это было с XP
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|1.43, x (?), 13:18, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда компания становится акционерной, инвесторов интересует только прибыль, а не развитие проектов. Максимальная выгода с минимальными вложениями. Эксплуатация.
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|2.45, Аноним (12), 13:29, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за бред если есть конкуренция, акционеров очень интересует чтобы ты делал конкурентоспособный продукт чтобы получать всё ту же прибыль. Это в частной ты можешь делать что хочешь.
А вот при отсутствии конкуренции акционеры могут смело забивать на качество и смотреть только на циферки.
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|3.56, Аноним (56), 14:14, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Акционеры могут отбить вложенные деньги в акции и дальше высасывать всё что только можно за счёт имени компании, закапывая её попросту в гроб. Их интересует конкурентоспособный продукт только на момент приобретения долей в нём, а дальше они нанимают менеджеров, сажают их в совет директоров, а задача менеджера зарплату побольше и выслужится перед своим господином, показав ему лишь красивые циферки, а каким образом эти красивые циферки получаются, мало кого волнует, при том что продукт медленно, но верно уходит в глубокое пике.
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