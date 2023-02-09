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Релиз Chrome 110

09.02.2023 11:14

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 110. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 111 запланирован на 7 марта.

Основные изменения в Chrome 110:

  • Реализована опциональная возможность использования биометрической аутентификации перед каждым автоматическим заполнением полей с паролями.
  • Для обособленных web-приложений реализована предлагаемая по умолчанию страница, показываемая в случае проблем с доступом к сети, если разработчики web-приложения не предусмотрели возможность работы в режиме offline.
  • Обновлена реализация режима работы без вывода на экран (headless), который позволяет запускать браузер на системах без монитора и графической подсистемы, например, на серверах. Режим позволяет автоматически выполнять работы, требующие наличия полноценного web-браузера, например, можно автоматизировать настройку новых систем через web-интерфейсы, извлекать web-страницы и создавать собственные сервисы отрисовки web-содержимого. Новая реализация приближена к штатному режиму работы Chrome и поддерживает такие расширенные возможности, как учёт корпоративных политик.
  • При включении расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) реализован сбор телеметрии об Сookie, запрашиваемых дополнениями, с целью выявления на стороне Google вредоносной активности в дополнениях и нецелевого доступа к передаваемым через Cookie идентификаторам. Кроме того, в новой версии на платформе Android обеспечена синхронизация белого списка для режимов "Enhanced Safe Browsing" и "Make Browsing Better" с использованием штатного компонента доставки обновлений, что повысит оперативность загрузки новых версий белого списка.
  • Упрощён процесс смены пароля в случае выявления компрометации пользовательской базы на текущем сайте. В инструменте проверки паролей расширена база ссылок на формы смены паролей различных сайтов (теперь можно сразу перейти к смене пароля из уведомления о компрометации сайта).
  • Активирована шестая стадия урезания информации в HTTP-заголовке User-Agent и JavaScript параметрах navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform, реализуемая с целью сокращения информации, которая может использоваться для пассивной идентификации пользователя. В Chrome 110 сокращена выводимая в строке User-Agent информация о платформе Android (например, было "Android 9; SM-A205U", станет "Android 9; S").
  • На странице "chrome://settings/language" предложены расширенные настройки перевода, позволяющие выбрать текущий целевой язык, языки для которых не нужно выполнять перевод и языки для которых всегда следует выполнять перевод.
  • В CSS предложен псевдо-класс ":picture-in-picture", при помощи которого можно изменить оформление элементов интерфейса для просмотра видео в режиме "картинка в картинке".
  • В манифесте обособленных web-приложений реализована поддержка блока launch_handler, при помощи которого можно управлять поведением при запуске web-приложения, например, открытием в отдельном или существующем окне.
  • В элемент iframe добавлен новый атрибут "credentialless", позволяющий организовать встраивание через iframe стороннего контента, который будет обработан в изолированном от основного сайта окружении с пустыми Cookie и отдельными хранилищами, такими как LocalStorage и CacheStorage. Атрибут в iframe позволяет обойтись без выставления на сайте заголовка COEP (Cross-Origin Embedder Policy).
  • Добавлено CSS-свойство initial-letter для задания размера и смещения на соседние строки начальных букв в абзацах. Например, при указании "initial-letter: 3;" первая буква абзаца займёт три строки:
  • В API FileSystemHandle добавлен метод remove() для удаления файлов по файловому дескриптору, связанному с файлом, выбранным пользователем в диалоге showSaveFilePicker (речь ведётся не об удалении произвольных файлов, а о ситуации, когда пользователь выбрал в диалоге сохранения имя файла, web-приложение сохранило файл, но потом потребовалось удалить этот сохранённый файл).
  • Добавлен метод AudioContext.setSinkId(), через который можно выбрать устройство для вывода звука, например, когда пользователю необходимо перенаправить звук на подключённое внешнее устройство.
  • При обработке URL по аналогии с Firefox и Safari задействован нетранзакционный режим обработки интернационализированных имён в URL (IDNA 2008), который отличается от транзакционного режима тем, что в транзакционном режиме символ ß отражается в ss, ς в σ, а пустые разделители ZWJ и ZWNJ удаляются. Использование разных режимов, например, приводило к тому, что при обращении к домену faß.de в Firefox и Chrome открывались разные сайты.
  • Прекращена поддержка операционных систем Windows 7/8/8.1, а также частично прекращена поддержка выпусков Windows Server 2012 и 2012 R2, для которых до 10 октября предусмотрена возможность формирования обновлений с устранением критических уязвимостей.
  • С целью защиты от проведения MITM-атак запрещена обработка запросов WebAuthn на сайтах, имеющих проблемы с TLS-сертификатами.
  • Полностью блокирована возможность использования API WebSQL, независимо от контекста (ранее использование WebSQL было запрещено только в скриптах, загруженных не с текущего сайта). Вместо WebSQL рекомендуется использовать API Web Storage и Indexed Database. Обработчик WebSQL основан на коде SQLite и мог использоваться злоумышленниками для эксплуатации уязвимостей в SQLite.
  • Удалён API управления квотами window.webkitStorageInfo, который числился устаревшим с 2013 года и был заменён на стандартизированный API StorageManager.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Обеспечена очистка содержимого панели Performance при нажатии на кнопку перезагрузки страницы. В Recorder реализована подсветка кода, связанного с текущим этапом выполнения, предоставлена возможность редактирования содержимого не прерывая записи и добавлена возможность записи только определённых типов селекторов. В web-консоли расширены возможности автодополнения ввода. В панели Sources по умолчанию включён режим наглядного форматирования (pretty print) минифицированного JavaScript-кода и улучшена подсветка структур Vue, JSX, Dart, LESS, SCSS, SASS и inline CSS.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 15 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 10 премий на сумму 26.5 тысяч долларов США (по одной премии в $7000, $4000 и $1500, по две премии $3000 и $1000, три премии $2000).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 109 с поддержкой MathML
  3. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
  4. OpenNews: В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust
  5. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: В Chrome предложены режимы экономии памяти и энергии. Отложено отключение второй версии манифеста
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58624-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:24, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В него уже напихали кода на моднявом язычке?
     
     
  • 2.3, КО (?), 11:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что потом в ченджлогах писать, упоролся что ли?
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почти https://www.opennet.ru/58472
     
  • 2.57, Аноним (57), 14:16, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На карбоне что ли?
     

  • 1.5, Lost Inside (ok), 11:27, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Прекращена поддержка операционных систем Windows 7/8/8.1

    Это же прямо подарок для Mozilla, - учитывая, что многие хомяки продолжают оставаться на Win7.

     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 11:30, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как бэ уже проходили с XP.
    Могут себе позволить не гонятся за луддитами.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да ты что? Есть допустим ноутбук, он работает годами на одной ОС. Другая, более современная винда грузит данный процессор на треть больше, и не пригодна уже на проце четырехлетней давности. Какой должен быть выбор: пользоваться старой ОС или выкинуть ноутбук/ПК? Луддитство?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 13:03, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробовать подобрать дистр Linux, который будет приемлемо на нём себя чувствовать.
     
  • 3.33, ihatebtards (?), 12:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Луддиты это не относится к этому. Если бы ты кроме своего айфона и баттплага видел пошире, то, например, немецкая техника и софт вообще 20 лет не менялся, работает до сих пор, и банковские системы твоих передовых США, и многие другие системы управления промышленной и не только техникой, хотя бы потому, что они местами сделали намного раньше, чем российские альтернативы, и работает, не трогают.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:44, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > немецкая техника и софт вообще 20 лет не менялся, работает до сих пор, и банковские системы твоих передовых США, и многие другие системы управления промышленной и не только техникой

    И им обязательно нужен самый свежий Chrome, чтобы по фейсбукам и ютубам лазить во время управления техникой.

     
     
  • 5.58, annonn (?), 14:22, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу и на ядре 2.2 можно сидеть, ну и что, что там куча дыр
    ты не сравнивай стиралку или кофемашину с компом, я уже молчу про пром.технику типа станков
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти же самые хомяки могут тупо браузер не обновлять. А зачем им? Про уязвимости, производительность и новые API они не в курсе
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:39, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это пока ютубчик работает...
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 13:47, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню, как рухнула доля XP в РФ, когда контактик потребовал освежить браузер. Фактически, её с тех пор ни у кого не видел.
     
  • 2.49, Аноним (48), 13:41, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мозилловцы уже обдумывают возможность дропнуть 7-8.1 после следующего esr летом.
    Если дропнут, то только на китайцев молиться, чтоб тянули форк хромиума (как они это для хр делали)
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:27, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И на что променяли поддержку Windows 7/8/8.1? Похоже, либо на биометрическую аутентификацию, либо на headless режим?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:32, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На гегемон и диктат Гугла. Это именно то почему нужна конкуренция и выбор. Когда конкуренции нет монополист может просто резать косты и прекращать поддержку просто потому что ему так хочется.  
     
     
  • 3.17, Anon62513512124 (?), 11:57, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я конечно может непопулярную вещь скажу, но вы обновляться не пробовали?

    Mainstream support for Windows 8.1 ended on January 9, 2018, and extended support ended on January 10, 2023.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:06, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пробовали, но не дают!
    Intel драйвера для X58 не выпускает, Win10/11 идут в отказ при установке.
    Про танцы с бубнами не упоминайте, пожалуйста.
     
     
  • 5.22, AleksK (ok), 12:24, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это старый сервер? А зачем тебе там нужен хром, да и винда вообще?
     
     
  • 6.27, Аноним (12), 12:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вам не надо, мы так решили? Какой же типичный ответ от корпорации.
     
     
  • 7.34, AleksK (ok), 12:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это вам не надо, мы так решили? Какой же типичный ответ от
    > корпорации.

    Мне просто интересно, если это не сервер, зачем держать десктоп на такой древности. Сейчас на алике комплект на каком-нибудь за Xeon v3 стоит 10-15 тысяч или вообще за 12-13 тысяч можно взять мать с впаянным мобильным i9 11 поколения.

     
     
  • 8.37, Аноним (12), 13:01, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например потому что на старые серверы можно было поставить нормальное количество... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, AleksK (ok), 13:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальное это какое И если это сервер для которого нужно нормальное количест... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.44, Аноним (12), 13:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты пишешь какой-то набор слов Оператива для Хрома очень нужна Нормальное это б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.53, AleksK (ok), 13:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максимальный объем памяти зависит от процессора и у старых зеонов он совсем не в... текст свёрнут, показать
     
  • 4.24, Аноним (12), 12:34, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чего теперь? ОС то на компе стоит для компа все равно нужны программы чтобы тебе там на заборе не написали.  
     

  • 1.11, pic (?), 11:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если Chrome принудительно включить распознавание лиц не приведёт ли это к прецеденту для дальнейшего широкого внедрения и в других областях.

    В России сборщиком биометрии назначили коммерческую контору.
    Учредителями стали «Ростелеком» (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций)

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 11:34, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Приведет к тому что может кто-то задумается что нужен или альтернативный браузер или альтернативный интернет свободный от гнёта W3C.
     
     
  • 3.16, pic (?), 11:43, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я к тому, что нелегальный сбор биометрии и хранения не в "приземлённом" хранилище может заставить власти блокирнуть аккаунты Google (вместе со всем барахлом).
     
  • 3.25, iiiypuk (?), 12:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gemini
     
  • 2.30, ihatebtards (?), 12:42, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас и "Честный знак", которому платится по минимум 50к за QR-код на пачках лекарств и не только, тоже принадлежит кому надо, по-честному.
     

  • 1.13, Аноним (2), 11:33, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-8-1-support-ended-on-janua

    Поддержку 8.1 прекратил производитель

     
     
  • 2.18, Гай Юлий Анонимоус (?), 12:04, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понравился один из пунктов разъяснений

      Why should I consider a new computer?

         бла-бла-бла

    А если я не "шуд конcиде э нью компьюьта", если у меня вполне работоспособный комп и меня все устраивает? Зачем покупать новый? Это же, ведет к загрязнению окружающей среды - вредное производство пластмасс, батарей и т.д.

    Или это эпичное, американские #этодругое ?

     
     
  • 3.31, ihatebtards (?), 12:45, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно другое, ты должен купить более энергосберегающее железо и запитать от солнечных панелей с аккумуляторами, на производство которых уходят вагоны угля.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 13:43, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на производство которых уходят вагоны угля.

    энергоёмкое проивзодство сосредоточено всегда вблизи дешёвой энергии а это как ни странно ГЭС и АЭС с нулевым углеродным следом. Не слушайте балванов которые пытаются запудрить вам мозги про вредность зеленых технологий - им ведь главное сохранить спрос на углеродное сырьё и впаривать его задорого ничего не делая.

     
  • 2.39, Аноним (2), 13:05, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня бесплатно доставшаяся windows 8.1 embadded была
    Жаль что в тыкву превратилась.
     
     
  • 3.54, Попандопала (?), 14:09, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я свою  8.1 до 10 улучшал через месяц после выхода 10. Было это задарма кстати. D
     

  • 1.20, nymous (?), 12:12, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли Extended Stable для linux, никто не знает?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:59, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть
    для ядра - и у какого-нибудь Оракла в дистре скорее всего еще
     

  • 1.23, ryoken (ok), 12:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>с целью выявления на стороне Google

    Прочёл как "с целью выполнения на стороне Google". Подумал, "обнаглели", перечитал :D.

     
     
  • 2.40, Аноним (12), 13:06, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А было бы правильно.
     
  • 2.41, Аноним (32), 13:12, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечитал и всё-равно обнаглели :)
     

  • 1.35, Аноним (35), 12:56, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно теперь и Steam перестанет запускаться на Windows 7? Как это было с XP
     
     
  • 2.46, Аноним (48), 13:37, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно.
    но не сегодня
     
  • 2.47, Zenitur (ok), 13:37, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там - чистый Webkit, без Хрома. Так что, не должно
     

  • 1.43, x (?), 13:18, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда компания становится акционерной, инвесторов интересует только прибыль, а не развитие проектов. Максимальная выгода с минимальными вложениями. Эксплуатация.
     
     
  • 2.45, Аноним (12), 13:29, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред если есть конкуренция, акционеров очень интересует чтобы ты делал конкурентоспособный продукт чтобы получать всё ту же прибыль. Это в частной ты можешь делать что хочешь.

    А вот при отсутствии конкуренции акционеры могут смело забивать на качество и смотреть только на циферки.  

     
     
  • 3.56, Аноним (56), 14:14, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Акционеры могут отбить вложенные деньги в акции и дальше высасывать всё что только можно за счёт имени компании, закапывая её попросту в гроб. Их интересует конкурентоспособный продукт только на момент приобретения долей в нём, а дальше они нанимают менеджеров, сажают их в совет директоров, а задача менеджера зарплату побольше и выслужится перед своим господином, показав ему лишь красивые циферки, а каким образом эти красивые циферки получаются, мало кого волнует, при том что продукт медленно, но верно уходит в глубокое пике.
     

  • 1.55, Аноним (57), 14:14, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Биометрия - это хорошо. Можно хохлов сразу банить.
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 14:25, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менгеле ставит лайк!
     

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