Релиз Chrome 110

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 110. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 111 запланирован на 7 марта. Основные изменения в Chrome 110: Реализована опциональная возможность использования биометрической аутентификации перед каждым автоматическим заполнением полей с паролями.

Для обособленных web-приложений реализована предлагаемая по умолчанию страница, показываемая в случае проблем с доступом к сети, если разработчики web-приложения не предусмотрели возможность работы в режиме offline.

Обновлена реализация режима работы без вывода на экран (headless), который позволяет запускать браузер на системах без монитора и графической подсистемы, например, на серверах. Режим позволяет автоматически выполнять работы, требующие наличия полноценного web-браузера, например, можно автоматизировать настройку новых систем через web-интерфейсы, извлекать web-страницы и создавать собственные сервисы отрисовки web-содержимого. Новая реализация приближена к штатному режиму работы Chrome и поддерживает такие расширенные возможности, как учёт корпоративных политик.

При включении расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) реализован сбор телеметрии об Сookie, запрашиваемых дополнениями, с целью выявления на стороне Google вредоносной активности в дополнениях и нецелевого доступа к передаваемым через Cookie идентификаторам. Кроме того, в новой версии на платформе Android обеспечена синхронизация белого списка для режимов "Enhanced Safe Browsing" и "Make Browsing Better" с использованием штатного компонента доставки обновлений, что повысит оперативность загрузки новых версий белого списка.

Упрощён процесс смены пароля в случае выявления компрометации пользовательской базы на текущем сайте. В инструменте проверки паролей расширена база ссылок на формы смены паролей различных сайтов (теперь можно сразу перейти к смене пароля из уведомления о компрометации сайта).

Активирована шестая стадия урезания информации в HTTP-заголовке User-Agent и JavaScript параметрах navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform, реализуемая с целью сокращения информации, которая может использоваться для пассивной идентификации пользователя. В Chrome 110 сокращена выводимая в строке User-Agent информация о платформе Android (например, было "Android 9; SM-A205U", станет "Android 9; S").

На странице "chrome://settings/language" предложены расширенные настройки перевода, позволяющие выбрать текущий целевой язык, языки для которых не нужно выполнять перевод и языки для которых всегда следует выполнять перевод.

В CSS предложен псевдо-класс ":picture-in-picture", при помощи которого можно изменить оформление элементов интерфейса для просмотра видео в режиме "картинка в картинке".

В манифесте обособленных web-приложений реализована поддержка блока launch_handler, при помощи которого можно управлять поведением при запуске web-приложения, например, открытием в отдельном или существующем окне.

В элемент iframe добавлен новый атрибут "credentialless", позволяющий организовать встраивание через iframe стороннего контента, который будет обработан в изолированном от основного сайта окружении с пустыми Cookie и отдельными хранилищами, такими как LocalStorage и CacheStorage. Атрибут в iframe позволяет обойтись без выставления на сайте заголовка COEP (Cross-Origin Embedder Policy).

Добавлено CSS-свойство initial-letter для задания размера и смещения на соседние строки начальных букв в абзацах. Например, при указании "initial-letter: 3;" первая буква абзаца займёт три строки:

В API FileSystemHandle добавлен метод remove() для удаления файлов по файловому дескриптору, связанному с файлом, выбранным пользователем в диалоге showSaveFilePicker (речь ведётся не об удалении произвольных файлов, а о ситуации, когда пользователь выбрал в диалоге сохранения имя файла, web-приложение сохранило файл, но потом потребовалось удалить этот сохранённый файл).

Добавлен метод AudioContext.setSinkId(), через который можно выбрать устройство для вывода звука, например, когда пользователю необходимо перенаправить звук на подключённое внешнее устройство.

При обработке URL по аналогии с Firefox и Safari задействован нетранзакционный режим обработки интернационализированных имён в URL (IDNA 2008), который отличается от транзакционного режима тем, что в транзакционном режиме символ ß отражается в ss, ς в σ, а пустые разделители ZWJ и ZWNJ удаляются. Использование разных режимов, например, приводило к тому, что при обращении к домену faß.de в Firefox и Chrome открывались разные сайты.

Прекращена поддержка операционных систем Windows 7/8/8.1, а также частично прекращена поддержка выпусков Windows Server 2012 и 2012 R2, для которых до 10 октября предусмотрена возможность формирования обновлений с устранением критических уязвимостей.

С целью защиты от проведения MITM-атак запрещена обработка запросов WebAuthn на сайтах, имеющих проблемы с TLS-сертификатами.

Полностью блокирована возможность использования API WebSQL, независимо от контекста (ранее использование WebSQL было запрещено только в скриптах, загруженных не с текущего сайта). Вместо WebSQL рекомендуется использовать API Web Storage и Indexed Database. Обработчик WebSQL основан на коде SQLite и мог использоваться злоумышленниками для эксплуатации уязвимостей в SQLite.

Удалён API управления квотами window.webkitStorageInfo, который числился устаревшим с 2013 года и был заменён на стандартизированный API StorageManager.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Обеспечена очистка содержимого панели Performance при нажатии на кнопку перезагрузки страницы. В Recorder реализована подсветка кода, связанного с текущим этапом выполнения, предоставлена возможность редактирования содержимого не прерывая записи и добавлена возможность записи только определённых типов селекторов. В web-консоли расширены возможности автодополнения ввода. В панели Sources по умолчанию включён режим наглядного форматирования (pretty print) минифицированного JavaScript-кода и улучшена подсветка структур Vue, JSX, Dart, LESS, SCSS, SASS и inline CSS. Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 15 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 10 премий на сумму 26.5 тысяч долларов США (по одной премии в $7000, $4000 и $1500, по две премии $3000 и $1000, три премии $2000).



