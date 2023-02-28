Выпуск дистрибутива Armbian 23.02

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 23.02, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. В качестве файловой системы может использоваться ZFS. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad. Особенности выпуска: Добавлена поддержка платформы Rockchip RK3588 и обеспечена официальная поддержка основанных на данной платформе плат Radxa Rock 5 и Orange Pi 5.

Улучшена поддержка плат Orange Pi R1 Plus, Raspberry Pi 3, JetHub D1/D1+, Rockchip64, Nanopi R2S, Bananapi M5, Bananapi M2PRO.

Пакеты синхронизированы с репозиториями Debian и Ubuntu. Добавлены экспериментальные сборки на основе Debian 12 и Ubuntu 23.04.

Пакеты с ядром Linux обновлены до версий 6.1. В ядре 6.1 по умолчанию включена ФС AUFS.

Полностью переработан сборочный инструментарий, который планируют задействовать для сборки следующего выпуска. Из особенностей нового инструментария называется упрощённая система логов, прекращение использования внешних компиляторов, переделанная система кэширования и поддержка сборки на всех архитектурах и ОС, включая официальную поддержку окружений WSL2.

Обеспечена автоматизированная сборка образов, развиваемых сообществом.

Добавлена поддержка различных игровых контроллеров.

Добавлена поддержка Waydroid, пакета для запуска Android в дистрибутивах Linux.

Улучшен скрипт настройки звука.

Осуществлён переход на драйвер 882xbu для беспроводных USB-адаптеров на базе чипов RTL8812BU и RTL8822BU.

В сборки с графическими окружениями добавлен пакет gnome-disk-utility.

Во все сборки кроме минимальной добавлен пакет nfs-common.

В сборки на базе Debian 12 добавлен пакет wpasupplicant.



