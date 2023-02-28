Выпуск дистрибутива Armbian 23.02

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|2.2, OpenEcho (?), 10:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А на Repka PI поставится?
Только если DedkaPi+BabkaPi+MousePi присоединятся
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|3.5, тоже Аноним (ok), 10:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот вы смеетесь, а я вчера поставил тот армбиан на Апельсинку, запустил обновление - тут и сказочке конец, у нее мышка и баба Клава взяли да и отвалились. Даже хвостиком не махнули...
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|3.4, iPony129412 (?), 10:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл в десктопе? Пионерия какая-то...
Я про ARM эксперементы в около IoT сфере имел в виду.
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|5.22, iPony129412 (?), 17:28, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А M1(pro) это, значит, не пионерия на десктопе? Им можно?
Конечно. Даже странно сравнивать.
В это столько денег вбухивается, что результат сильно заметен.
Бабло оно побеждает всё таки.
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|3.6, тоже Аноним (ok), 10:35, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для киоска, например, я таки натягиваю как раз этот armbian + chromium, вполне вменяемо.
Только, конечно, не на этой убогой Репке, а на OrangePi 4 с 4 Гб памяти, EMMC, более серьезными чипами - и при этом даже комплект с БП и алюминиевым корпусом стоит в полтора раза дешевле одной этой репкиной платки.
И нет, я не сравниваю несравнимое - тестировал я этот киоск на OrangePi One - аналогичном этой балалайке, но ценой в пять раз дешевле. Вполне рабочий вариант.
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|3.11, Аноним (11), 11:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А смысл, для десктопа 1ГБ RAM уже маловато
Этого достаточно, чтобы поставить: vim, иксы, dwm, консольный браузер, мессенджер, почту, и ещё кучу всяких утилит, которые нет смысла перечислять.
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|3.14, Аноним (14), 12:18, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вспоминаю двухтысячные, когда моего Пентиум два с 366 МБ ОЗУ хватало и на игры и на интернет.
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|1.8, Аноним (11), 11:13, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, Mate, Xfce.
Наркомания какая-то. Чуваки извращается с оптимизацией, чтобы в итоге запускать тяжёлые DE.
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|2.13, Аноним (14), 12:16, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Об этом же подумал. Шиза какая-то. Можно было бы Equinox Desktop Environment. Но зачем на один дистрибутив несколько сред рабочего стола, для меня загадка.
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|1.9, Анонимас (?), 11:17, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чудесно. На выходных накачу новый выпуск (на этот раз debian), поскольку со старой апельсин греется, да и реклама их x86-сборки раздражает.
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|2.10, тоже Аноним (ok), 11:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> апельсин греется
orangepi-config в их сборке позволяет скинуть максимальную частоту, которую злые языки называют разгоном, и соответственно поубавить теплоотдачу.
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|1.16, Аноним (16), 13:14, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо проверить на пятом апельсине этот выпуск. То, что они предлагали в начале февраля было откровенно неработоспособно.
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