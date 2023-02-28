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Выпуск дистрибутива Armbian 23.02

28.02.2023 08:50

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 23.02, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. В качестве файловой системы может использоваться ZFS. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

  • Добавлена поддержка платформы Rockchip RK3588 и обеспечена официальная поддержка основанных на данной платформе плат Radxa Rock 5 и Orange Pi 5.
  • Улучшена поддержка плат Orange Pi R1 Plus, Raspberry Pi 3, JetHub D1/D1+, Rockchip64, Nanopi R2S, Bananapi M5, Bananapi M2PRO.
  • Пакеты синхронизированы с репозиториями Debian и Ubuntu. Добавлены экспериментальные сборки на основе Debian 12 и Ubuntu 23.04.
  • Пакеты с ядром Linux обновлены до версий 6.1. В ядре 6.1 по умолчанию включена ФС AUFS.
  • Полностью переработан сборочный инструментарий, который планируют задействовать для сборки следующего выпуска. Из особенностей нового инструментария называется упрощённая система логов, прекращение использования внешних компиляторов, переделанная система кэширования и поддержка сборки на всех архитектурах и ОС, включая официальную поддержку окружений WSL2.
  • Обеспечена автоматизированная сборка образов, развиваемых сообществом.
  • Добавлена поддержка различных игровых контроллеров.
  • Добавлена поддержка Waydroid, пакета для запуска Android в дистрибутивах Linux.
  • Улучшен скрипт настройки звука.
  • Осуществлён переход на драйвер 882xbu для беспроводных USB-адаптеров на базе чипов RTL8812BU и RTL8822BU.
  • В сборки с графическими окружениями добавлен пакет gnome-disk-utility.
  • Во все сборки кроме минимальной добавлен пакет nfs-common.
  • В сборки на базе Debian 12 добавлен пакет wpasupplicant.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 22.11. Разработка Orange Pi OS на базе Arch Linux
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 22.08
  4. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
  5. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
  6. OpenNews: Зависимость времени выполнения инструкций от данных на CPU ARM и Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58720-armbian
Ключевые слова: armbian, arm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 09:32, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на Repka PI поставится? 🤨
     
     
  • 2.2, OpenEcho (?), 10:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А на Repka PI поставится?

    Только если DedkaPi+BabkaPi+MousePi присоединятся

     
     
  • 3.5, тоже Аноним (ok), 10:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот вы смеетесь, а я вчера поставил тот армбиан на Апельсинку, запустил обновление - тут и сказочке конец, у нее мышка и баба Клава взяли да и отвалились. Даже хвостиком не махнули...
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:04, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А смысл, для десктопа 1ГБ RAM уже маловато
     
     
  • 3.4, iPony129412 (?), 10:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл в десктопе? Пионерия какая-то...
    Я про ARM эксперементы в около IoT сфере имел в виду.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А M1(pro) это, значит, не пионерия на десктопе? Им можно?
     
     
  • 5.22, iPony129412 (?), 17:28, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А M1(pro) это, значит, не пионерия на десктопе? Им можно?

    Конечно. Даже странно сравнивать.
    В это столько денег вбухивается, что результат сильно заметен.
    Бабло оно побеждает всё таки.

     
  • 3.6, тоже Аноним (ok), 10:35, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для киоска, например, я таки натягиваю как раз этот armbian + chromium, вполне вменяемо.
    Только, конечно, не на этой убогой Репке, а на OrangePi 4 с 4 Гб памяти, EMMC, более серьезными чипами - и при этом даже комплект с БП и алюминиевым корпусом стоит в полтора раза дешевле одной этой репкиной платки.

    И нет, я не сравниваю несравнимое - тестировал я этот киоск на OrangePi One - аналогичном этой балалайке, но ценой в пять раз дешевле. Вполне рабочий вариант.

     
  • 3.7, Аноним (7), 10:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не всем ютубесы и интернеты ваши нужны на десктопе ;)
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А смысл, для десктопа 1ГБ RAM уже маловато

    Этого достаточно, чтобы поставить: vim, иксы, dwm, консольный браузер, мессенджер, почту, и ещё кучу всяких утилит, которые нет смысла перечислять.

     
  • 3.14, Аноним (14), 12:18, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вспоминаю двухтысячные, когда моего Пентиум два с 366 МБ ОЗУ хватало и на игры и на интернет.
     

  • 1.8, Аноним (11), 11:13, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, Mate, Xfce.

    Наркомания какая-то. Чуваки извращается с оптимизацией, чтобы в итоге запускать тяжёлые DE.

     
     
  • 2.13, Аноним (14), 12:16, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об этом же подумал. Шиза какая-то. Можно было бы Equinox Desktop Environment. Но зачем на один дистрибутив несколько сред рабочего стола, для меня загадка.
     
     
  • 3.17, Константавр (ok), 13:49, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на вяленом оно заработает? Или есть аналоги для вяленого?
     
  • 3.18, Аноним (19), 15:39, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КО: Чтобы каждый выбрал себе то, что ему нравится.
     
     
  • 4.21, Гуманоид Алёшенька (?), 16:48, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КО: Тогда делай отдельный дистрибутив для каждой среды рабочего стола.
     

  • 1.9, Анонимас (?), 11:17, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чудесно. На выходных накачу новый выпуск (на этот раз debian), поскольку со старой апельсин греется, да и реклама их x86-сборки раздражает.
     
     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 11:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > апельсин греется

    orangepi-config в их сборке позволяет скинуть максимальную частоту, которую злые языки называют разгоном, и соответственно поубавить теплоотдачу.

     

  • 1.12, Аноним (19), 11:53, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю всех ARMян!
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:29, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    армбиан слишком жирный и тормознутый, лучше самому собирать.
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:14, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо проверить на пятом апельсине этот выпуск. То, что они предлагали в начале февраля было откровенно неработоспособно.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 16:17, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    использовал армбиан на апельсинке ровно полдня, потом выкинул.
     

  • 1.23, Аноним (23), 20:25, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на UTM-19 получиться поставить?
     
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