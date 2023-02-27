The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск EasyOS 5.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

27.02.2023 13:50

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал экспериментальный дистрибутив EasyOS 5.0, совмещающий технологии Puppy Linux с использованием контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 825 МБ.

В новом выпуске обновлены версии приложений. Практически все пакеты пересобраны из исходных текстов, используя метаданные проекта OpenEmbedded 4.0. Прекращена поддержка языковых пакетов "langpack" и сборок, специфичных для определённых языков. Связанные с выбранным языком переводы вынесены в отдельно загружаемые файлы. Выбор языка интерфейса теперь производится после первой загрузки. Переписано приложение MoManager, используемое для перевода элементов пользователя на разные языки.




Особенности дистрибутива:

  • Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.
  • Работа по умолчанию с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
  • Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-4.5, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).
  • Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).
  • Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и по сути напоминающие форматы appimages, snaps и flatpak.
  • Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.
  • Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.
  • Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.
  • Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.
  • В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.
  • Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.


  1. Главная ссылка к новости (https://bkhome.org/news/202302...)
  2. OpenNews: Выпуск EasyOS 4.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  3. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  5. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  6. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 22.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58714-easyos
Ключевые слова: easyos, puppy, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антифрактал (?), 13:54, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Человек с бесконечной энергией, можно только позавидовать (размеру его пенсии)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:57, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та да, крутой дядька. Побольше бы таких.
     
  • 2.4, Перастерос (ok), 14:04, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто умный, талантливый и упорный в достижении результата
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:35, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в том и загвоздка что это не совсем и просто)
     

  • 1.2, Аноним (3), 13:56, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В базовую поставку входят такие приложения, как...

    Вот это я понимаю! Сам по себе дистр, так еще и куча софта, а весит всего 825 МБ.

     
  • 1.5, Аноним (5), 14:08, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не понимаю восторга, вырвиглазие же.
     
  • 1.6, Аноньимъ (ok), 14:09, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >перевода элементов пользователя на разные языки

    Надеюсь это не очень больно? Как-то немного страшно это приложение запускать.

     
  • 1.8, Аноним (8), 14:51, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Читаю "самобытного", начинаю ржать. Сколько уже этих самобытных ZverLinux развелось?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:57, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нубасик просто шарит.
     

  • 1.10, Max_4536 (?), 14:58, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кому и пригодится, только вот интерфейс страшненький, а иконки как будто для школьников начальных классов
     
     
  • 2.11, Аноньимъ (ok), 15:00, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лишь бы работало хорошо.
     
     
  • 3.12, kawaii_girl (ok), 15:25, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизайн ОС тоже очень важен. С подобным интерфейсом просто неприятно работать.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру