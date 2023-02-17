Выпуск Tor Browser 12.0.3 и дистрибутива Tails 5.10

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.10 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии Tails обновлена версия браузера Tor Browser 12.0.3 и обеспечен вывод подтверждения при запуске без разблокировки постоянного хранилища. Добавлена документация по работе с постоянным хранилищем (Persistent Storage), используемым для хранения данных пользователя между сеансами (например, можно хранить файлы, пароли к Wi-Fi, закладки браузера и т.п.). Устранена уязвимость, позволяющая пользователю amnesia прочитать содержимое любого системного файла через манипуляции с символическими ссылками.

Новая версия Tor Browser 12.0.3 синхронизирована с кодовой базой Firefox 102.8 ESR, в которой устранено 17 уязвимостей. Обновлены версии OpenSSL 1.1.1t и дополнения NoScript 11.4.16 (предупреждается, что после обновления могут быть сброшены пользовательские настройки NoScript). Снижена дисковая активность за счёт отключения некоторых лишних задач и телеметрии.



