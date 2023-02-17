The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Tor Browser 12.0.3 и дистрибутива Tails 5.10

17.02.2023 09:52

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.10 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии Tails обновлена версия браузера Tor Browser 12.0.3 и обеспечен вывод подтверждения при запуске без разблокировки постоянного хранилища. Добавлена документация по работе с постоянным хранилищем (Persistent Storage), используемым для хранения данных пользователя между сеансами (например, можно хранить файлы, пароли к Wi-Fi, закладки браузера и т.п.). Устранена уязвимость, позволяющая пользователю amnesia прочитать содержимое любого системного файла через манипуляции с символическими ссылками.

Новая версия Tor Browser 12.0.3 синхронизирована с кодовой базой Firefox 102.8 ESR, в которой устранено 17 уязвимостей. Обновлены версии OpenSSL 1.1.1t и дополнения NoScript 11.4.16 (предупреждается, что после обновления могут быть сброшены пользовательские настройки NoScript). Снижена дисковая активность за счёт отключения некоторых лишних задач и телеметрии.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.9
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.8, перешедшего на Wayland
  4. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  6. OpenNews: Обновление Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13 с устранением уязвимости, связанной с утечкой DNS-запросов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58663-tails
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 17/02/2023 [ответить]  
    		• +7 +/
    > отключения некоторых лишних задач и телеметрии.

    Хахахахахах!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:53, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так берётся свежий релиз Фуррифокса и из него режут телеметрию, а не из Тора.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 17/02/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place.

    --
    Eric Schmidt

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:31, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.huffpost.com/entry/google-ceo-on-privacy-if_n_383105
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:48, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже за отмену гостайны.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:25, 17/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Снижена дисковая активность за счёт отключения некоторых лишних задач и телеметрии

    А-ха-ха! Телеметрия в "анонимном" продукте!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру