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Выпуск дистрибутива Tails 5.9

25.01.2023 08:47

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.9 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии удалён диалог с предупреждением, показываемый при запуске Unsafe Browser, предназначенного для обращения к ресурсам в локальной сети. Обновлены версии Tor Browser 12.0.2 и Tor 0.4.7.13. В Tor Connection упрощён экран с информацией об ошибках, возникающем при автоматическом подключении к сети Tor. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.0.12, что позволило решить проблемы с графическими картами и расширить поддержку оборудования. Решены проблемы с запуском пакетов AppImages, в которых используется Qt (например, Feather и Bitcoin-Qt). Налажено отображение меню в заголовке некоторых GTK3-приложений, установленных как дополнительное ПО (Additional Software).

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.8, перешедшего на Wayland
  3. OpenNews: Отчёт о финансировании проекта Tor
  4. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  6. OpenNews: Выпуск браузеров SeaMonkey 2.53.15 и Tor Browser 12.0.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58542-tails
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Вечно недовольный аноним (?), 09:00, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На настоящую анонимность в этих наших интернетах могут рассчитывать только очень наивные люди. Показателен пример с ошибкой в нэтфильтре - плюс на минус и рут.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:10, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты кажется перепутал анонимность и безопасность. Наверное еще путаешь безопасность и приватность. Это по молодости, скоро должно пройти.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:51, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле в интернете нет ни анонимности, ни приватности, ни безопасности. Единственный способ этого достичь это не подключаться к интернету
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:17, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где анонимность есть? В интернете к ней хотя бы можно приблизиться в нужных кейсах. В реальности же наличие тушки анонимность исключает априори.
     
     
  • 5.13, Самый Лучший Гусь (?), 11:55, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеваешь на клюв маску - и вот и анонимус.
     
  • 2.15, user (??), 13:06, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    29.5
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:36, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся эта игра в приватность и анонимность действует до тех пор, пока сам Тор не запретят. Пора бы смириться, что анонимности и приватности нет.
     
     
  • 2.8, kawaii_girl (ok), 10:34, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >пока сам Тор не запретят

    В России уже запретили) Как и VPN) Но все как работало, так и работает. А США нет смысла запрещать тор. Скорее всего у них к сети тор есть доступ и возможность вылавливать там реальных преступников и тех кто против USA) Не зря же проект Tor получал финансирование от министерства обороны и гос. департамента США.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:29, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В России уже запретили) Как и VPN) Но все как работало, так и работает.

    Тор будет запрещен, когда за его использование введут уголовку. Регистрация трафика в сети - и у тебя в пять утра выпиливают дверь, потом кладут лицом в пол как потенциально особо опасного террориста. Вот тогда Тор и будет запрещен, его просто никто не осмелиться использовать после нескольких показательных дел освещенных в СМИ.

     
  • 2.10, Аноним (9), 11:20, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал - пока на вооружение кому надо не встанут кванты. Вот тогда точно капец щеглу.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:41, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как пакетный фильтр блокирует не тор соединения? Разве пакетный фильтр не портами оперирует? Только по порту блокируется?
     
     
  • 2.14, Full Master (?), 12:30, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через nftables можно настроить редирект нужного трафика в тор и дроп всего остального.
     

  • 1.6, Аноним (7), 09:49, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если есть какие-то сомнительные сайты, на которых можно подхватить вирус, то дистр на флешке без доступа к внутреннему накопителю очень даже пригодится
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 11:22, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как ты собрался вирус через сайт подцепить?
     

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