Выпуск дистрибутива Tails 5.9

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|1.2, Вечно недовольный аноним (?), 09:00, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На настоящую анонимность в этих наших интернетах могут рассчитывать только очень наивные люди. Показателен пример с ошибкой в нэтфильтре - плюс на минус и рут.
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|2.3, Аноним (3), 09:10, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты кажется перепутал анонимность и безопасность. Наверное еще путаешь безопасность и приватность. Это по молодости, скоро должно пройти.
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|3.7, Аноним (7), 09:51, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле в интернете нет ни анонимности, ни приватности, ни безопасности. Единственный способ этого достичь это не подключаться к интернету
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|4.9, Аноним (9), 11:17, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где анонимность есть? В интернете к ней хотя бы можно приблизиться в нужных кейсах. В реальности же наличие тушки анонимность исключает априори.
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|1.4, Аноним (4), 09:36, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся эта игра в приватность и анонимность действует до тех пор, пока сам Тор не запретят. Пора бы смириться, что анонимности и приватности нет.
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|2.8, kawaii_girl (ok), 10:34, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>пока сам Тор не запретят
В России уже запретили) Как и VPN) Но все как работало, так и работает. А США нет смысла запрещать тор. Скорее всего у них к сети тор есть доступ и возможность вылавливать там реальных преступников и тех кто против USA) Не зря же проект Tor получал финансирование от министерства обороны и гос. департамента США.
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|3.12, Аноним (12), 11:29, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В России уже запретили) Как и VPN) Но все как работало, так и работает.
Тор будет запрещен, когда за его использование введут уголовку. Регистрация трафика в сети - и у тебя в пять утра выпиливают дверь, потом кладут лицом в пол как потенциально особо опасного террориста. Вот тогда Тор и будет запрещен, его просто никто не осмелиться использовать после нескольких показательных дел освещенных в СМИ.
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|2.10, Аноним (9), 11:20, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы сказал - пока на вооружение кому надо не встанут кванты. Вот тогда точно капец щеглу.
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|1.5, Аноним (5), 09:41, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а как пакетный фильтр блокирует не тор соединения? Разве пакетный фильтр не портами оперирует? Только по порту блокируется?
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|2.14, Full Master (?), 12:30, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через nftables можно настроить редирект нужного трафика в тор и дроп всего остального.
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|1.6, Аноним (7), 09:49, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если есть какие-то сомнительные сайты, на которых можно подхватить вирус, то дистр на флешке без доступа к внутреннему накопителю очень даже пригодится
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