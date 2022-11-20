Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 12

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|1.2, ИмяХ (?), 08:58, 20/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И чем этот болгенос отличается от дебиана с установленными LXDE и PCManFM?
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|2.9, Аноним (9), 09:24, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вероятно этим
Предложен новый инсталлятор, основанный на инструментарии Calamares.
Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (прошлый выпуск был основан на Ubuntu 16.04) и ядро Linux 5.10.
Рабочий стол обновлён до LXDE 11.
Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak.
По умолчанию активированы репозитории contrib, non-free и backports для получения более свежих прошивок и версий программ.
Для упрощения установки пакетов в состав включён интерфейс gdebi.
Для разбивки дисковых разделов задействован gparted.
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|3.27, Аноним (27), 11:31, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Предложен новый инсталлятор, основанный на инструментарии Calamares.
В Debian Live сто лет в обед
>Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11
А в Debian 11 переход на пакетную базу Debian 11 осуществлен в 2021 году
>Рабочий стол обновлён до LXDE 11
И даже тут слоупочный Debian впереди
>Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak.
И вновь все есть в оригинале
>По умолчанию активированы репозитории contrib, non-free и backports для получения более свежих прошивок и версий программ.
>Для упрощения установки пакетов в состав включён интерфейс gdebi.
>Для разбивки дисковых разделов задействован gparted.
А, ну ради такого конечно делать отдельный дистрибутив совершенно точно необходимо
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|1.3, Аноним (3), 09:01, 20/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Обои очень скучные, отвратительно. Китайский ФМ это не достаточное окружение (и не такое уж минималистичное), флатпак зашквар. Что там "простого, быстрого и минималистичного", если предлагается использовать флатпак?
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|1.4, Константавр (ok), 09:05, 20/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Даже когда он появился, устаревшее оборудование на нём не работало лучше, потому сто это тупо Убунта. Перейдя на Дебьян они тоже не особо выиграют. Жаль, но работа линукса на устаревшем оборудовании - это миф. Взять те же Интелы, графику, Mesa перевела устаревшие видяхи на gallium, который там отродяся тормозил. И толку от того что "дистрибутив ориентирован"? Меса у вас не спрашивает! И так с каждой программой и библиотекой
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|2.7, Аноним (7), 09:11, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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sad but true
хочешь адекватной работы на старом оборудовании -- ставь его современника-пингвина
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|3.10, Аноним (9), 09:26, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интел коре два дуо достаточно устаревшее оборудовани? EndeavourOS считай тот же Arch работает норм.
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|3.21, Аноним (3), 09:38, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старое оборудование -- это из того, на котором только DSL запускается? Почему не в музее? А так не вижу препятствий помимо недоступности simd и возросших требований по памяти. Сегодня абсолютный минимум это 16гб, но жили ведь как-то и на меньшем, при очень большом желании можно и 4гб обходиться (у меня так в районе 3000 может быть занято и норм, куча софта запущено -- прямо сейчас 2500, можно намного меньше, если вычистить старые табы в браузере, плюс гигабайт в свопе, в него вытекает плазмащель), только современная проприетарщина на железе старее ~2008 откажется работать. И браузеры вроде тоже, да много сейчас софта билдится с требованием sse42 (очень уж полезная вещь и особенно для браузеров). Сравнение с моей системой возможно не совсем корректное, у меня KDE5, а это более легковесное окружение по сравнению с обычными.
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|2.11, Дебианщик (?), 09:26, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Даже когда он появился, устаревшее оборудование на нём не работало лучше, потому
> сто это тупо Убунта. Перейдя на Дебьян они тоже не особо
> выиграют. Жаль, но работа линукса на устаревшем оборудовании - это миф.
> Взять те же Интелы, графику, Mesa перевела устаревшие видяхи на gallium,
> который там отродяся тормозил. И толку от того что "дистрибутив ориентирован"?
> Меса у вас не спрашивает! И так с каждой программой и
> библиотекой
"Устаревшее оборудование" - относительное понятие, для кого-то уже sandy bridge лютое это самое мамонта, а на нём не только antiX будет летать, но и рядовой Debian с нормальными полноценными DE, со всеми свистелками, так что формально тут не подкопаться ;)
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|2.17, Аноним (9), 09:31, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Линукс в принципе для устаревшего оборудования. Для современного оборудования есть Microsoft Windows 11.
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|2.22, gumanzoy (?), 09:40, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Взять те же Интелы, графику, Mesa перевела устаревшие видяхи на gallium, который там отродяся тормозил.
Это начиная с mesa 22.0
А в Debian 11 mesa 20.3.5 и более новых бэкпортов нет.
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|2.19, Аноним (19), 09:34, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Включил ВПН США. то же самое
It appears you don't have
permission to access this page.
403 Error. Forbidden.
Но Bitcomet стал качать исошку
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|1.8, Дебианщик (?), 09:24, 20/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Дистрибутив старается быть простым, быстрым, минималистичным и пригодным для работы на устаревшем оборудовании
>Предложен новый инсталлятор, основанный на инструментарии Calamares
>Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak
Ясно-понятно
У меня только вопрос, а зачем городить отдельный дистрибутив, если по сути это Debian, без каких-либо своих добавок, который можно поставить из рядовой сборки?
Ну, ладно, даже antiX может похвастаться своими наработками, пусть качество их может и являться предметом для споров, но он даже, к слову, более экономен в жоре ресурсов, а это смахивает на проект очередного Дениски.
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|2.12, Аноним (9), 09:28, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У меня только вопрос, а зачем городить отдельный дистрибутив, если по сути это Debian, без каких-либо своих добавок
А Canonical вы этот вопрос задавали?
А авторам Rubuntu, Lubuntu, Xubuntu задавали?
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|1.29, Аноним (29), 11:55, 20/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется, забыли упомянуть главную фишку дистрибутива, из-за которой он имеет такое название: низкое энергопотребление
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|1.31, jalavan (ok), 12:26, 20/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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где взяли 11 версию на сайте написано последняя 0.10.1
> Рабочий стол обновлён до LXDE 11
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