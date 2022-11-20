Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 12

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:11, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – sad but true

хочешь адекватной работы на старом оборудовании -- ставь его современника-пингвина

3.10 , Аноним ( 9 ), 09:26, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интел коре два дуо достаточно устаревшее оборудовани? EndeavourOS считай тот же Arch работает норм.

3.21 , Аноним ( 3 ), 09:38, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Старое оборудование -- это из того, на котором только DSL запускается? Почему не в музее? А так не вижу препятствий помимо недоступности simd и возросших требований по памяти. Сегодня абсолютный минимум это 16гб, но жили ведь как-то и на меньшем, при очень большом желании можно и 4гб обходиться (у меня так в районе 3000 может быть занято и норм, куча софта запущено -- прямо сейчас 2500, можно намного меньше, если вычистить старые табы в браузере, плюс гигабайт в свопе, в него вытекает плазмащель), только современная проприетарщина на железе старее ~2008 откажется работать. И браузеры вроде тоже, да много сейчас софта билдится с требованием sse42 (очень уж полезная вещь и особенно для браузеров). Сравнение с моей системой возможно не совсем корректное, у меня KDE5, а это более легковесное окружение по сравнению с обычными.

2.11 , Дебианщик ( ? ), 09:26, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Даже когда он появился, устаревшее оборудование на нём не работало лучше, потому

> сто это тупо Убунта. Перейдя на Дебьян они тоже не особо

> выиграют. Жаль, но работа линукса на устаревшем оборудовании - это миф.

> Взять те же Интелы, графику, Mesa перевела устаревшие видяхи на gallium,

> который там отродяся тормозил. И толку от того что "дистрибутив ориентирован"?

> Меса у вас не спрашивает! И так с каждой программой и

> библиотекой "Устаревшее оборудование" - относительное понятие, для кого-то уже sandy bridge лютое это самое мамонта, а на нём не только antiX будет летать, но и рядовой Debian с нормальными полноценными DE, со всеми свистелками, так что формально тут не подкопаться ;)

2.17 , Аноним ( 9 ), 09:31, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Линукс в принципе для устаревшего оборудования. Для современного оборудования есть Microsoft Windows 11.

2.22 , gumanzoy ( ? ), 09:40, 20/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Взять те же Интелы, графику, Mesa перевела устаревшие видяхи на gallium, который там отродяся тормозил. Это начиная с mesa 22.0 А в Debian 11 mesa 20.3.5 и более новых бэкпортов нет.

