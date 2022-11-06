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Подготовлен дистрибутив Static Linux, оформленный в виде образа для UEFI

06.11.2022 11:20

Подготовлен новый дистрибутив Static Linux, основанный Alpine Linux, musl libc и BusyBox, и примечательный поставкой в виде образа, работающего из оперативной памяти и загружаемого напрямую из UEFI. В образ входят оконный менеджер JWM, Firefox, Transmission, утилиты для восстановления данных ddrescue, testdisk, photorec. На данный момент статически собрано 210 пакетов, но в будущем их число планируют увеличить.

Ядро и корневая файловая система упакованы в единый файл для запуска на системах с загрузкой через UEFI (Secure Boot не поддерживается). Для установки достаточно загрузить файл bootx64.efi (222 МБ) и разместить его на отформатированный в FAT32 диск в директории X:/efi/boot/bootx64.efi. Дополнительно подготовлена версия с графическим окружением на базе Wayland (156 МБ), в которой задействованы ядро Linux 6.0.3, labwc, yambar, weston-terminal, mpv, обеспечена работа libinput без udev.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/openfor...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 22
  3. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.2
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.7
  5. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58056-static
Ключевые слова: static, linux, uefi
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:28, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для чего?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:34, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Быстрее ставь, а то не успеешь!
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:34, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    размер бы хоть указали
    так-то юифай раздел у людей обычно маленький
    а со флэшки и лайв-сиди можно загрузить
     
     
  • 2.6, 1665611818 (?), 11:37, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Для установки достаточно скачать bootx64.efi ( ~ 250Mb )
    >> Wayland версия bootx64.efi ( ~ 170Mb )
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:40, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну эээ мой bootx64.efi с ядром линукса что-то около 3мб, но там только все драйвера для моего железа. Всё что сверху уже будет софт, любые вусивохи на ваше усмотрение. EFI раздел у людей обычно не маленький, а с линуксом и его initramfs ядро так и 1 гб легко может быть, если его туда класть, то места надо соответственно.
     
  • 2.11, pashev.ru (?), 11:50, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно бессмысленное высказывание: «обычно», «маленький». И не у людей, а у комплюктеров. Вот у моего 1 гигабайт.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:37, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько троянов уже статически слинковано?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:40, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >На данный момент собрано 210 пакетов.

    Написано же. В каждом пакете по трояну, в каждом трояне ещё по два трояна, а в них ещё по три. Запустишь, и всё, нет у тебя больше компьютера.

     

  • 1.5, Аноним (7), 11:37, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сразу два вопроса.

    1. Кто это вообще такие?
    2. Почему сайт без HTTPS?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:42, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    судя по тому, что не используяют https это сомалийские пираты, без вариантов.
     
  • 2.13, pashev.ru (?), 11:53, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ваш любимый letsencrypt. Просроченный. На поддомен mail.

    Должно работать. Главное ведь шифрование.

     

  • 1.10, Аноним (8), 11:45, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что примечательного решительно не ясно, особенно учитывая "Secure Boot не поддерживается". Чил гайз, кто-то просто играется с линуксом, это не наши, не линуксоводы.
     
  • 1.12, anonn (?), 11:52, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где исходники?
     
  • 1.14, pashev.ru (?), 11:55, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чо-то русская версия сайта не отличается от английской, только алфавит другой местами.
     
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