Подготовлен дистрибутив Static Linux, оформленный в виде образа для UEFI

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|1.3, Аноним (3), 11:34, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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размер бы хоть указали
так-то юифай раздел у людей обычно маленький
а со флэшки и лайв-сиди можно загрузить
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|2.6, 1665611818 (?), 11:37, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Для установки достаточно скачать bootx64.efi ( ~ 250Mb )
>> Wayland версия bootx64.efi ( ~ 170Mb )
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|2.8, Аноним (8), 11:40, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну эээ мой bootx64.efi с ядром линукса что-то около 3мб, но там только все драйвера для моего железа. Всё что сверху уже будет софт, любые вусивохи на ваше усмотрение. EFI раздел у людей обычно не маленький, а с линуксом и его initramfs ядро так и 1 гб легко может быть, если его туда класть, то места надо соответственно.
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|2.11, pashev.ru (?), 11:50, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Абсолютно бессмысленное высказывание: «обычно», «маленький». И не у людей, а у комплюктеров. Вот у моего 1 гигабайт.
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|2.7, Аноним (7), 11:40, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На данный момент собрано 210 пакетов.
Написано же. В каждом пакете по трояну, в каждом трояне ещё по два трояна, а в них ещё по три. Запустишь, и всё, нет у тебя больше компьютера.
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|1.5, Аноним (7), 11:37, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу два вопроса.
1. Кто это вообще такие?
2. Почему сайт без HTTPS?
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|2.9, Аноним (9), 11:42, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по тому, что не используяют https это сомалийские пираты, без вариантов.
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|2.13, pashev.ru (?), 11:53, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ваш любимый letsencrypt. Просроченный. На поддомен mail.
Должно работать. Главное ведь шифрование.
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|1.10, Аноним (8), 11:45, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что примечательного решительно не ясно, особенно учитывая "Secure Boot не поддерживается". Чил гайз, кто-то просто играется с линуксом, это не наши, не линуксоводы.
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|1.14, pashev.ru (?), 11:55, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чо-то русская версия сайта не отличается от английской, только алфавит другой местами.
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