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Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.7

22.10.2022 12:35

Опубликован релиз авторитетного (authoritative) DNS-сервера PowerDNS Authoritative Server 4.7, предназначенного для организации отдачи DNS-зон. По данным разработчиков проекта, PowerDNS Authoritative Server обслуживает примерно 30% из общего числа доменов в Европе (если рассматривать только домены с подписями DNSSEC, то 90%). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

PowerDNS Authoritative Server предоставляет возможность хранения информации о доменах в различных базах данных, включая MySQL, PostgreSQL, SQLite3, Oracle, и Microsoft SQL Server, а также в LDAP и обычных текстовых файлах в формате BIND. Отдача ответа может быть дополнительно отфильтрована (например, для отсеивания спама) или перенаправлена при помощи подключения собственных обработчиков на языках Lua, Java, Perl, Python, Ruby, C и C++. Из особенностей также выделяются средства для удалённого сбора статистики, в том числе по SNMP или через Web API (для статистики и управления встроен http-сервер), мгновенный перезапуск, встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, возможность балансировки нагрузки с учётом географического местоположения клиента.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка каталога зон ("Catalog Zones"), упрощающего поддержание вторичных DNS-серверов за счёт того, что вместо определения на вторичном сервере отдельных записей для каждой вторичной зоны, между первичным и вторичным серверами организуется передача каталога вторичных зон. После настройки передачи каталога по аналогии с передачей отдельных зон, заводимые на первичном сервере зоны, помеченные как входящие в каталог, будут автоматически создаваться на вторичном сервере без необходимости правки файлов конфигурации. Поддерживается работа каталога с бэкендами хранения gmysql, gpgsql, gsqlite3, godbc и lmdb.
  • В процессе реализации каталога зон проведена оптимизация кода для работы с большим числом доменов. При хранении зон в СУБД значительно сокращено число SQL-запросов - вместо отдельного запроса каждого домена теперь производится групповая выборка. Изменение положительно отразилось на производительности серверов, обслуживающих большое число зон, даже на системах не использующих каталог зон.
  • Переработана и возвращена поддержка механизма обмена ключами GSS-TSIG, который ранее был удалён из-за уязвимости и потенциальных проблем с безопасностью.
  • При запросе Lua-записей при помощи TCP обеспечено повторное использование состояния Lua, что значительно повысило производительность.
  • В БД на базе lmdbbackend реализована привязка к UUID и возможность генерации случайных идентификаторов объектов.
  • В pdnsutil и HTTP API добавлены средства для управления серверами autoprimary, используемыми для автоматизации развёртывания и обновления зон на вторичных DNS-серверах без ручной конфигурации вторичных зон.
  • Добавлена новая Lua-функция ifurlextup.
  • Добавлен экспериментальный фоновый процесс для генерации и доставки ключей (key roller).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.powerdns.com/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск кэширующего DNS-сервера PowerDNS Recursor 4.7.0
  3. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.6
  4. OpenNews: В DNS-сервер BIND добавлена экспериментальная поддержка DNS-over-HTTPS
  5. OpenNews: Новый вариант атаки SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  6. OpenNews: Quad9 проиграл апелляцию в деле о принуждении DNS-сервисов к блокировке пиратского контента
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57958-powerdns
Ключевые слова: powerdns, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fuzy_f (?), 12:57, 22/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Доменный подход для слабаков
    Когда уже это всё заменит переход по хэшу?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:19, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как это будет выглядеть "замена" ?
    Как ты будешь у пользователей отбирать днс
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:07, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По хэшу контента надеюсь? Тогда надо пересматривать гипертекст и внедрять что-то более разумное, чем сделанное на коленке.
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 15:08, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем что то менять все есть:
    Ipfs,  браузеры типа brave или плагины к хромому
    Контента мало
     
  • 2.6, OpenEcho (?), 14:20, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переход по хэшу

    По хэшу чего???

     
  • 2.7, Аноним (7), 14:56, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голых IP-адресов в IPv6 хватит всем.
     

  • 1.2, Бывалый смузихлёб (?), 13:12, 22/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:17, 22/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, скачал)
     
  • 1.9, Аноним (3), 15:14, 22/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Этот сервер единственный который совсестим с acme (letsencrypt).
    Остальеое -, проприетарщина
     

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