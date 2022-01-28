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Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.6

28.01.2022 17:35

Увидел свет релиз авторитетного (authoritative) DNS-сервера PowerDNS Authoritative Server 4.6, предназначенного для организации отдачи DNS-зон. По данным разработчиков проекта, PowerDNS Authoritative Server обслуживает примерно 30% из общего числа доменов в Европе (если рассматривать только домены с подписями DNSSEC, то 90%). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

PowerDNS Authoritative Server предоставляет возможность хранения информации о доменах в различных базах данных, включая MySQL, PostgreSQL, SQLite3, Oracle, и Microsoft SQL Server, а также в LDAP и обычных текстовых файлах в формате BIND. Отдача ответа может быть дополнительно отфильтрована (например, для отсеивания спама) или перенаправлена при помощи подключения собственных обработчиков на языках Lua, Java, Perl, Python, Ruby, C и C++. Из особенностей также выделяются средства для удалённого сбора статистики, в том числе по SNMP или через Web API (для статистики и управления встроен http-сервер), мгновенный перезапуск, встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, возможность балансировки нагрузки с учётом географического местоположения клиента.

Основные новшества:

  • Реализована поддержка заголовков протокола PROXY во входящих запросах, что позволяет запустить балансировщик нагрузки перед сервером PowerDNS, сохранив при этом передачу сведений об IP-адресах клиентов, подключающихся к балансировщику, такому как dnsdist.
  • Добавлена поддержка механизма ЕDNS Cookies (RFC 7873), позволяющего идентифицировать корректность IP-адреса через обмен Сookie между DNS-сервером и клиентом c целью защиты от спуфинга IP-адресов, DoS-атак, использования DNS в качестве усилителя трафика и попыток отравления кэша.
  • В утилиту pdnsutil и API добавлен новый интерфейс для управления серверами autoprimary, используемыми для автоматизации развёртывания и обновления зон на вторичных DNS-серверах без ручной конфигурации вторичных зон. Достаточно определить для нового домена первичную зону на autoprimary-сервере и новый домен автоматически подхватят вторичные серверы и сконфигурируют для него вторичную зону.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.powerdns.com/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск кэшируюшего DNS-сервера PowerDNS Recursor 4.6.0
  3. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.5
  4. OpenNews: Новый вариант атаки SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  5. OpenNews: Quad9 проиграл апелляцию в деле о принуждении DNS-сервисов к блокировке пиратского контента
  6. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.18.0 с поддержкой DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56601-powerdns
Ключевые слова: powerdns, dns
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Генри Форд (?), 17:39, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чисто конкретный авторитет.
     
     
  • 2.2, InuYasha (??), 17:43, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторитарный.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:12, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая научная замена слову "гопник". гоп-сервер это
     
  • 2.3, OpenEcho (?), 18:27, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Генри Форд

    Он то да, конкретный авто и раритет

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:31, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, у меня apt не работает
     
     
  • 2.5, Черневский Даниил (?), 18:32, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой дистр?
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 18:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан
     
     
  • 4.7, Черневский Даниил (?), 18:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фу, выбрось это гOвно! Ставь ZorinOS
     
     
  • 5.8, Черневский Даниил (?), 18:34, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо! Теперь работает
     
  • 5.9, Аноним (4), 18:35, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо большое! Теперь работает!
     

  • 1.11, Аноним (10), 19:13, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По данным разработчиков проекта, PowerDNS Authoritative Server обслуживает примерно 30% из общего числа доменов в Европе

    по моим данным гораздо меньше

     
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