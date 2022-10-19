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GitHub реализовал поддержку токенов для предоставления выборочного доступа

19.10.2022 12:57

GitHub реализовал поддержку нового вида токенов доступа, которые могут выборочно определять полномочия конкретного разработчика или скрипта, охватывающие только те задачи, которые необходимы для выполнения работы. Ожидается, что выборочное предоставление доступа поможет снизить риск атак в случае компрометации учётных данных. Токены могут использоваться в скриптах для организации выборочного доступа к API GitHub и при подключении через HTTPS. Дополнительно администраторам предоставлена возможность просмотра и отзыва токенов, а также задания политик аудита и подтверждения токенов.

Если ранее участник мог сформировать индивидуальные токены, предоставляющие доступ ко всем его репозиториям и организациям, то при помощи новых токенов владелец проекта может детализировать доступ, например, разрешить работу в режиме только для чтения или открыть выборочный доступ к определённым репозиториям. Всего к токену можно привязать более 50 полномочий, охватывающих различные операции с организациями, issues, репозиториями и пользователями. Возможно ограничение времени действия токена.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-10-18...)
  2. OpenNews: GitHub вводит новые требования для удалённого подключения к Git
  3. OpenNews: GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git
  4. OpenNews: Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub
  5. OpenNews: GitHub ограничит доступ к Git аутентификацией по токенам и SSH-ключам
  6. OpenNews: GitHub перейдёт на использование обязательной двухфакторной аутентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57937-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:01, 19/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    добавили поддержку Youbikey?
     
  • 2, myhand (ok), 13:10, 19/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    M$ все портит
     
     
  • 4, InuYasha (??), 13:14, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это универсальная аксиома.
     

  • 3, InuYasha (??), 13:14, 19/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    "компартментализация", "need-to-know basis", разделение знаний... как ни назови.
     
  • 5, Аноним (-), 13:16, 19/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

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