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Выпуск дистрибутива Tails 5.5

17.10.2022 22:48

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.5 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии задействовано ядро Linux 5.10.140, улучшена поддержка новых графических карт и беспроводных устройств. Tor Browser обновлён до выпуска 11.5.4, в который вошли исправлений уязвимостей, перенесённые из Firefox ESR 102.3. Для утилиты wget обеспечено использование разных цепочек Tor при каждом запуске. Почтовый клиент Thunderbird обновлён до ветки 102.



  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.4
  3. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.4.7.8 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57929-tails
Ключевые слова: tails
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Обсуждение (2) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:45, 17/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то они припозднились, там Tor Browser на базе сентябрьского Firefox ESR 102.3, а завтра выйдет 102.4 с исправлением новых уязвимостей.
     
     
  • 2.9, Лолштоним (ok), 02:01, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого интересуют уязвимости Tor, когда вам впаривают целый дистрибутив со своими самописными уязвимостями.
     

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