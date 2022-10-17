Выпуск дистрибутива Tails 5.5

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.5 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии задействовано ядро Linux 5.10.140, улучшена поддержка новых графических карт и беспроводных устройств. Tor Browser обновлён до выпуска 11.5.4, в который вошли исправлений уязвимостей, перенесённые из Firefox ESR 102.3. Для утилиты wget обеспечено использование разных цепочек Tor при каждом запуске. Почтовый клиент Thunderbird обновлён до ветки 102.