Обновление почтового клиента Thunderbird 102.2.0

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|1.2, Жироватт (ok), 10:49, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Угу, массовый отвал аддонов на крайних версиях лучше бы чинили.
Ну или хотя бы взяли бы топ 10 в каждой категории и, если не обновлено автором, то хотя бы сами бы доделали.
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|2.4, Аноним (4), 11:01, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что ты хотел, переход на Gtk4 - это изначально было понятное самоубийство.
p.s. Тандэрберд можно закапывать, как и всё остальное модно-молодёжное.
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|4.7, Аноним (6), 11:34, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mutt, gmail, claws-mail, trojita, roundcube - не тысячи их, но есть и лучше и хуже, и кривее и удобнее. Для особо упоротых корпорашек есть даже уёб-интерфейс к аутглюку, подтверждаю, работеат.
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|7.21, Аноним (21), 12:55, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> жыдхаб уёб-тырфейса аутглюка
3aлyпy изо рта вытащи, а то непонятно ничего.
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|4.17, Аноним (17), 11:53, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не надо закапывать, а то почту читать нечем будет.
Firefox изначально была же под Windows но со своим фреймворком, что само по себе абсурдно.
Thunderbird существует версия под Linux тоже со своим вреймворком, что тоже абсурд.
Почтовый как и браузер должны быть частью среды рабочего стола и написаны на том же фреймворке что остальные программы. Понимаю эта идея может показаться шокирующей для линуксоидов.
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|1.12, Аноним (6), 11:41, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько пользовался буревестником, никогда его не считал "просто почтовым клиентом".
Вопрос к знатокам - может ли гэтая фундерваффля быть браузером? Она и так им является, но не хватает ещё адресной строки. Может какие плагины есть?
Я читал на форумах возражения в стиле - "пользуйтесь лучше ....", но мне они кажутся неубедительными.
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|1.18, zloyuser (?), 12:20, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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можно ли из него создавать митинги и сразу в них бронировать переговорки как в аутлуке?
можно ли в нем просматривать календари других сотрудников, чтобы не было пересечений в митингах?
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|1.23, EuPhobos (ok), 13:01, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Накой чёрт они меняют стандартное поведение?! Зачем вообще это делается, нельзя в опцию это как то .. лять!
Вот нахрена они поменяли кнопку "Ответить всем", на "Ответить в рассылку", спрятав первую в выпадающее меню под второй?!..
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