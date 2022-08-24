Обновление почтового клиента Thunderbird 102.2.0

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:01, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну а что ты хотел, переход на Gtk4 - это изначально было понятное самоубийство.

p.s. Тандэрберд можно закапывать, как и всё остальное модно-молодёжное.

3.5 , ryoken ( ok ), 11:30, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не надо закапывать, а то почту читать нечем будет.

4.7 , Аноним ( 6 ), 11:34, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – mutt, gmail, claws-mail, trojita, roundcube - не тысячи их, но есть и лучше и хуже, и кривее и удобнее. Для особо упоротых корпорашек есть даже уёб-интерфейс к аутглюку, подтверждаю, работеат.

5.9 , Аноним ( 9 ), 11:36, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > gmail ссылку на гитхаб плиз. что за он?

6.13 , Аноним ( 6 ), 11:42, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ещё попроси ссылку на жыдхаб уёб-тырфейса аутглюка.

7.21 , Аноним ( 21 ), 12:55, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > жыдхаб уёб-тырфейса аутглюка 3aлyпy изо рта вытащи, а то непонятно ничего.

5.11 , Аноним ( 1 ), 11:40, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – главное шо не KMail, бже упаси

6.14 , Аноним ( 6 ), 11:45, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – KMail - тоже неплохая вещь.

7.22 , Аноним ( 1 ), 13:00, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с Akonadi? не-не, давайте без меня

5.19 , Аноним ( 19 ), 12:37, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – trojita разве ещё живая?

4.17 , Аноним ( 17 ), 11:53, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не надо закапывать, а то почту читать нечем будет. Firefox изначально была же под Windows но со своим фреймворком, что само по себе абсурдно.

Thunderbird существует версия под Linux тоже со своим вреймворком, что тоже абсурд.

Почтовый как и браузер должны быть частью среды рабочего стола и написаны на том же фреймворке что остальные программы. Понимаю эта идея может показаться шокирующей для линуксоидов.

