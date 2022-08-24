The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление почтового клиента Thunderbird 102.2.0

24.08.2022 10:20

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 102.2.0, в котором можно отметить следующие изменения:

  • Добавлена настройка mail.openpgp.remind_encryption_possible для отключения вывода напоминания о поддержке шифрования с использованием OpenPGP.
  • Проведена работа по сокращению времени запуска.
  • На платформе macOS во время запуска обеспечен запрос мастер-пароля.
  • Прекращён вывод предложения об импорте неполных ключей OpenPGP.
  • Выбор словарей в меню, связанном с кнопкой проверки правописания, теперь не приводит к закрытию меню.
  • Решены проблемы с нарушением порядка следования строк с адресами.
  • Проведено оттачивание мелочей в интерфейсе и улучшена тема оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 102
  3. OpenNews: Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  4. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57671-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:49, 24/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:31, 24/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 11:38, 24/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Жироватт (ok), 10:49, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Угу, массовый отвал аддонов на крайних версиях лучше бы чинили.
    Ну или хотя бы взяли бы топ 10 в каждой категории и, если не обновлено автором, то хотя бы сами бы доделали.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:01, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а что ты хотел, переход на Gtk4 - это изначально было понятное самоубийство.
    p.s. Тандэрберд можно закапывать, как и всё остальное модно-молодёжное.
     
     
  • 3.5, ryoken (ok), 11:30, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не надо закапывать, а то почту читать нечем будет.
     
     
  • 4.7, Аноним (6), 11:34, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    mutt, gmail, claws-mail, trojita, roundcube - не тысячи их, но есть и лучше и хуже, и кривее и удобнее. Для особо упоротых корпорашек есть даже уёб-интерфейс к аутглюку, подтверждаю, работеат.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 11:36, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > gmail

    ссылку на гитхаб плиз. что за он?

     
     
  • 6.13, Аноним (6), 11:42, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё попроси ссылку на жыдхаб уёб-тырфейса аутглюка.
     
     
  • 7.21, Аноним (21), 12:55, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жыдхаб уёб-тырфейса аутглюка

    3aлyпy изо рта вытащи, а то непонятно ничего.

     
  • 5.11, Аноним (1), 11:40, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное шо не KMail, бже упаси
     
     
  • 6.14, Аноним (6), 11:45, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    KMail - тоже неплохая вещь.
     
     
  • 7.22, Аноним (1), 13:00, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с Akonadi? не-не, давайте без меня
     
  • 5.19, Аноним (19), 12:37, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    trojita разве ещё живая?
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:53, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не надо закапывать, а то почту читать нечем будет.

    Firefox изначально была же под Windows но со своим фреймворком, что само по себе абсурдно.
    Thunderbird существует версия под Linux тоже со своим вреймворком, что тоже абсурд.
    Почтовый как и браузер должны быть частью среды рабочего стола и написаны на том же фреймворке что остальные программы. Понимаю эта идея может показаться шокирующей для линуксоидов.

     

  • 1.12, Аноним (6), 11:41, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько пользовался буревестником, никогда его не считал "просто почтовым клиентом".
    Вопрос к знатокам - может ли гэтая фундерваффля быть браузером? Она и так им является, но не хватает ещё адресной строки. Может какие плагины есть?
    Я читал на форумах возражения в стиле - "пользуйтесь лучше ....", но мне они кажутся неубедительными.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:50, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Seamonkey
     

  • 1.18, zloyuser (?), 12:20, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    можно ли из него создавать митинги и сразу в них бронировать переговорки как в аутлуке?
    можно ли в нем просматривать календари других сотрудников, чтобы не было пересечений в митингах?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:47, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > митинги

    Согласованные?

     

  • 1.23, EuPhobos (ok), 13:01, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Накой чёрт они меняют стандартное поведение?! Зачем вообще это делается, нельзя в опцию это как то .. лять!
    Вот нахрена они поменяли кнопку "Ответить всем", на "Ответить в рассылку", спрятав первую в выпадающее меню под второй?!..
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру