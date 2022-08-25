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Выпуск дистрибутива Tails 5.4

25.08.2022 16:58

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.4 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии внесены изменения для усиления защиты ядра Linux: включён режим рандомизации списка свободных страниц памяти (page_alloc.shuffle=1); отключена автозагрузка TTY Line Discipline (dev.tty.ldisc_autoload=0); отключены настройки slub_debug=P и page_poison=1 в пользу более эффективного режима очистки выделенной памяти init_on_free=1.

В Unsafe Browser, используемом для обращения к ресурсам в локальной сети, отключён режим HTTPS-only так как принудительный проброс на HTTPS затруднял подключение к некоторым беспроводным сетям, использующим HTTP для доступа к captive-порталу. Обновлены версии Tor Browser 11.5.2 (релиз пока не объявлен официально), Tor 0.4.7.10 и ядра Linux 5.10.136.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.5.1 и дистрибутива Tails 5.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.0
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57677-tails
Ключевые слова: tails, tor
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