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Выпуск Tor Browser 11.5.1 и дистрибутива Tails 5.3

27.07.2022 08:17

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.3 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске обновлена версия браузера Tor Browser 11.5.1 и возвращён код для установки дополнения uBlock. Новая версия Tor Browser 11.5.1 синхронизирована с кодовой базой Firefox 91.12.0 ESR, в которой устранено две уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.0
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.4.7.8 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57557-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (2) RSS
  • 1.5, neon1ks (ok), 09:38, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    В России работает?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:41, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 8 лет с 3 провайдеров напрямую подключиться не может, но вообще очень хорошо и быстро работает, если поставить ноды товарища майора. Весь остальной мир нам завидует, таких скоростей нет больше нигде.
     

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