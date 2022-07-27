Выпуск Tor Browser 11.5.1 и дистрибутива Tails 5.3

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.3 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске обновлена версия браузера Tor Browser 11.5.1 и возвращён код для установки дополнения uBlock. Новая версия Tor Browser 11.5.1 синхронизирована с кодовой базой Firefox 91.12.0 ESR, в которой устранено две уязвимости.



