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Выпуск дистрибутива Tails 5.2

13.07.2022 16:00

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.2 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

Новый выпуск был сформирован не 28 июня, как ожидалось, а 13 июля из-за задержки публикации новой стабильной версии браузера Tor Browser. В итоге, в выпуск включена 13 альфа-версия Tor Browser 11.5 (11.5a13-build2). В состав также включено обновление почтового клиента Thunderbird 91.11.0. Релиз Tails 5.3 планируют опубликовать 26 июля.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  3. OpenNews: Обновление Tor 0.4.7.8 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Релиз Firefox 102
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57499-tails
Ключевые слова: tails, tor
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