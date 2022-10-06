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Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2201

06.10.2022 13:52

Спустя год со времени прошлого выпуска опубликован релиз дистрибутива Redcore Linux 2201, который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей. Дистрибутив предоставляет простой инсталлятор, позволяющий быстро развернуть рабочую систему, не требуя пересборки компонентов из исходных текстов. Пользователям предоставляется репозиторий с готовыми бинарными пакетами, сопровождаемый с использованием непрерывного цикла обновлений (rolling-модель). Для управления пакетами задействован собственный пакетный менеджер sisyphus. Для установки предлагается iso-образ с рабочим столом KDE, размером 4.2 ГБ (x86_64).

В новой версии:

  • Выполнена синхронизация с деревом Gentoo testing по состоянию на 5 октября.
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.15.71 (по умолчанию) и 5.19.
  • Пользовательское окружение обновлено до KDE Plasma 5.25.5, KDE Gear 22.08.1, KDE Frameworks 5.98.0.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе предложены glibc 2.35, gcc 12.2.0, binutils 2.39, llvm 14.0.6, mesa 12.2.0, Xorg 21.1.4, Xwayland 21.1.3, libdrm 2.4.113, alsa 1.2.7.2, pulseaudio 16.1, gstreamer 1.20.3, firefox 105.0.2, chromium 106.0.5249.91, opera 90.0.4480.84, vivaldi 5.4.2753.51, edge 106.0.1370.34.
  • В качестве планировщика ввода/вывода для SSD-накопителей с интерфейсом SATA и NVME задействован mq-deadline, а для SATA-дисков - планировщик bfq.
  • Для увеличения производительности многопоточных игр предоставлена возможность использования механизма "esync" (Eventfd Synchronization)
  • В базовую поставку включена система резервного копирования timeshift, использующая rsync с установкой жёстких ссылок или снапшоты Btrfs для реализации функциональности, похожей на System Restore в Windows и Time Machine в macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://redcorelinux.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2102
  3. OpenNews: Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 10
  4. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 22
  5. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 5.4.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  6. OpenNews: Дистрибутив Gentoo начал публикацию еженедельных Live-сборок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57878-redcore
Ключевые слова: redcore, linux, gentoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:01, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей

    Calculate Linux

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:12, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну пытаются они.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:19, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто их целевая аудитория-то?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:23, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    анонимы с опеннета, естественно
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 14:59, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, будто это что-то плохое
     
  • 4.12, Аноним (10), 15:11, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то кто слышал про Gento, хочет попробовать но боится.
     
  • 4.13, Аноним (10), 15:14, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я допустим вот про Arch много слышал и не только хорошего но и плохого в основном здесь, но из-за природной лени никогда не решался его устанавливать.
    Решился попробовать EndeavourOS. Сделал для себя вывод, что пакетный менеджер pacman мне показался удобнее дебиановсокго.
     
     
  • 5.17, Агоним (?), 15:54, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем удобнее?
     
  • 4.15, Аноним (-), 15:34, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере, любой, кому надо дистрибутив из позорного списка и кто не хочет спонсировать этим отвратительнейших опеннетных регистрантов, у которых отсутствие исходников - это норма и вообще у вас негры линчуют.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:07, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей

    NixOS

     
  • 1.4, ryoken (ok), 14:08, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На pipewire не переехали? А собссно что гентушного в данном дистре? Довольно куцая новость, предлагается топать к первоисточнику за деталями?
     
  • 1.11, Аноним (10), 15:02, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я правильно понимаю что  Redcore Linux соотносится с Gentoo также как EndeavourOS с Arch Linux?
    В принципе идея неплохая, я бы сказал даже годная, т.к. я читал на Лурке что Gentoo похожа на FreeBSD по своей конфигурации, вот только было бы хорошо чтобы было много разных сред рабочего стола и чтобы для каждой из них отдельный установщик, как с Убунту.  
     
     
  • 2.18, Агоним (?), 15:56, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это стало ваще не генту.
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:24, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Классификация юзеров генты

    🥸 Омега: Gentoo
    🙂 Бета: Redcore
    😎 Альфа: Chrome OS

     
     
  • 2.16, Аноним (3), 15:48, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    🧐 Элита: NixOS
     
     
  • 3.19, Агоним (?), 15:56, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попкорнос
     

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