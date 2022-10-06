Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2201

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|1.1, Аноним (1), 14:01, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей
Calculate Linux
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|4.13, Аноним (10), 15:14, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я допустим вот про Arch много слышал и не только хорошего но и плохого в основном здесь, но из-за природной лени никогда не решался его устанавливать.
Решился попробовать EndeavourOS. Сделал для себя вывод, что пакетный менеджер pacman мне показался удобнее дебиановсокго.
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|4.15, Аноним (-), 15:34, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По крайней мере, любой, кому надо дистрибутив из позорного списка и кто не хочет спонсировать этим отвратительнейших опеннетных регистрантов, у которых отсутствие исходников - это норма и вообще у вас негры линчуют.
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|1.3, Аноним (3), 14:07, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей
NixOS
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|1.4, ryoken (ok), 14:08, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На pipewire не переехали? А собссно что гентушного в данном дистре? Довольно куцая новость, предлагается топать к первоисточнику за деталями?
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|1.11, Аноним (10), 15:02, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я правильно понимаю что Redcore Linux соотносится с Gentoo также как EndeavourOS с Arch Linux?
В принципе идея неплохая, я бы сказал даже годная, т.к. я читал на Лурке что Gentoo похожа на FreeBSD по своей конфигурации, вот только было бы хорошо чтобы было много разных сред рабочего стола и чтобы для каждой из них отдельный установщик, как с Убунту.
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|1.14, Аноним (14), 15:24, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Классификация юзеров генты
🥸 Омега: Gentoo
🙂 Бета: Redcore
😎 Альфа: Chrome OS
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