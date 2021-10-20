Доступен выпуск дистрибутива Redcore Linux 2102, который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей. Дистрибутив предоставляет простой инсталлятор, позволяющий быстро развернуть рабочую систему, не требуя пересборки компонентов из исходных текстов. Пользователям предоставляется репозиторий с готовыми бинарными пакетами, сопровождаемый с использованием непрерывного цикла обновлений (rolling-модель). Для управления пакетами задействован собственный пакетный менеджер sisyphus. Для установки предлагается iso-образ с рабочим столом KDE, размером 3.9 ГБ (x86_64). В новой версии: Выполнена синхронизация с деревом Gentoo testing по состоянию на 1 октября.

Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.14.10 (по умолчанию), 5.10.71 и 5.4.151.

Обновлены версии около 1300 пакетов.

Пользовательское окружение обновлено до KDE Plasma 5.22.5 и KDE Gear 21.08.1.

В отдельный пакет вынесен DDX-компонент Xwayland, применяемый для запуска X11-приложений в окружениях на базе протокола Wayland.

В качестве браузера по умолчанию задействован Chromium (раньше поставлялся Firefox, а в качестве почтового клиента - Mailspring (вместо Thunderbird).

Улучшена поддержка проприетарных драйверов NVIDIA, при помощи nvidia-prime обеспечена поддержка технологии PRIME для выноса операций отрисовки на другие GPU (PRIME Display Offload).

Повышена стабильность работы при загрузке в live-режиме.

Обновлён инсталлятор.

Обеспечена корректная работы Steam runtime.



