Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2102

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|1.3, ZorinOS Team (?), 20:46, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сегодня (20 октября) - Всемирный День Операционных Систем. Специально к этому событию мы дарим всем БЕСПЛАТНЫЕ ISO-образы ZorinOS. Не упустите возможность скачать быструю, безопасную и многофункциональную Операционную Систему только сегодня!
Команда ZorinOS.
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|2.6, Лолошка (?), 20:54, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ооооо , ммммм, бесплатная бубунта? Никогда такого не было. Дайте две!
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|2.9, ZorinOS Team (?), 21:13, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь, Внимание!
Эксклюзивный приз! Всего ОДИН экземпляр!!!
Чтобы его получить, езжайте в Гондурас, в город Сан-Педро-Сула. На главной площади возле дерева, похожего на ёлку, в земле закопана бутылка. В ней лежит записка со ссылкой на архив с НЕСКУЧНЫМИ ОБОЯМИ, а также печать "ZorinOS"!
Поторопитесь, экземпляр всего один!
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|5.16, Dzen Python (ok), 22:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бедные бандиты! Расступись народ, раззудись рука - будущий разработчик росы-фреш идёт!
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|1.7, QwertyReg (ok), 21:00, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ИМХО, Calculate гораздо лучше. Он хотя бы не загнётся, если мейнтейнер вдруг забросит проект.
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|1.10, Аноним (10), 21:19, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гента - это одна из тех вещей, на примере которой можно проследить Линукс вэй. Она была бы неимоверно крута. Если бы умела конфигурировать сама себя. Принцип замкнутой системы гласит: самый лучший специалист в системе - ее разработчик. Он не должен перекладывать конфигурирование на юзверей. А так вот прикиньте. Запускаете вы конфигуратор Генты. Она запускает автодетект железа и потом разворачивается сама.
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|1.11, Аноним (12), 21:26, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И какой смысл от этой "генту для простых людей"? Весь смысл генты теряется здесь
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|1.14, YM2608 (?), 21:47, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот такой Лин я как раз и хотел - главное это меню Пуск в стиле Windos 95
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