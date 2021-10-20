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Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2102

20.10.2021 20:24

Доступен выпуск дистрибутива Redcore Linux 2102, который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей. Дистрибутив предоставляет простой инсталлятор, позволяющий быстро развернуть рабочую систему, не требуя пересборки компонентов из исходных текстов. Пользователям предоставляется репозиторий с готовыми бинарными пакетами, сопровождаемый с использованием непрерывного цикла обновлений (rolling-модель). Для управления пакетами задействован собственный пакетный менеджер sisyphus. Для установки предлагается iso-образ с рабочим столом KDE, размером 3.9 ГБ (x86_64).

В новой версии:

  • Выполнена синхронизация с деревом Gentoo testing по состоянию на 1 октября.
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.14.10 (по умолчанию), 5.10.71 и 5.4.151.
  • Обновлены версии около 1300 пакетов.
  • Пользовательское окружение обновлено до KDE Plasma 5.22.5 и KDE Gear 21.08.1.
  • В отдельный пакет вынесен DDX-компонент Xwayland, применяемый для запуска X11-приложений в окружениях на базе протокола Wayland.
  • В качестве браузера по умолчанию задействован Chromium (раньше поставлялся Firefox, а в качестве почтового клиента - Mailspring (вместо Thunderbird).
  • Улучшена поддержка проприетарных драйверов NVIDIA, при помощи nvidia-prime обеспечена поддержка технологии PRIME для выноса операций отрисовки на другие GPU (PRIME Display Offload).
  • Повышена стабильность работы при загрузке в live-режиме.
  • Обновлён инсталлятор.
  • Обеспечена корректная работы Steam runtime.


  1. Главная ссылка к новости (https://redcorelinux.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2101
  3. OpenNews: Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux
  4. OpenNews: Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Sabayon Linux 19.03
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56003-redcore
Ключевые слова: redcore, gentoo, sabayon, funtoo
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:33, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Про ладу уже пошутили ?
     
  • 1.2, Дегенератор (ok), 20:35, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая то вагина в дни планировщика
     
  • 1.3, ZorinOS Team (?), 20:46, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
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  • 2.5, Лолошка (?), 20:53, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и кто этим пользуется? И зачем?
     
  • 2.6, Лолошка (?), 20:54, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ооооо , ммммм,  бесплатная бубунта? Никогда такого не было. Дайте две!
     
  • 2.8, Аноним999 (ok), 21:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сегодня (20 октября) - Всемирный День Операционных Систем.

    https://3d-galleru.ru/wishes/cat/den-microsoft-windows-1577/

     
  • 2.9, ZorinOS Team (?), 21:13, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь, Внимание!
    Эксклюзивный приз! Всего ОДИН экземпляр!!!
    Чтобы его получить, езжайте в Гондурас, в город Сан-Педро-Сула. На главной площади возле дерева, похожего на ёлку, в земле закопана бутылка. В ней лежит записка со ссылкой на архив с НЕСКУЧНЫМИ ОБОЯМИ, а также печать "ZorinOS"!
    Поторопитесь, экземпляр всего один!
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:29, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже выезжаю. А ну все с дороги!
     
     
  • 4.13, ZorinOS Team (?), 21:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будьте осторожны! Гондурас - страна опасная. Местные бандиты наш приз найдут за раз.
     
     
  • 5.16, Dzen Python (ok), 22:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бедные бандиты! Расступись народ, раззудись рука - будущий разработчик росы-фреш идёт!
     

  • 1.4, морошка ягодка такая (?), 20:51, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    морошка ягодка такая
     
  • 1.7, QwertyReg (ok), 21:00, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИМХО, Calculate гораздо лучше. Он хотя бы не загнётся, если мейнтейнер вдруг забросит проект.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ElementaryOS жеж!
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:19, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гента - это одна из тех вещей, на примере которой можно проследить Линукс вэй. Она была бы неимоверно крута. Если бы умела конфигурировать сама себя. Принцип замкнутой системы гласит: самый лучший специалист в системе - ее разработчик. Он не должен перекладывать конфигурирование на юзверей. А так вот прикиньте. Запускаете вы конфигуратор Генты. Она запускает автодетект железа и потом разворачивается сама.
     
  • 1.11, Аноним (12), 21:26, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И какой смысл от этой "генту для простых людей"? Весь смысл генты теряется здесь
     
  • 1.14, YM2608 (?), 21:47, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот такой Лин я как раз и хотел - главное это меню Пуск в стиле Windos 95
     
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