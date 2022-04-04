Дистрибутив Gentoo начал публикацию еженедельных Live-сборок

Разработчики проекта Gentoo объявили о возобновлении формирования Live-сборок, позволяющих пользователям не только оценить состояние проекта и продемонстрировать возможности дистрибутива без необходимости установки на диск, но и использовать окружение как переносную рабочую станцию или инструмент для системного администратора. Live-сборки будут обновляться еженедельно для предоставления доступа к актуальным версиям приложений. Сборки доступны для архитектуры amd64, имеют размер 4.7 ГБ и подходят для установки на DVD и USB-накопители.

Пользовательское окружение построено на основе рабочего стола KDE Plasma и включает большую подборку как прикладных программ, так и инструментов для системных администраторов и специалистов. Например, в состав включены:

Офисные приложения: LibreOffice, LyX, TeXstudio, XournalPP, kile;

Браузеры: Firefox, Chromium;

Чаты: irssi, weechat;

Текстовые редакторы: Emacs, vim, kate, nano, joe;

Пакеты для разработчика: git, subversion, gcc, Python, Perl;

Работа с графикой: Inkscape, Gimp, Povray, Luminance HDR, Digikam;

Редактирование видео: KDEnlive;

Работа с дисками: hddtemp, testdisk, hdparm, nvme-cli, gparted, partimage, btrfs-progs, ddrescue, dosfstools, e2fsprogs, zfs;

Сетевые утилиты: nmap, tcpdump, traceroute, minicom, pptpclient, bind-tools, cifs-utils, nfs-utils, ftp, chrony, ntp, openssh, rdesktop, openfortivpn, openvpn, tor;

Резервное копирование: mt-st, fsarchiver;

Пакеты для измерения производительности: bonnie, bonnie++, dbench, iozone, stress, tiobench.

Для придания окружению узнаваемого внешнего вида среди пользователей запущен конкурс на разработку визуального стиля, тем оформления, загрузочной анимации и обоев рабочего стола. Оформление должно идентифицировать проект Gentoo и может включать логотип дистрибутива или существующие элементы дизайна. Работа должна обеспечивать целостное оформление, распространяться под лицензией CC BY-SA 4.0, подходить для использовать в различных экранных разрешениях и быть адаптирована для поставки в live-образе.



