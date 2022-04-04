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Дистрибутив Gentoo начал публикацию еженедельных Live-сборок

04.04.2022 14:56

Разработчики проекта Gentoo объявили о возобновлении формирования Live-сборок, позволяющих пользователям не только оценить состояние проекта и продемонстрировать возможности дистрибутива без необходимости установки на диск, но и использовать окружение как переносную рабочую станцию или инструмент для системного администратора. Live-сборки будут обновляться еженедельно для предоставления доступа к актуальным версиям приложений. Сборки доступны для архитектуры amd64, имеют размер 4.7 ГБ и подходят для установки на DVD и USB-накопители.

Пользовательское окружение построено на основе рабочего стола KDE Plasma и включает большую подборку как прикладных программ, так и инструментов для системных администраторов и специалистов. Например, в состав включены:

  • Офисные приложения: LibreOffice, LyX, TeXstudio, XournalPP, kile;
  • Браузеры: Firefox, Chromium;
  • Чаты: irssi, weechat;
  • Текстовые редакторы: Emacs, vim, kate, nano, joe;
  • Пакеты для разработчика: git, subversion, gcc, Python, Perl;
  • Работа с графикой: Inkscape, Gimp, Povray, Luminance HDR, Digikam;
  • Редактирование видео: KDEnlive;
  • Работа с дисками: hddtemp, testdisk, hdparm, nvme-cli, gparted, partimage, btrfs-progs, ddrescue, dosfstools, e2fsprogs, zfs;
  • Сетевые утилиты: nmap, tcpdump, traceroute, minicom, pptpclient, bind-tools, cifs-utils, nfs-utils, ftp, chrony, ntp, openssh, rdesktop, openfortivpn, openvpn, tor;
  • Резервное копирование: mt-st, fsarchiver;
  • Пакеты для измерения производительности: bonnie, bonnie++, dbench, iozone, stress, tiobench.

Для придания окружению узнаваемого внешнего вида среди пользователей запущен конкурс на разработку визуального стиля, тем оформления, загрузочной анимации и обоев рабочего стола. Оформление должно идентифицировать проект Gentoo и может включать логотип дистрибутива или существующие элементы дизайна. Работа должна обеспечивать целостное оформление, распространяться под лицензией CC BY-SA 4.0, подходить для использовать в различных экранных разрешениях и быть адаптирована для поставки в live-образе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Gentoo Linux представил Live-сборку
  3. OpenNews: Проект Gentoo Linux возобновил подготовку сборок LiveDVD
  4. OpenNews: Релиз Gentoo 12.1 LiveDVD
  5. OpenNews: Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux
  6. OpenNews: Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56963-gentoo
Ключевые слова: gentoo, live
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, yurikoles (ok), 15:08, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу файла zsync или другого способа обновить старую сборку до последней.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:46, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Curl+dd. Вместо dd можно взять cp, но тогда ещё чем-то файлы извлечь придётся. Если надо последний образ с зеркала качать и его нет по прямой ссылке, возьми ещё xmllint. Я так делал, достаточно надёжная схема с минимумом затрат. С 2 разделами можно обновлять их по очереди.
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 15:50, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я кстати с 1 разделом обновлял его на живую. Из минусов только при слезущем обновлении надо прогонять fsck, потому что технически фс битая оказывается. Но это ни разу не вызвало проблем.
     
  • 3.12, yurikoles (ok), 17:05, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Curl+dd. Вместо dd можно взять cp, но тогда ещё чем-то файлы извлечь
    > придётся. Если надо последний образ с зеркала качать и его нет
    > по прямой ссылке, возьми ещё xmllint. Я так делал, достаточно надёжная
    > схема с минимумом затрат. С 2 разделами можно обновлять их по
    > очереди.

    При чём тут curl? Он может обновить ISO-образ скачанный N времени назад до сегодняшнего не скачивая все 4.7GB? Вот zsync, например, сканирует старый образ и скачивает только то, что обновилось.

     
     
  • 4.13, Аноним (5), 17:24, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто скачиваешь целиком и всё. Это примерно от 1 до 5 минут времени, можно конечно сделать дифф, но тут уж сам свои ресурсы трать, это крайне не эффективно с какой стороны ни смотри.
     
  • 4.16, Аноним (16), 18:01, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не скачивая все 4.7GB

    Только что проверил, занимает ~90 секунд на забитом соседями WiFi канале. Сколько времени экономит zsync, в процентах?

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:19, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Арч теперь поставляется с инсталлером

    Генту теперь можно не устанавливать, убив всю её магию, из чего следует что после того как человек попробует её в лайве, он подумает что очередной дистрибутив с кде который не помещается ни на 2-ух гигабайтную флеху, ни на 4-ех

    Вся надежда на Void, NixOS и множество *BSD, они не должны поддерживать всеобщий заговор об "облегчении" для юзера всего и вся, в конечном итоге превратившись в оболочку для запуска программ для винды, так и не покорив заветную мечту многих тех, кто топил за продвижение линукса - нативные приложение, со своими идеями, поддерживаемые сообществом как и простых пользователей, так и разработчиков.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:24, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > убив всю её магию

    А че за магия-то? В чем там волшебство было?

     
  • 2.4, Аноним (4), 15:25, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так и не покорив заветную мечту

    😋

     
  • 2.7, Аноним (7), 16:04, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В отличии от Windows, live - прогрессивная опция из коробки.
     
  • 2.10, лютый жабби__ (?), 16:11, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Арч теперь поставляется с инсталлером

    ичо? )

    >он подумает что очередной дистрибутив с кде

    какие странные фантазии

     
  • 2.11, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 16:30, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Появился инсталлер и что? Традиционный способ установки никто не убирал, тут тоже самое
    Это просто облегчалки жизни для тех кому влом делать это тысячный раз или банально хочет поставить систему не парясь об мелочах
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:24, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опять «опыт» илитки обесценили, пичаль-пичаль.
     
  • 2.20, Kusb (?), 18:39, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можешь сформулировать мечту?
     

  • 1.9, Попандопала (?), 16:10, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не бывает на livedvd Gentoo установщика. Ставить придется все равно через команды как и с минимала,просто можно будет Ютубчик посмотреть.XD.Установщик есть у Calculate Linux

     
  • 1.14, Аноним (14), 17:35, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему инсталлятор не добавили? Типа, попробуешь live-сборку, понравится, но если захочешь поставить - то мучайся. Типа, чтобы порог вхождения был повыше?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 17:36, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю: я правильно понимаю, что самую суть генты в виде перекомпиляния всех и вся попробовать не получится?
     
     
  • 3.18, Попандопала (?), 18:09, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без компиляции ее не поставить.
     
  • 2.17, Попандопала (?), 18:08, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не,livedvd gentoo это прикол такой. admincd gentoo за глаза,а вообще и minimal норм. Собственно Gentoo можно поставить и с Ubuntu - не проблема.
     

  • 1.21, danonimous (?), 18:50, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично, в том году накатил на один из компьютеров для изучения. Пару недель назад на другой установил Calculate уже для дела. Хорошо, что Gentoo пока не загибается, как многие предполагают, а даже делает что-то новое!
     
  • 1.22, Барада (?), 19:09, 04/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.23, DIO (?), 19:16, 04/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

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