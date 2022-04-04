Дистрибутив Gentoo начал публикацию еженедельных Live-сборок

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|2.5, Аноним (5), 15:46, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Curl+dd. Вместо dd можно взять cp, но тогда ещё чем-то файлы извлечь придётся. Если надо последний образ с зеркала качать и его нет по прямой ссылке, возьми ещё xmllint. Я так делал, достаточно надёжная схема с минимумом затрат. С 2 разделами можно обновлять их по очереди.
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|3.6, Аноним (5), 15:50, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я кстати с 1 разделом обновлял его на живую. Из минусов только при слезущем обновлении надо прогонять fsck, потому что технически фс битая оказывается. Но это ни разу не вызвало проблем.
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|3.12, yurikoles (ok), 17:05, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Curl+dd. Вместо dd можно взять cp, но тогда ещё чем-то файлы извлечь
> придётся. Если надо последний образ с зеркала качать и его нет
> по прямой ссылке, возьми ещё xmllint. Я так делал, достаточно надёжная
> схема с минимумом затрат. С 2 разделами можно обновлять их по
> очереди.
При чём тут curl? Он может обновить ISO-образ скачанный N времени назад до сегодняшнего не скачивая все 4.7GB? Вот zsync, например, сканирует старый образ и скачивает только то, что обновилось.
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|4.13, Аноним (5), 17:24, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто скачиваешь целиком и всё. Это примерно от 1 до 5 минут времени, можно конечно сделать дифф, но тут уж сам свои ресурсы трать, это крайне не эффективно с какой стороны ни смотри.
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|4.16, Аноним (16), 18:01, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не скачивая все 4.7GB
Только что проверил, занимает ~90 секунд на забитом соседями WiFi канале. Сколько времени экономит zsync, в процентах?
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|1.2, Аноним (2), 15:19, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Арч теперь поставляется с инсталлером
Генту теперь можно не устанавливать, убив всю её магию, из чего следует что после того как человек попробует её в лайве, он подумает что очередной дистрибутив с кде который не помещается ни на 2-ух гигабайтную флеху, ни на 4-ех
Вся надежда на Void, NixOS и множество *BSD, они не должны поддерживать всеобщий заговор об "облегчении" для юзера всего и вся, в конечном итоге превратившись в оболочку для запуска программ для винды, так и не покорив заветную мечту многих тех, кто топил за продвижение линукса - нативные приложение, со своими идеями, поддерживаемые сообществом как и простых пользователей, так и разработчиков.
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|2.3, Аноним (3), 15:24, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> убив всю её магию
А че за магия-то? В чем там волшебство было?
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|2.7, Аноним (7), 16:04, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В отличии от Windows, live - прогрессивная опция из коробки.
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|2.10, лютый жабби__ (?), 16:11, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Арч теперь поставляется с инсталлером
ичо? )
>он подумает что очередной дистрибутив с кде
какие странные фантазии
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|2.11, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 16:30, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Появился инсталлер и что? Традиционный способ установки никто не убирал, тут тоже самое
Это просто облегчалки жизни для тех кому влом делать это тысячный раз или банально хочет поставить систему не парясь об мелочах
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|1.9, Попандопала (?), 16:10, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не бывает на livedvd Gentoo установщика. Ставить придется все равно через команды как и с минимала,просто можно будет Ютубчик посмотреть.XD.Установщик есть у Calculate Linux
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|1.14, Аноним (14), 17:35, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему инсталлятор не добавили? Типа, попробуешь live-сборку, понравится, но если захочешь поставить - то мучайся. Типа, чтобы порог вхождения был повыше?
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|2.15, Аноним (14), 17:36, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавлю: я правильно понимаю, что самую суть генты в виде перекомпиляния всех и вся попробовать не получится?
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|2.17, Попандопала (?), 18:08, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не,livedvd gentoo это прикол такой. admincd gentoo за глаза,а вообще и minimal норм. Собственно Gentoo можно поставить и с Ubuntu - не проблема.
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|1.21, danonimous (?), 18:50, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отлично, в том году накатил на один из компьютеров для изучения. Пару недель назад на другой установил Calculate уже для дела. Хорошо, что Gentoo пока не загибается, как многие предполагают, а даже делает что-то новое!
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