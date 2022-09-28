Десятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

Мигель Охеда (Miguel Ojeda), автор проекта Rust-for-Linux, предложил для рассмотрения разработчиками ядра Linux выпуск v10 компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Это одиннадцатая редакция патчей с учётом первого варианта, опубликованного без номера версии. Включение поддержки Rust одобрено Линусум Торвальдсом для включения в состав ядра Linux 6.1, если не всплывут непредвиденные проблемы. Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета.

Как и прошлый вариант патчей выпуск v10 урезан до самого необходимого минимума, достаточного для сборки простого модуля ядра, написанного на языке Rust. Отличия от прошлой версии сводятся к мелким правкам, замене sizeof на ARRAY_SIZE в kallsyms.c и адаптации патчей к ядру v6.0-rc7. Предполагается, что минимальный патч, размер которого сокращён с с 40 до 13 тысяч строк кода, упростит принятие поддержки Rust в основной состав ядра. После обеспечения минимальной поддержи планируется постепенно наращивать имеющуюся функциональность, перенося и другие изменения из ветки Rust-for-Linux.

Предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.



