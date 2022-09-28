Десятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

|
|1.2, Аноним (2), 08:01, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
О чём эта новость вообще? Ну хорошо, до официального объявления, имело некий смысл поддерживать интерес к статусу проекта. Но теперь же уже объявили, что будет в 6.1.
Давайте мораторий на выход новостей о "Rust в ядре" до выхода 6.1?
Выйдет -- снимем.
|
|
|
|2.26, Анонн (?), 10:01, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Новость чтобы поддерживать местную публику в тонусе и напоминать что "раст близко!!11"
|
|1.9, ИмяХ (?), 08:32, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Последний абзац в новости - это что-то удивительное. Никогда такого не видел.
|
|
|
|2.13, Diozan (ok), 09:01, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Тут не любят всё и всех. Когда по делу сказать нечего и когда анонимус. Анонимов блокировать надо.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 09:07, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не расстраивайтесь.
Думаете ваши или мои, ... суждения кому то нужны?
Это форум, а все форумы - БАЗАР (и не более того).
|
|
|
|4.16, Аноним (15), 09:09, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это форум, а все форумы - БАЗАР (и не более того).
Короче.
"Широка страна моя родная. Много в ней форумов и рек ..."
|
|3.18, 1 (??), 09:18, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Анонимов блокировать надо.
Тогда это будет не опеннет
|
|2.14, Брат Анон (ok), 09:06, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
За то, что наркоманский синтаксис и кучу семантики железа втащено в язык типа высокого уровня. За то, что позиционируют Раст как язык высокого уровня -- в нём куча небезопасных возможностей.
И самое неприятное -- именно за это: много булшита от маркетологов, много громких заявлений о переписывании того, что и так работает, и тупой копи-пастинг из новости в новость одних и тех же абзацев.
И всем здравомыслящим людям понятно: Раст -- это тупиковая ветка эволюции.
|
|
|
|3.17, Аноним (15), 09:16, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хороших языков программирования нет.
Посмотрите на Алгол-60.
Он не намного хуже нынешних языков программирования.
Да новых ЯП то и нет.
Перекладывают из пустого в порожнее и говорят - это новый ЯП ...
Вообще то лояльно отношусь к любому ЯП.
Пост о том, что с 1960 года ни каких новых идей по проектирования ЯП нет ...
|
|
|
|4.19, 1 (??), 09:19, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Пост о том, что с 1960 года ни каких новых идей по проектирования ЯП нет ...
Ну а как Algol-68 ?
И ADA туда же
|
|
|
|5.20, Аноним (15), 09:24, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ЯП программирования помогают вести разработку алгоритмов, а для разработки алгоритмов нужно всего лишь
ряд управляющих конструкций.
Алгол-60 их имеет.
Ныне из ЯП делают - кофеварки ...
|
|
|
|6.22, Аноним (22), 09:49, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Алгоритмы к ЯП не имеют никакого отношения. Ты хотя бы Кнута почитай что-ли.
|
|
|
|4.27, Аноним (15), 10:04, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не использовал его.
Дя embeded систем ни каких заумных ЯП и не нужны.
Вполне достаточно словарного запаса Элочки
|
|1.28, Аноним (28), 10:07, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Думаю, на RUST взъелись излишне консервативные люди.
Это как с музыкой - когда был в моде рок, жаловались на него...
Проблема моды, а не проблем с тем или иным языком.
|
|
|
|2.29, Аноним (15), 10:11, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все гораздо проще.
Имеются такие типажы характеров у людей, которым "все не так".
А Rust лишь "под руку" попадает
|