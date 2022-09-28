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Десятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

28.09.2022 07:52

Мигель Охеда (Miguel Ojeda), автор проекта Rust-for-Linux, предложил для рассмотрения разработчиками ядра Linux выпуск v10 компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Это одиннадцатая редакция патчей с учётом первого варианта, опубликованного без номера версии. Включение поддержки Rust одобрено Линусум Торвальдсом для включения в состав ядра Linux 6.1, если не всплывут непредвиденные проблемы. Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета.

Как и прошлый вариант патчей выпуск v10 урезан до самого необходимого минимума, достаточного для сборки простого модуля ядра, написанного на языке Rust. Отличия от прошлой версии сводятся к мелким правкам, замене sizeof на ARRAY_SIZE в kallsyms.c и адаптации патчей к ядру v6.0-rc7. Предполагается, что минимальный патч, размер которого сокращён с с 40 до 13 тысяч строк кода, упростит принятие поддержки Rust в основной состав ядра. После обеспечения минимальной поддержи планируется постепенно наращивать имеющуюся функциональность, перенося и другие изменения из ветки Rust-for-Linux.

Предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/2...)
  2. OpenNews: Rust будет принят в состав ядра Linux 6.1. Создан Rust-драйвер для Ethernet-чипов Intel
  3. OpenNews: Девятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Восьмая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.64
  6. OpenNews: Уязвимости в пакетном менеджере Cargo, применяемом для проектов на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57840-rust
Ключевые слова: rust, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:58, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    до сих пор не могу отойти от той новости о 6.1
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:21, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какой ранимый человек.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:01, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    О чём эта новость вообще? Ну хорошо, до официального объявления, имело некий смысл поддерживать интерес к статусу проекта. Но теперь же уже объявили, что будет в 6.1.

    Давайте мораторий на выход новостей о "Rust в ядре" до выхода 6.1?
    Выйдет -- снимем.

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 08:09, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    врага надо знать в лицо
     
  • 2.26, Анонн (?), 10:01, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость чтобы поддерживать местную публику в тонусе и напоминать что "раст близко!!11"
     

  • 1.9, ИмяХ (?), 08:32, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Последний абзац в новости - это что-то удивительное. Никогда такого не видел.
     
  • 1.11, неаноним (?), 08:39, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделали бы уже свой форк ядра и пихали бы туда свой раст
     
  • 1.12, Аноним (12), 08:39, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За что на этом форуме не любят rust?
     
     
  • 2.13, Diozan (ok), 09:01, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут не любят всё и всех. Когда по делу сказать нечего и когда анонимус. Анонимов блокировать надо.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:07, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не расстраивайтесь.  
    Думаете ваши или мои, ... суждения кому то нужны?  

    Это форум, а все форумы - БАЗАР (и не более того).

     
     
  • 4.16, Аноним (15), 09:09, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это форум, а все форумы - БАЗАР (и не более того).

    Короче.  
    "Широка страна моя родная. Много в ней форумов и рек ..."

     
  • 3.18, 1 (??), 09:18, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Анонимов блокировать надо.

    Тогда это будет не опеннет

     
  • 2.14, Брат Анон (ok), 09:06, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За то, что наркоманский синтаксис и кучу семантики железа втащено в язык типа высокого уровня. За то, что позиционируют Раст как язык высокого уровня -- в нём куча небезопасных возможностей.

    И самое неприятное -- именно за это: много булшита от маркетологов, много громких заявлений о переписывании того, что и так работает, и тупой копи-пастинг из новости в новость одних и тех же абзацев.

    И всем здравомыслящим людям понятно: Раст -- это тупиковая ветка эволюции.

     
     
  • 3.17, Аноним (15), 09:16, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороших языков программирования нет.  
    Посмотрите на Алгол-60.  
    Он не намного хуже нынешних языков программирования.  
    Да новых ЯП то и нет.  
    Перекладывают из пустого в порожнее и говорят - это новый ЯП ...

    Вообще то лояльно отношусь к любому ЯП.  
    Пост о том, что с 1960 года ни каких новых идей по проектирования ЯП нет ...

     
     
  • 4.19, 1 (??), 09:19, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пост о том, что с 1960 года ни каких новых идей по проектирования ЯП нет ...

    Ну а как Algol-68 ?

    И ADA туда же

     
     
  • 5.20, Аноним (15), 09:24, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЯП программирования помогают вести разработку алгоритмов, а для разработки алгоритмов нужно всего лишь
    ряд управляющих конструкций.  
    Алгол-60 их имеет.  
    Ныне из ЯП делают - кофеварки ...
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 09:49, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алгоритмы к ЯП не имеют никакого отношения. Ты хотя бы Кнута почитай что-ли.
     
     
  • 7.23, Аноним (15), 09:53, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я его наизусть знаю.
    Любой код - алгоритм
     
  • 4.21, Аноним (22), 09:48, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ты знаешь только 2 языка.
     
     
  • 5.24, Аноним (15), 09:55, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээээ, полтора
     
  • 3.25, Аноним (25), 09:58, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это тупиковая ветка эволюции.

    то ли дело оберон))

     
     
  • 4.27, Аноним (15), 10:04, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не использовал его.
    Дя embeded систем ни каких заумных ЯП и не нужны.  
    Вполне достаточно словарного запаса Элочки
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:07, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю, на RUST взъелись излишне консервативные люди.
    Это как с музыкой - когда был в моде рок, жаловались на него...
    Проблема моды, а не проблем с тем или иным языком.
     
     
  • 2.29, Аноним (15), 10:11, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все гораздо проще.  
    Имеются такие типажы характеров у людей, которым "все не так".  
    А Rust лишь "под руку" попадает
     

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