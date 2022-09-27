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В ядре Linux найдена забытая заплата, влияющая на производительность CPU AMD

27.09.2022 20:22

В ядро Linux 6.0, релиз которого ожидается в следующий понедельник, принято изменение, решающее проблемы с производительностью систем на процессорах AMD Zen. Источником падения производительности оказался код, добавленный 20 лет назад для обхода аппаратной проблемы в некоторых чипсетах. Аппаратная проблема давно устранена и не проявляется в актуальных чипсетах, но старый обход проблемы был забыт и стал источником снижения производительности на системах на базе современных CPU AMD. Новые системы на CPU Intel старый обходной манёвр не затрагивает, так как в них доступ к ACPI осуществляется при помощи отдельного драйвера intel_idle, а не общего драйвера processor_idle.

Обходной манёвр был добавлен в ядро в марте 2002 года для блокирования проявления ошибки в чипсетах, связанной с отсутствием должной установки состояние простоя (idle) из-за задержки обработки сигнала STPCLK#. Для обхода проблемы в реализации ACPI добавлялась дополнительная инструкция WAIT, замедляющая процессор чтобы чипсет успевал перейти в состояние простоя. При проведении профилирования с использованием инструкций IBS (Instruction-Based Sampling) на процессорах AMD Zen3 было выявлено, что процессор проводит значительное время, выполняя заглушку, которая приводит к неверной трактовке состояния нагрузки на процессор и выставлению более глубоких режимов сна (C-State) обработчиком cpuidle.

Подобное поведение отражается в снижении производительности при нагрузках, в которых часто чередуются состояния простоя (idle) и активности (busy). Например, при использовании патча, отключающего обходной манёвр, средние показатели теста tbench увеличиваются с 32191 MB/s до 33805 MB/s.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Для Linux предложен механизм верификации корректности работы ядра
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.19
  4. OpenNews: Уязвимость в механизме спекулятивного выполнения инструкций процессоров AMD
  5. OpenNews: Intel, AMD и ARM представили UCIe, открытый стандарт для чиплетов
  6. OpenNews: SQUIP - атака на процессоры AMD, приводящая к утечке данных по сторонним каналам
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57838-cpu
Ключевые слова: cpu, amd, kernel, linux, patch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, fumanchez (ok), 21:22, 27/09/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    это ж сколько киловатт можно будет сэкономить
     
  • 2, Аноним (2), 21:23, 27/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Забытая заглушка для забытого производителя.
     
  • 3, Аноним (3), 21:23, 27/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну кроме того, что этому патчу 20 лет новость особо ничем не примечательна. Норм было норм осталось. Хотя все равно приятно
     
  • 4, Аноним (4), 21:27, 27/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Не совсем по теме, но новость того заслуживает. А не хочет ли MS нахлобучить всю open source парадигму? youtube. com/watch?v=tJdHAJnKqFs
     
  • 5, Аноним (5), 21:30, 27/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Таких забытых заплаток (если копнуть)наберется наверное немало (и размер ядра тогда уменьшится на треть?).
     
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