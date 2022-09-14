Опубликована схема простого процессора, пригодного для домашнего повторения

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|2.14, Sinot (ok), 15:30, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Собственно почему нет? Для радиокружков может пригодится, да даже банальный сумматор на транзисторах добавит понимания работы большого ПК будущим инженерам.
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|3.31, Аноним (31), 16:11, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Хорошая, значит, у вас была школа. А у нас в школе разве что в ворде печатали на информатике, да сломанные столы/стулья чинили на трудах.
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|3.55, Аноним (55), 17:26, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это ещё что. Мы вот в садике лунный посадочный модуль проектировали. Программа "Апполон". Слыхал про такую?
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|2.29, Бывалый смузихлёб (?), 16:07, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нынче, кстати, универсальные логические элементы копейки стоят( чип поверхностного монтажа с 8 лапами, в зависимости от перемычек может быть много чем ) - только успевай входы к выходам подключать да питание разводить
В общем-то, вполне интересно
Только чем открыть кроме Logic Circuit, который под винду и требует Net Framework на, скажем, яблоке - пока неясно, а так - глянул бы
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|2.37, Шарп (ok), 16:35, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Спешите видеть – курсовой проект на OpenNet.
>>Alexey1994
Какой курсовой? Ему тридцатник.
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|2.40, Аноним (40), 16:54, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Курсовой ? Мы такое на первых днях жизни делали, в роддоме. Разбирали контроллеры температуры и делали, по большей части спали конечно, не без этого.
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|1.2, Аноним (2), 15:17, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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блин, чел, на hackaday.io чуть ли не каждый день такие клепают. там даже есть risc-v полностью на дискретной логике! а тут игрушка какая-то...
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|3.60, Аноним (60), 18:05, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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знаешь, я посмотрел на твой комментарий и осознал всю тщетность своего бытия. всё это время я преследовал цель - надавить как можно бОльшую кучу в комментарии к новостям опеннета, но как оказалось, эта цель - ложная. благодаря тебе я понял, что моё настоящее призвание - создание процессоров из транзисторов. спасибо тебе, шесть-ар... шар? шестар? бар?
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|3.28, a_kusb (ok), 16:05, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не важно чтобы было понятно кто не знает - это частично карго-культ.
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|5.42, a_kusb (ok), 16:55, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Что?
То что если это твой код или никто из не знающих русский не будет его читать - мало смысла в латинице. Какая разница.
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|7.62, trolleybus (?), 18:29, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем более, что с расширением ".c" можно запросто ошибиться и ввести не в той раскладке. Клавиша-то одна и та же.
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|7.69, a_kusb (ok), 19:08, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разница в том, что надо раскладку переключать.
Зато понятнее.
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|1.8, Человек (??), 15:23, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–22 +/–
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Никому не нужный мусор. Pentium 4 вышел в 2000 году и содержал 125 миллионов транзисторов, а тут всего 155. Двадвать два года прошло. Пентиум морально устарел и ничего не может. Да и не нужен никому сейчас такой маломощный процессор. Зачем процессор на 155 логических элементов)? Сумматор собрать? Чушь.
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|2.35, n00by (ok), 16:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше в №8 мы видим так называемую рационализацию - человек оправдывается, почему он так не умеет.
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|2.38, pin (??), 16:37, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мышление диванного потребителя. Творческих начал в тебе = 0.
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|1.9, Аноним (9), 15:23, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот прикупив кремниевую пластину в Китае, можно произвести настоящий процессор в гараже. По технологиям прошлого тысячелетия, правда.
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|1.10, Аноним (10), 15:27, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Схема строится только на логических элементах NOT, OR, AND, XOR, NOR
Пойду, в RedPower2 соберу
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|1.17, RANDOMIZE USR 15616 (?), 15:37, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>схема в формате пакета Logic Circuit
>>This windows application requires Microsoft .NET Framework 4.8 or higher. It should be installed if you have all updates from Microsoft installed on your computer.
В топку...
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|2.25, AS (??), 15:51, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а на этом сетевой стек то хотЬ можно запилить ?
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|1.39, Аноним (39), 16:50, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Часть болтающей не по делу аудитории опенета как всегда))
Из тех, кто в теме, может кто-нибудь в курсе - исследования/концепты по плисам игрушечным кто-нибудь делал? Имею в виду тоже подобного рода сборки, из базовых логических элементов
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|2.56, keydon (ok), 17:31, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что тут можно исследовать? Любую логическую схему можно свести к схеме на функционально полном наборе. Софт для ПЛИСа делает это автоматически (еще и оптимизирует). Можно сделать на ПЛИСе, можно спаять самим на транзисторах (но практического смысла в этом мало, разве что в демонстрационных целях для старшеклассников). Это уровень лабораторной работы первого курса.
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|1.46, keydon (ok), 17:11, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Схема строится только на логических элементах NOT, OR, AND, XOR, NOR
Как и любая другая схема, еще и XOR с NOR можно убрать
Тут даже на курсовую не тянет, только на лабораторку
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|1.52, Аноним (52), 17:15, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Делали в своё время на курсовой двоичный сумматор. Сабж это тоже самое, но не сумматор и не двоичный.
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|1.64, Аноним (-), 18:33, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо делать форт процессоры! Чтобы потом и на форте было легко написать все программы нужные для восстановления человечества!
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|1.74, Аноним (74), 20:35, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А еще можно создать одно приложение, которое объединит все мобильники в России и получится мощный вычислительный компьютер
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