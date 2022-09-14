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Опубликована схема простого процессора, пригодного для домашнего повторения

14.09.2022 14:42

Опубликована схема процессора, который может быть собран за несколько дней на транзисторах в домашних условиях. Схема строится только на логических элементах NOT, OR, AND, XOR, NOR. В качестве примера предоставлена схема минималистичного 4-битного варианта на 155 логических элементах, но битность можно задать любую, добавляя провода и логические элементы.

Схема представляет собой load/store RAM машину, выполняющую одну операцию load или store за 2 такта генератора частоты. Также написан эмулятор, позволяющий писать и выполнять программы для этой схемы. Код эмулятора и схема в формате пакета Logic Circuit опубликованы под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Alexey1994/...)
  2. OpenNews: Google предоставил возможность бесплатного производства пробных партий открытых чипов
  3. OpenNews: Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog
  4. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  5. OpenNews: Готов к производству первый прототип открытого чипа Libre-SOC
  6. OpenNews: Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA
Автор новости: Lex20
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57780-cpu
Ключевые слова: cpu, openhardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 15:15, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Спешите видеть – курсовой проект на OpenNet.
     
     
  • 2.14, Sinot (ok), 15:30, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Собственно почему нет? Для радиокружков может пригодится, да даже банальный сумматор на транзисторах добавит понимания работы большого ПК будущим инженерам.
     
  • 2.26, Урри (ok), 15:52, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Курсовой? Мы такое в школе делали.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:11, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Хорошая, значит, у вас была школа. А у нас в школе разве что в ворде печатали на информатике, да сломанные столы/стулья чинили на трудах.
     
     
  • 4.53, corvuscor (ok), 17:19, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага. Пятый новозвиздобольский лицей, одна из лучших школ страны.
     
  • 3.55, Аноним (55), 17:26, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это ещё что. Мы вот в садике лунный посадочный модуль проектировали. Программа "Апполон". Слыхал про такую?
     
  • 2.29, Бывалый смузихлёб (?), 16:07, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нынче, кстати, универсальные логические элементы копейки стоят( чип поверхностного монтажа с 8 лапами, в зависимости от перемычек может быть много чем ) - только успевай входы к выходам подключать да питание разводить

    В общем-то, вполне интересно
    Только чем открыть кроме Logic Circuit, который под винду и требует Net Framework на, скажем, яблоке - пока неясно, а так - глянул бы

     
  • 2.37, Шарп (ok), 16:35, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Спешите видеть – курсовой проект на OpenNet.
    >>Alexey1994

    Какой курсовой? Ему тридцатник.

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 17:12, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Учиться никогда не поздно
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:54, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Курсовой ? Мы такое на первых днях жизни делали, в роддоме. Разбирали контроллеры температуры и делали, по большей части спали конечно, не без этого.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:17, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    блин, чел, на hackaday.io чуть ли не каждый день такие клепают. там даже есть risc-v полностью на дискретной логике! а тут игрушка какая-то...
     
     
  • 2.18, 6ap (ok), 15:43, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И где там твой проект? Можно глянуть?
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 18:05, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    знаешь, я посмотрел на твой комментарий и осознал всю тщетность своего бытия. всё это время я преследовал цель - надавить как можно бОльшую кучу в комментарии к новостям опеннета, но как оказалось, эта цель - ложная. благодаря тебе я понял, что моё настоящее призвание - создание процессоров из транзисторов. спасибо тебе, шесть-ар... шар? шестар? бар?
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 19:06, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6 соток же...
     

  • 1.4, conformist (ok), 15:18, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    https://store.steampowered.com/app/1444480/Turing_Complete/
     
  • 1.5, анонимус (??), 15:22, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "эмуляция.c" - кайф.
     
     
  • 2.16, Кукусик (?), 15:36, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свидетели святой латиницы уже на линии, отрадно
     
     
  • 3.28, a_kusb (ok), 16:05, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не важно чтобы было понятно кто не знает - это частично карго-культ.
     
     
  • 4.33, Кукусик (?), 16:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что?
     
     
  • 5.42, a_kusb (ok), 16:55, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Что?

    То что если это твой код или никто из не знающих русский не будет его читать - мало смысла в латинице. Какая разница.

     
     
  • 6.59, Аноним (59), 17:50, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разница в том, что надо раскладку переключать.
     
     
  • 7.62, trolleybus (?), 18:29, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более, что с расширением ".c" можно запросто ошибиться и ввести не в той раскладке. Клавиша-то одна и та же.
     
  • 7.69, a_kusb (ok), 19:08, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разница в том, что надо раскладку переключать.

    Зато понятнее.

     
  • 6.68, a_kusb (ok), 19:08, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фига рефлексы.
     

  • 1.6, Отец Ононим (?), 15:22, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    spectre-meltdown-checker говорит OK. Можно пользоваться.
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:23, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зато ему разные мелтдауны и прочие спектры не страшны
     
  • 1.8, Человек (??), 15:23, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –22 +/
    Никому не нужный мусор. Pentium 4 вышел в 2000 году и содержал 125 миллионов транзисторов, а тут всего 155. Двадвать два года прошло. Пентиум морально устарел и ничего не может. Да и не нужен никому сейчас такой маломощный процессор. Зачем процессор на 155 логических элементов)? Сумматор собрать? Чушь.
     
     
  • 2.32, Василий Топоров (?), 16:12, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нужен за тем же, зачем и книга. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
     
  • 2.35, n00by (ok), 16:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше в №8 мы видим так называемую рационализацию - человек оправдывается, почему он так не умеет.
     
  • 2.38, pin (??), 16:37, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мышление диванного потребителя. Творческих начал в тебе = 0.
     
  • 2.50, Аноним (48), 17:14, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загляни  чуть дальше чем  ksgo и wow
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:23, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот прикупив кремниевую пластину в Китае, можно произвести настоящий процессор в гараже. По технологиям прошлого тысячелетия, правда.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:49, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    главное, мышьяком или фосфором не травануться
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:27, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Схема строится только на логических элементах NOT, OR, AND, XOR, NOR

    Пойду, в RedPower2 соберу

     
  • 1.17, RANDOMIZE USR 15616 (?), 15:37, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>схема в формате пакета Logic Circuit
    >>This windows application requires Microsoft .NET Framework 4.8 or higher. It should be installed if you have all updates from Microsoft installed on your computer.

    В топку...

     
     
  • 2.20, истина в последней инстанции (?), 15:46, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и не поспоришь!
     
  • 2.25, AS (??), 15:51, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а на этом сетевой стек то хотЬ можно запилить ?
     

  • 1.27, Аноним (27), 16:01, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Logic Circuit

    Ничем не лучше, чем http://www.cburch.com/logisim/ru/index.html

     
  • 1.34, Аноним12345 (?), 16:16, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А мужики то не знали
     
  • 1.36, Skullnet (ok), 16:35, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не знаю зачем, когда можно в Minecraft построить процессор. (С)
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 18:33, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу,Мафнкрафт же проприетарный...
     

  • 1.39, Аноним (39), 16:50, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Часть болтающей не по делу аудитории опенета как всегда))

    Из тех, кто в теме, может кто-нибудь в курсе - исследования/концепты по плисам игрушечным кто-нибудь делал? Имею в виду тоже подобного рода сборки, из базовых логических элементов

     
     
  • 2.56, keydon (ok), 17:31, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тут можно исследовать? Любую логическую схему можно свести к схеме на функционально полном наборе. Софт для ПЛИСа делает это автоматически (еще и оптимизирует). Можно сделать на ПЛИСе, можно спаять самим на транзисторах (но практического смысла в этом мало, разве что в демонстрационных целях для старшеклассников). Это уровень лабораторной работы первого курса.
     

  • 1.43, Какаянахренразница (ok), 17:02, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Крипту на нем майнить можно? Или считать хэши ручкой на бумаге выйдет быстрее?
     
     
  • 2.45, Аноним (-), 17:06, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только цифровой рубль. Сертификация проходит.
     
     
  • 3.66, Аноним (63), 18:36, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Крипточервонец...
     

  • 1.46, keydon (ok), 17:11, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Схема строится только на логических элементах NOT, OR, AND, XOR, NOR

    Как и любая другая схема, еще и XOR с NOR можно убрать

    Тут даже на курсовую не тянет, только на лабораторку

     
  • 1.52, Аноним (52), 17:15, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Делали в своё время на курсовой двоичный сумматор. Сабж это тоже самое, но не сумматор и не двоичный.
     
  • 1.64, Аноним (-), 18:33, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо делать форт процессоры! Чтобы потом и на форте было легко написать все программы нужные для восстановления человечества!
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 19:09, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    делают, многоядерные, и даже есть в продаже.
     

  • 1.72, Дедушка Таненбаум (?), 19:35, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Импортозамещение?
     
     
  • 2.79, Аноним (79), 23:24, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.74, Аноним (74), 20:35, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А еще можно создать одно приложение, которое объединит все мобильники в России и получится мощный вычислительный компьютер
     
     
  • 2.76, Аноним (-), 22:29, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Скоро окирпичат большинство смартфончегов.
     

  • 1.75, Аноним (75), 20:58, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЮТ-88, о да. В 2022 году.
     
  • 1.77, Аноним (77), 22:33, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то все это мне напоминает!

    https://ru.wikipedia.org/wiki/URISC
    http://users.atw.hu/gerigeri/DawnOS/index.html

     

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