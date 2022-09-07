Обновление Firefox 104.0.2

3.13 , X86 ( ok ), 13:36, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А с чего лучший? Лучшая Опера)

4.14 , zog ( ?? ), 14:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опера мертва ибо продалась Хрому.

5.18 , Аноним ( 18 ), 14:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А хром об этом знает?

4.15 , Аноним ( 15 ), 14:14, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Opera уже лет 10 не обновляется

5.17 , Аноним ( 18 ), 14:54, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нормально обновляется. Зайди на сайт, скочяй. И operaVPN исправно работает уже много лет. Без него в нашей стране интернетика нету.

6.21 , Аноним ( 21 ), 15:12, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот и любители СР вылезли. Тащ майор, запишите гражданина на отдельную бумажку!

3.16 , Аноним ( 18 ), 14:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше телеметрии - значит лучший! И не надо никаких демократий!

4.20 , Аноним ( 21 ), 15:10, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забей, кому ты там особо нужен? И вообще, такая гордыня - большой грех.

