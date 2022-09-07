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Обновление Firefox 104.0.2

07.09.2022 09:27

Доступен корректирующий выпуск Firefox 104.0.2, в котором устранено несколько проблем:

  • Устранена ошибка, из-за которой при использовании сенсорного экрана или стилуса не работали полосы прокрутки в элементах на страницах.
  • Устранена проблема, приводившая на платформе Windows к аварийному завершению при возникновении условий нехватки памяти в системе.
  • Решена проблема с нарушением воспроизведения видео и звука, загруженного с другого сайта через тег iframe с атрибутом src.
  • Решена проблема с нарушением воспроизведения видео и звука при использовании заголовка "Content-Security-Policy: sandbox".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 104.0.1 и Tor Browser 11.5.2
  3. OpenNews: Релиз Firefox 104
  4. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  5. OpenNews: Обновление Firefox 103.0.1. Тестирование QuickActions в ночных сборках Firefox
  6. OpenNews: В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57740-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 07/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     
     
  • 2.2, DmA (??), 10:30, 07/09/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.3, Хухрымухры (ok), 10:40, 07/09/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.5, onanim (?), 11:04, 07/09/2022 Скрыто модератором
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  • 3.4, Лоик (?), 10:41, 07/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.10, Аноним (10), 12:14, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    такое чувство, что баги специально завозят, чтобы обновлялись: баги-обновления, обновления-исправления и новые баги.. и так зациклено.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В целом, что-то в этом есть. Но Firefox таки лучший. Это как с демократией: демократия – плохая форма правления, но остальные намного хуже.
     
     
  • 3.13, X86 (ok), 13:36, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А с чего лучший? Лучшая Опера)
     
     
  • 4.14, zog (??), 14:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опера мертва ибо продалась Хрому.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 14:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А хром об этом знает?
     
  • 4.15, Аноним (15), 14:14, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opera уже лет 10 не обновляется
     
     
  • 5.17, Аноним (18), 14:54, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нормально обновляется. Зайди на сайт, скочяй. И operaVPN исправно работает уже много лет. Без него в нашей стране интернетика нету.
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 15:12, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и любители СР вылезли. Тащ майор, запишите гражданина на отдельную бумажку!
     
  • 3.16, Аноним (18), 14:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше телеметрии - значит лучший! И не надо никаких демократий!
     
     
  • 4.20, Аноним (21), 15:10, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забей, кому ты там особо нужен? И вообще, такая гордыня - большой грех.
     
  • 2.19, GNU Аноним (?), 15:07, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у них нет таких хороших программистов, как ты, которые умеют не делать ошибок. Ты бы показал им, как надо, а то так дураками и помрут.
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:35, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Страницы перестают открываться во время загрузки обновления
     
  • 1.23, ааноним (?), 17:12, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Либревольф нет для андроида.
     

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