Обновление Firefox 104.0.2

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|1.10, Аноним (10), 12:14, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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такое чувство, что баги специально завозят, чтобы обновлялись: баги-обновления, обновления-исправления и новые баги.. и так зациклено.
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|2.12, Аноним (12), 12:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В целом, что-то в этом есть. Но Firefox таки лучший. Это как с демократией: демократия – плохая форма правления, но остальные намного хуже.
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|5.17, Аноним (18), 14:54, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нормально обновляется. Зайди на сайт, скочяй. И operaVPN исправно работает уже много лет. Без него в нашей стране интернетика нету.
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|6.21, Аноним (21), 15:12, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот и любители СР вылезли. Тащ майор, запишите гражданина на отдельную бумажку!
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|3.16, Аноним (18), 14:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше телеметрии - значит лучший! И не надо никаких демократий!
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|4.20, Аноним (21), 15:10, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забей, кому ты там особо нужен? И вообще, такая гордыня - большой грех.
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|2.19, GNU Аноним (?), 15:07, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у них нет таких хороших программистов, как ты, которые умеют не делать ошибок. Ты бы показал им, как надо, а то так дураками и помрут.
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