Обновление Firefox 104.0.1 и Tor Browser 11.5.2

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:34, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня при открытии видео на ютубе оно при включении несколько раз прерывается и страница перезагружается, а виджет колбасит по всему экрану. Вот это я понимаю -- достало. Я перестал смотреть ютуб даже. Раньше такого не было вроде.

3.11 , Ilya Indigo ( ok ), 23:21, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А у меня настроен klipper+mpv+yt-dlp

Поместил ссылку в буфер обмена любым удобным способом, выбрал из появившегося меню Воспроизвести на Горизонтальном или на Вертикальном мониторе, и наслаждаюсь видео в mpv в заранее установленном кач-ве с аппаратным ускорением и всеми удобствами плеера. Красота! :-)

4.13 , anonymous ( ?? ), 23:28, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – ютуб же давно запретил просмотр через mpv, там сразу скорость падает до 60 кб/сек и даже обычное видео не поглядишь дергается и ждет не говоря уж про 4к.

5.16 , asdasd ( ? ), 00:56, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ютуб же давно запретил просмотр через mpv Третий элемент автора не дочитали? Он загоняет ссылку в yt-dlp, который скачивает ролик локально, а потом уже его скармливает mpv.

6.19 , anonymous ( ?? ), 01:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – как раз дочитал потому и прокомментировал, они оба качают 60 кб, видео которое я хотел глянуть (минут 17) пишет скачается через 7 дней.

5.21 , Ilya Indigo ( ok ), 01:49, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ютуб же давно запретил просмотр через mpv, там сразу скорость падает до

> 60 кб/сек и даже обычное видео не поглядишь дергается и ждет

> не говоря уж про 4к. Гугл ничего не запрещал он не в состоянии чего-то запретит у него все смотрелки от такого накроются.

Это было год назад на youtube-dl которым уже никто не пользуется и в mpv давно уже yt-dlp используется где такого ограниченния нет.

4К мне нафиг не нужно, а FullHD 60 смотрю без проблем.

Иногда бывает что ролик не успевает закешироваться, но не слишком часто и перезапуск как правило, решает проблему.

И помимо гуглотуба, смотреть можно дофига всего другого, включая и то, что на полный экран без регистрации просто не позволяет включать.

