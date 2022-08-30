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Обновление Firefox 104.0.1 и Tor Browser 11.5.2

30.08.2022 21:55

Доступен корректирующий выпуск Firefox 104.0.1, в котором устранена проблема с остановкой воспроизведения видео на сайте Youtube. Проблема вызвана повторным использованием устройства для ускорения декодирования видео и проявляется в основном на системах с видеокартами NVIDIA. В качестве обходного пути решения проблемы на странице about:config можно установить в значение false параметры media.wmf.zero-copy-nv12-texture и gfx.direct3d11.reuse-decoder-device.

Кроме того, выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.5.2, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.13.0 ESR, в которой устранено 4 уязвимости. Обновлена версия Tor 0.4.7.10 и дополнения NoScript 11.4.9. По горячим следам для платформы Android выпущена версия Tor Browser 11.5.3, в которой устранены проблемы с обновлением встроенных дополнений и работой установленных пользователем дополнений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 104
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.5
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.5.1 и дистрибутива Tails 5.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57701-firefox
Ключевые слова: firefox, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ishvar (?), 22:10, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что значит "и работой установленных пользователем дополнений". Зачем упор на слово "установленным пользователем"? Кто то научился устанавливать сторонние адоны вне дефолтного списка?
     
     
  • 2.4, Анонн (?), 22:14, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это значит "косноязычие переводчика"
    В оригинале все проще
    Bug tor-browser#41156: User-installed addons are broken on Android
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:10, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Хром таких багов себе не позволяет, поэтому он лучше.
     
     
  • 2.3, Анонн (?), 22:12, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Зато позволяет без спроса писать в буфер обмена ¯\_(ツ)_/¯
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:40, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут растаманы опять облажались:

    > Проблема вызвана повторным использованием устройства

     

  • 1.5, Oe (?), 22:28, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вообще часто видео не запускается если развернуто кнопкой "широкий экран", как же достало, приходится нажимать еще раз кнопку, потом F5, и потом опять разворачивать на широкий экран...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:34, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня при открытии видео на ютубе оно при включении несколько раз прерывается и страница перезагружается, а виджет колбасит по всему экрану. Вот это я понимаю -- достало. Я перестал смотреть ютуб даже. Раньше такого не было вроде.
     
     
  • 3.11, Ilya Indigo (ok), 23:21, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у меня настроен klipper+mpv+yt-dlp
    Поместил ссылку в буфер обмена любым удобным способом, выбрал из появившегося меню Воспроизвести на Горизонтальном или на Вертикальном мониторе, и наслаждаюсь видео в mpv в заранее установленном кач-ве с аппаратным ускорением и всеми удобствами плеера. Красота! :-)
     
     
  • 4.13, anonymous (??), 23:28, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ютуб же давно запретил просмотр через mpv, там сразу скорость падает до 60 кб/сек и даже обычное видео не поглядишь дергается и ждет не говоря уж про 4к.
     
     
  • 5.16, asdasd (?), 00:56, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ютуб же давно запретил просмотр через mpv

    Третий элемент автора не дочитали? Он загоняет ссылку в yt-dlp, который скачивает ролик локально, а потом уже его скармливает mpv.

     
     
  • 6.19, anonymous (??), 01:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как раз дочитал потому и прокомментировал, они оба качают 60 кб, видео которое я хотел глянуть (минут 17) пишет скачается через 7 дней.
     
  • 5.21, Ilya Indigo (ok), 01:49, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ютуб же давно запретил просмотр через mpv, там сразу скорость падает до
    > 60 кб/сек и даже обычное видео не поглядишь дергается и ждет
    > не говоря уж про 4к.

    Гугл ничего не запрещал он не в состоянии чего-то запретит у него все смотрелки от такого накроются.
    Это было год назад на youtube-dl которым уже никто не пользуется и в mpv давно уже yt-dlp используется где такого ограниченния нет.
    4К мне нафиг не нужно, а FullHD 60 смотрю без проблем.
    Иногда бывает что ролик не успевает закешироваться, но не слишком часто и перезапуск как правило, решает проблему.
    И помимо гуглотуба, смотреть можно дофига всего другого, включая и то, что на полный экран без регистрации просто не позволяет включать.

     

  • 1.6, Аноним (7), 22:31, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему они только вендовые баги исправляют всегда? Там пользователей этой шляпы то и не существует, все как один на хромом.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:42, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Firefox догнал Chrome? Firefox догнал Chrome!? Firefox догнал Chrome!
    FIREFOX ДОГНАЛ CHROME!!
    СЛУЧИЛАС
    ЦИФЕРКИ СТАБИЛЬНЫХ ВЕРСИЙ СОВПАЛИ
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 22:54, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О нет, это ведь резонанс и всемирная паутина перестанет работать и нам придется переехать в gopher
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:13, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь вы в безопасtности!
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:21, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для защиты детей от нарушителей Конституции.
     
  • 1.14, zog (??), 00:02, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox - хороший браузер. Веб макаки, ориентирующиеся исключительно на Хром, должны гореть в аду на особых скоровордках с шипами.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:31, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разделение "под такой то браузер" в прошлом - сейчас всё по единым стандартам . Просто не надо сидеть на музейных версиях или щёлкать все настройки в about:config подряд .
     
     
  • 3.22, user (??), 02:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот комментарий огорчает Icecat.
     

  • 1.17, Аноним (17), 01:18, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жирнолис долбит под сотню мой CPU, поэтому юзаю девственницу хромого
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 01:42, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Самый большой в мире" микрокалькулятор "Электроника" ?
     
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