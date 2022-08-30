Обновление Firefox 104.0.1 и Tor Browser 11.5.2

|
|1.1, ishvar (?), 22:10, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что значит "и работой установленных пользователем дополнений". Зачем упор на слово "установленным пользователем"? Кто то научился устанавливать сторонние адоны вне дефолтного списка?
|
|
|
|2.4, Анонн (?), 22:14, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это значит "косноязычие переводчика"
В оригинале все проще
Bug tor-browser#41156: User-installed addons are broken on Android
|
|
|
|2.3, Анонн (?), 22:12, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Зато позволяет без спроса писать в буфер обмена ¯\_(ツ)_/¯
|
|2.15, Аноним (15), 00:40, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут растаманы опять облажались:
> Проблема вызвана повторным использованием устройства
|
|1.5, Oe (?), 22:28, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня вообще часто видео не запускается если развернуто кнопкой "широкий экран", как же достало, приходится нажимать еще раз кнопку, потом F5, и потом опять разворачивать на широкий экран...
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 22:34, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня при открытии видео на ютубе оно при включении несколько раз прерывается и страница перезагружается, а виджет колбасит по всему экрану. Вот это я понимаю -- достало. Я перестал смотреть ютуб даже. Раньше такого не было вроде.
|
|
|
|3.11, Ilya Indigo (ok), 23:21, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А у меня настроен klipper+mpv+yt-dlp
Поместил ссылку в буфер обмена любым удобным способом, выбрал из появившегося меню Воспроизвести на Горизонтальном или на Вертикальном мониторе, и наслаждаюсь видео в mpv в заранее установленном кач-ве с аппаратным ускорением и всеми удобствами плеера. Красота! :-)
|
|
|
|4.13, anonymous (??), 23:28, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
ютуб же давно запретил просмотр через mpv, там сразу скорость падает до 60 кб/сек и даже обычное видео не поглядишь дергается и ждет не говоря уж про 4к.
|
|
|
|5.16, asdasd (?), 00:56, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ютуб же давно запретил просмотр через mpv
Третий элемент автора не дочитали? Он загоняет ссылку в yt-dlp, который скачивает ролик локально, а потом уже его скармливает mpv.
|
|
|
|6.19, anonymous (??), 01:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
как раз дочитал потому и прокомментировал, они оба качают 60 кб, видео которое я хотел глянуть (минут 17) пишет скачается через 7 дней.
|
|5.21, Ilya Indigo (ok), 01:49, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ютуб же давно запретил просмотр через mpv, там сразу скорость падает до
> 60 кб/сек и даже обычное видео не поглядишь дергается и ждет
> не говоря уж про 4к.
Гугл ничего не запрещал он не в состоянии чего-то запретит у него все смотрелки от такого накроются.
Это было год назад на youtube-dl которым уже никто не пользуется и в mpv давно уже yt-dlp используется где такого ограниченния нет.
4К мне нафиг не нужно, а FullHD 60 смотрю без проблем.
Иногда бывает что ролик не успевает закешироваться, но не слишком часто и перезапуск как правило, решает проблему.
И помимо гуглотуба, смотреть можно дофига всего другого, включая и то, что на полный экран без регистрации просто не позволяет включать.
|
|1.6, Аноним (7), 22:31, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Почему они только вендовые баги исправляют всегда? Там пользователей этой шляпы то и не существует, все как один на хромом.
|
|1.8, Аноним (8), 22:42, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Firefox догнал Chrome? Firefox догнал Chrome!? Firefox догнал Chrome!
FIREFOX ДОГНАЛ CHROME!!
СЛУЧИЛАС
ЦИФЕРКИ СТАБИЛЬНЫХ ВЕРСИЙ СОВПАЛИ
|
|
|
|2.9, Аноним (-), 22:54, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О нет, это ведь резонанс и всемирная паутина перестанет работать и нам придется переехать в gopher
|
|1.14, zog (??), 00:02, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Firefox - хороший браузер. Веб макаки, ориентирующиеся исключительно на Хром, должны гореть в аду на особых скоровордках с шипами.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 01:31, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разделение "под такой то браузер" в прошлом - сейчас всё по единым стандартам . Просто не надо сидеть на музейных версиях или щёлкать все настройки в about:config подряд .
|