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Для ядра Linux предложена реализация функции memchr, работающая до 4 раз быстрее

12.07.2022 09:10

Для включения в состав ядра Linux предложен набор патчей с оптимизированной реализацией функции memchr(), применяемой для поиска символа в массиве. В отличие от старого варианта, в котором применялось побайтовое сравнение, предложенная реализация построена с учётом полного использования 64- и 32-разрядных регистров CPU. Вместо байтов сравнение осуществляется с использованием машинных слов, что позволяет за раз сравнивать как минимум 4 байта.

При поиске в больших строках новый вариант оказался быстрее старого примерно в 4 раза (например, для строк в 1000 символов). Для строк небольшого размера эффективность новой реализации не столь значительна, но всё равно выше по сравнению с исходным вариантом. В ядре Linux размер обрабатываемых в memchr() строк достигает 512 байт. Прирост производительности для 512 байтовых строк, в ситуации, когда искомый символ находится в конце строки, составляет 20%.

Тестирование ядра 5.18 с новым вариантом "memchr()" для 32- и 64-разрядных архитектур не выявило каких-либо проблем. Общий прирост производительности подсистем ядра при использовании оптимизированного варианта "memchr()" пока не оценивался, как не анализировалась и целесообразность замены реализации (в коде ядра вызов функции memchr() встречается 129 раз, в том числе в коде драйверов и файловых систем).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: В состав Glibc включено исправление уязвимости в memcpy, подготовленное разработчиками ОС Аврора
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в реализации функции memcpy для ARMv7 из состава Glibc
  4. OpenNews: Линус Торвальдс опроверг проблемы с планировщиком задач, всплывшие в тесте производительности
  5. OpenNews: Опубликованы результаты тестов производительности файловой системы Reiser5
  6. OpenNews: Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57493-kernel
Ключевые слова: kernel, optimization
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:26, 12/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Я думал и так уже оптимизировали все что можно для 64бит
     
  • 2, pashev.ru (?), 09:29, 12/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Вместо байтов сравнение осуществляется с использованием машинных слов, что позволяет за раз сравнивать как минимум 4 байта.

    Как в glibc 🤗

     
     
  • 4, Аноним (-), 09:39, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там разве не sse и avx(512) с "до 64 байтами" за раз?
     

  • 3, pashev.ru (?), 09:31, 12/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Общий прирост производительности подсистем ядра при использовании оптимизированного варианта "memchr()" пока не оценивался, как не анализировалась и целесообразность замены реализации (в коде ядра вызов функции memchr() встречается 129 раз, в том числе

    См. абсолютное и относительное улучшение — https://pashev.ru/nnt

     
  • 5, Аноним (5), 09:39, 12/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Такого количества багов, костылей и рудиментов не было даже в ранней винде после перехода с мсдос
     
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