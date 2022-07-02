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Выпуск Wine 7.12 и Wine staging 7.12

02.07.2022 08:13

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.12. С момента выпуска версии 7.11 было закрыто 13 отчётов об ошибках и внесено 266 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Для приложений, использующих Qt5, добавлена поддержка тем оформления.
  • Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.4.
  • В API Direct2D улучшена поддержка эффектов.
  • В утилитах для работы с реестром реализована поддержка значений с типом QWORD (UINT64).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Star Citizen, Shogun Total War 2, Argentum 20 RPG.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MetaTrader4, Approach (Smart Suite), Wireshark.

Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 7.12, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 543 дополнительных патча.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.12. Из изменений отмечается только обновление патча "winepulse-PulseAudio_Support", решающего проблемы с выбором звуковых устройств при использовании звукового бэкенда PulseAudio, добавляющего поддержку GetPropValue, реализующего режим эксклюзивного доступа к звуковому устройству и передающего свойство KEY_AudioEndpoint_PhysicalSpeakers в драйвер для PulseAudio.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск Wine 7.11 и Wine staging 7.11
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  6. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57439-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 08:22, 02/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Не подскажите, когда уже дождёмся в Wine поддержки GТА 6?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:27, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда рак на горе свистнет.
     
  • 2.3, daemontux (?), 08:48, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как только rockstar  патчи пришлет
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:10, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ее еще даже на Windows нельзя запустить.
     
     
  • 3.9, Бегущий по граблям (?), 10:15, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально всё работает, просто надо прямые руки иметь, вот такие как у меня.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:49, 02/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему эти луддиты до сих пор не завезли нормальной поддержки wayland?
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:57, 02/07/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    кто-нить киберпанк пробовал? там же ненужно_12 подвезли
     
     
  • 2.6, zshfan (ok), 09:01, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для киберпанка нужна столь же кривая реализация API, как реализация автомобилей через коня из ведьмака в киберпанке...
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 09:49, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя вроде не спрашивали, что и для чего нужно
     
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