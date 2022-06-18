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Выпущена новая стабильная версия Miranda NG 0.96.1

18.06.2022 22:17

Опубликован новый значительный выпуск мультипротокольного клиента для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.96.1, продолжающего развитие программы Miranda. Среди поддерживаемых протоколов: Facebook, ICQ, IRC, Jabber/XMPP, SkypeWeb, Steam, Tox, Twitter и VKontakte. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Программа пока поддерживает работу только на платформе Windows, но началась работа по реализации поддержки Linux. Из планов на будущее также отмечается добавление поддержки новых протоколов, включая WhatsApp и Telegram.

Среди изменений:

  • Представлены первые результаты портирования на Linux - ядро mir_core теперь может быть собрано для систем на базе Linux.
  • Добавлена возможность скрывать групповые чаты из списка контактов (как обычные контакты).
  • Добавлена поддержка сборки с помощью Visual Studio 2022.
  • Обновлены библиотеки BASS, BASSWMA, libcurl, libtox, PCRE, pthreads-win32 (pthreads4w), SQLite и TinyXML2.
  • Прекращена поддержка протокола Discord, так как компания Discord Inc максимально затрудняет разработку альтернативных реализаций протокола и заблокировала учётные записи разработчиков Miranda NG.
  • В реализации проктола VKontakte налажена авторизация (в том числе двухфакторная), добавлена поддержка статуса «Невидимый» и обеспечена возможность отправки аудиосообщений.


  1. Главная ссылка к новости (https://miranda-ng.org/ru/news...)
  2. OpenNews: Новая версия программы для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.95.11
  3. OpenNews: Мессенджер Signal возобновил публикацию серверного кода и интегрировал криптовалюту
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Delta Chat 1.22
  5. OpenNews: Выпуск мессенджера aTox 0.7.0 с поддержкой аудиовызовов
  6. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57375-miranda
Ключевые слова: miranda
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:59, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Теперь заживём! Лучше бы pidgin на кути портировали или хотя бы подтянули до такого же уровня.
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:02, 19/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Дискорд, да, сволочи. Про это писал разработчик клиента Cordless в конце 2020.

    https://github.com/Bios-Marcel/cordless/blob/master/README.md

    Как только в процессе изучения протокола ты делаешь какой-то запрос, который для официального клиента не характерен, то отхватываешь пермач.

     
  • 1.3, InuYasha (??), 00:06, 19/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    (O_O)
    Вы ещё живые? Афигеть! Респаун...т.е. респект! Но я что-то сильно сомневаюсь что им стоит тратить силы на тгм - это может стать бесконечной и ненужной гонкой, имхо.
    А чо, аська тоже ещё есть? Надо будет попробовать оживить... может быть %)
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 00:08, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основной разработчик перешёл на линукс и хочет гонять миранду нативно, без вайна, поэтому вопрос "стоит ли?" не стоит, это, по сути, делается для себя.
     
     
  • 3.5, InuYasha (??), 00:12, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Основной разработчик перешёл на линукс

    Ну, молодец - чо. Я только "за". Только Миранда дофига ВинАПИ имеет внутри. Как её на КульТи переписывать будут - хз...

     
     
  • 4.6, Аноним (2), 00:16, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На EFL

    Кстати, если кто-то встречал конвертер rc-файлов MSVS в формат, который пригоден для EFL, мы будем благодарны за ссылку. Иначе, придётся свой писать.

     
  • 4.9, НяшМяш (ok), 00:36, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро уже переписано, а юайку нарисуют как-нибудь. В совсем уж ленивом нетерпеливом случае можно попробовать линкануть с libwine.
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:36, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А основной - это кто? Я уже давно не слежу за проектом. Но всё ещё Гоша?
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:16, 19/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь Fosscrod так не обломают. Хотя если и отрежут от сети Дискорд то пофигу, я бы и без основных пожил, главное бы получить наконец нормальный клиент. А так если премиум фичи диска реализуют то потихоньку из Диска перекочуют.
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:47, 19/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Неплохо, но из протоколов используется лишь 1
    Увы,но прошли времена, когда это было актуально и удобно
    те же вайбёры, васяпы, телеги, вконтахтики, ныне всё там у всех
     
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