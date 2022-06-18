Выпущена новая стабильная версия Miranda NG 0.96.1

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:59, 18/06/2022 [ответить] + / – Теперь заживём! Лучше бы pidgin на кути портировали или хотя бы подтянули до такого же уровня.

1.2 , Аноним ( 2 ), 00:02, 19/06/2022 [ответить] + / – Дискорд, да, сволочи. Про это писал разработчик клиента Cordless в конце 2020. https://github.com/Bios-Marcel/cordless/blob/master/README.md Как только в процессе изучения протокола ты делаешь какой-то запрос, который для официального клиента не характерен, то отхватываешь пермач.

1.3 , InuYasha ( ?? ), 00:06, 19/06/2022 [ответить] –1 + / – (O_O)

Вы ещё живые? Афигеть! Респаун...т.е. респект! Но я что-то сильно сомневаюсь что им стоит тратить силы на тгм - это может стать бесконечной и ненужной гонкой, имхо.

А чо, аська тоже ещё есть? Надо будет попробовать оживить... может быть %)

2.4 , Аноним ( 2 ), 00:08, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Основной разработчик перешёл на линукс и хочет гонять миранду нативно, без вайна, поэтому вопрос "стоит ли?" не стоит, это, по сути, делается для себя.

3.5 , InuYasha ( ?? ), 00:12, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Основной разработчик перешёл на линукс Ну, молодец - чо. Я только "за". Только Миранда дофига ВинАПИ имеет внутри. Как её на КульТи переписывать будут - хз...

4.6 , Аноним ( 2 ), 00:16, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На EFL Кстати, если кто-то встречал конвертер rc-файлов MSVS в формат, который пригоден для EFL, мы будем благодарны за ссылку. Иначе, придётся свой писать.

4.9 , НяшМяш ( ok ), 00:36, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ядро уже переписано, а юайку нарисуют как-нибудь. В совсем уж ленивом нетерпеливом случае можно попробовать линкануть с libwine.

3.8 , Аноним ( 8 ), 00:36, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А основной - это кто? Я уже давно не слежу за проектом. Но всё ещё Гоша?



1.7 , Аноним ( 7 ), 00:16, 19/06/2022 [ответить] + / – Надеюсь Fosscrod так не обломают. Хотя если и отрежут от сети Дискорд то пофигу, я бы и без основных пожил, главное бы получить наконец нормальный клиент. А так если премиум фичи диска реализуют то потихоньку из Диска перекочуют.

1.10 , Аноним ( 10 ), 00:47, 19/06/2022 [ответить] + / – Неплохо, но из протоколов используется лишь 1

Увы,но прошли времена, когда это было актуально и удобно

те же вайбёры, васяпы, телеги, вконтахтики, ныне всё там у всех

