Выпущена новая стабильная версия Miranda NG 0.96.1

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|1.1, Аноним (1), 23:59, 18/06/2022 [ответить]
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Теперь заживём! Лучше бы pidgin на кути портировали или хотя бы подтянули до такого же уровня.
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|1.3, InuYasha (??), 00:06, 19/06/2022 [ответить]
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(O_O)
Вы ещё живые? Афигеть! Респаун...т.е. респект! Но я что-то сильно сомневаюсь что им стоит тратить силы на тгм - это может стать бесконечной и ненужной гонкой, имхо.
А чо, аська тоже ещё есть? Надо будет попробовать оживить... может быть %)
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|2.4, Аноним (2), 00:08, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основной разработчик перешёл на линукс и хочет гонять миранду нативно, без вайна, поэтому вопрос "стоит ли?" не стоит, это, по сути, делается для себя.
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|3.5, InuYasha (??), 00:12, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Основной разработчик перешёл на линукс
Ну, молодец - чо. Я только "за". Только Миранда дофига ВинАПИ имеет внутри. Как её на КульТи переписывать будут - хз...
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|4.6, Аноним (2), 00:16, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На EFL
Кстати, если кто-то встречал конвертер rc-файлов MSVS в формат, который пригоден для EFL, мы будем благодарны за ссылку. Иначе, придётся свой писать.
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|4.9, НяшМяш (ok), 00:36, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ядро уже переписано, а юайку нарисуют как-нибудь. В совсем уж ленивом нетерпеливом случае можно попробовать линкануть с libwine.
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|3.8, Аноним (8), 00:36, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А основной - это кто? Я уже давно не слежу за проектом. Но всё ещё Гоша?
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|1.7, Аноним (7), 00:16, 19/06/2022 [ответить]
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Надеюсь Fosscrod так не обломают. Хотя если и отрежут от сети Дискорд то пофигу, я бы и без основных пожил, главное бы получить наконец нормальный клиент. А так если премиум фичи диска реализуют то потихоньку из Диска перекочуют.
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|1.10, Аноним (10), 00:47, 19/06/2022 [ответить]
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Неплохо, но из протоколов используется лишь 1
Увы,но прошли времена, когда это было актуально и удобно
те же вайбёры, васяпы, телеги, вконтахтики, ныне всё там у всех
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