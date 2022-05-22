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Lotus 1-2-3 портирован для Linux

22.05.2022 10:18

Тэвис Орманди (Tavis Ormandy), исследователь безопасности из компании Google, ради интереса портировал для работы в Linux табличный процессор Lotus 1-2-3, выпущенный в 1988 году, за три года до появления самого Linux. Порт выполнен на основе переработки исполняемых файлов для UNIX, найденных в архиве с варезом на одной из BBS. Работа интереса тем, что портирование выполнено на уровне машинных кодов и динамического связывания без использования эмуляторов или виртуальных машин. В итоге получен исполняемый файл, способный запускаться в Linux без лишних прослоек. Инструментарий для адаптации имеющихся в открытом доступе исполняемых файлов Lotus 1-2-3 для запуска в Linux опубликован на GitHub.

При портировании выполнена адаптация к интерфейсу системных вызовов Linux, обеспечено перенаправление вызовов в glibc, произведена замена несовместимых функций и интегрирован альтернативный драйвер для вывода в терминал. В собственный экземпляр также добавлен обход проверки лицензии, но Тэвис владеет коробочной копией Lotus 1-2-3 для MS-DOS и имеет законное право на использование продукта. Создание порта не является первым экспериментом Тэвиса по запуску Lotus 1-2-3 в Linux, ранее он сопровождал специальный драйвер для DOSEMU, обеспечивающий работу DOS-версии Lotus 1-2-3 на современных терминалах. Теперь выполнена задача запуска Lotus 1-2-3 в Linux без использования эмулятора.



  1. Главная ссылка к новости (https://lock.cmpxchg8b.com/lin...)
  2. OpenNews: Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS
  3. OpenNews: Компания Microsoft портировала Sysmon для Linux и открыла его код
  4. OpenNews: Google портирует Chrome для ОС Fuchsia
  5. OpenNews: Выпущен порт операционной системы OpenVMS для архитектуры x86-64
  6. OpenNews: LoadLibrary, прослойка для загрузки Windows DLL в Linux-приложения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57233-port
Ключевые слова: port, hack, unix, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Huff (?), 10:22, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Некрофилия какая-то
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:31, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Как что-то плохое, в самом деле!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:47, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Вместо того чтобы переписывать весь мир на раст занимается непонятно чем.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:30, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >2022
    >Портирован Lotus 123

    Можно же было подождать 101 годик для красивого гета.

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:41, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > В код также добавлен обход проверки лицензии, но Тэвис владеет коробочной копией Lotus 1-2-3 для MS-DOS и имеет законное право на использование продукта.

    Это не дает "законного права" публиковать/распространять.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:45, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Он и не распространяет.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 10:49, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что делает, спрятался и никому не показывает?
     
     
  • 4.10, Аноним (5), 10:52, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он опубликовал набор изменений, позволяющий запустить в Linux _ваш_ экземпляр Lotus 1-2-3.
     
     
  • 5.11, Аноним (4), 10:55, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь сказать, распространение кряков законно, если автор кряка имеет лицензионную копию?
     
     
  • 6.21, Иван (??), 11:17, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Кряк - это отдельный программный продукт. И на него распространяются те же права, как и на любую создаваемую вами продукцию. Нарушает закон тот, кто с помощью кряка ломает другую программу.
     
     
  • 7.25, Аноним (7), 11:35, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только нарушает он его в момент решения суда. А так в креки еще надо музончик прикольный вставлять. Восьмибитные треки раньше были зачетные.
     
  • 7.38, Аноним (38), 13:40, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо понять, является ли этот "кряк" вредоносным ПО. Если да, то уверен, что за распространение вредоносного ПО есть санкции.
     
     
  • 8.48, Аноним (4), 14:29, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    273 УК РФ Программа для 1 модификации и 2 для несанкционированного запуска ве... текст свёрнут, показать
     
  • 6.28, Аноним (28), 12:12, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не кряк, а инструмент для превращения **существующей** версии Lotus в версию для Linux. Без самого продукта, этот инструмент Вам ничего не даст.
     
  • 2.6, Аноним (7), 10:47, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так подай него в суд и отсуди миллион!
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 10:50, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, я очень похож на IBM, что легко перепутать?
     
     
  • 4.14, Анатолий Цыбин (ok), 10:58, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будто владелец IBM не может писать с анонимного аккаунта на Опеннете...
     
     
  • 5.18, Аноним (7), 11:08, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто IBM не может 15 рублей за коммент заплатить.
     
     
  • 6.19, Google (?), 11:15, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за комментарий! 15 рублей отправлены на Ваш счет.
     
     
  • 7.24, Аноним (7), 11:33, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я еще сдэлаль!
     
  • 4.17, Аноним (7), 11:08, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ты за IBM стал так впрягаться? Любишь БизнесМашину?
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:56, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Тот самый случай, когда автору новости следует дать звание «Мастер новостей». В двух абзацах сжато, ёмко, конкретно, интересно, технически грамотно, стилистически выверенно, нейтрально подал то, что, в общем, 98 % населения пропустили бы и были бы не в курсе.

    Пешы ищо.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:11, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так толсто описать "линканул прожку" нужно постараться.

    Только всё это бесполезно, под отечественным не имеющим аналогов эльбрусом всё равно не пашет.

     
  • 2.44, Аноним (44), 14:15, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит как "Мастер Диаграм" экселя.
     

  • 1.13, Онаним (?), 10:57, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну вот и ответ на вопрос - зачем гуглу понадобился новый протокол вместо ESP. Им реально там, похоже, заняться просто нечем уже.
     
     
  • 2.15, Онаним (?), 11:03, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя... я бы сам с удовольствием поработал в компании, где 80% времени нечем заняться - и от "нечего делать" пилишь новые проекты, предоставленный собственной инициативе, лишь бы она в какой-то мере полезной компании была. Сейчас у меня этот фактор процентов 20-25, для чего-то серьёзного мало.
     
     
  • 3.33, пох. (?), 12:56, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в такой компании есть нюанс: иногда увольняют всем отделом в течении часа.

    Просто потому что у кого-то из отдела расследований тоже был лишний час и он провел очередную чистку совсем уж ненужных. Премию себе потом выпишет, из сэкономленных средств.

    А в принципе ты IBM описал.

     
     
  • 4.42, Аноним (41), 14:12, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Там в такой компании есть нюанс: иногда увольняют всем отделом в течении часа.

    только если в филиалах рф, в остальных странах работают законы

     

  • 1.16, Alexey Tor 35 (?), 11:07, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все это бредятина какая то. Портировать надо сорсы, и только сорсы. Если нет сорсов (почему то айфон мне предлагает слово Сорос, глобалисты чертовы и сюда пробрались ) то ничего делать не надо . Или надо писать с нуля. А то что этот тип сделал, это бред и чушь. И потом альтернатива уже написана.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:16, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это просто развлечение. Не надо так серьезно переживать. :)
     
  • 2.32, Ooiiii (?), 12:48, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ойфон не может предложить слово, которого не существует. Может вы имели ввиду 'source'?
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:23, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты посмотри на результат. Это не надо писать с нуля потому что это эталонное ненужно.  Это не приложуха, а шутка из разряда смотрите как я могу. Или ты реально собрался в консоли таблицы считать, лол.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:28, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я диплом в консоли писал. Слово и Дело, да. И ещё чертежи делал в Компасе. Досовском. А в Маткаде интегралы считал. Тоже досовском. Печатал, правда, на Эпсоне под виндой.
    И для всего этого хватало Трешки...

    А нынче, блин, чтоб Hello World напечатать (даже не на бумаге, нет!), подавай вам i9/r9... Реле времени, что на паре дискретных транзисторов и конденсаторе раньше делалось, теперь подавай a57 с вайфаем и питоном внутри.

     

  • 1.22, V2K (?), 11:28, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это у него 1900 год високосный? Эту ошибку емнип повторили в Exсel для совместимости.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 11:54, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1900 год

    Это какой год от начала Эпохи?

     
     
  • 3.45, Аноним (41), 14:16, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна тысяча девятисотый от начала эпохи, положенной триединым Господом нашим, Иисусом Христом.

    Слава Ему, Аминь.

    Если коммент удалят, напишу в РКН об оскорблении чувств верующих.

     

  • 1.23, Аноним (23), 11:29, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    sc капец
     
  • 1.27, Zenitur (ok), 12:03, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то. Дождались. Наконец-то нормальный взрослый редактор таблиц для Linux! А не опенофисы эти ваши, в которых форматирование едет. Теперь у нас с виндузятниками есть нативные сборки одних и тех же офисных программ!
     
     
  • 2.34, пох. (?), 12:59, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь у нас с виндузятниками есть нативные сборки одних и тех же офисных программ!

    Нету, эта - досовская.

    Виндовой версии еще лет 400 надо подождать. Той что под 3.1 была. А пока вот хотя бы досовская в терминальчике, вспомнить молодость...

     
  • 2.35, Аноним (36), 13:21, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вылезь наконец из криокамеры и перестань использовать опенофис, который больше не развивается. А перейди на ту же либру.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:14, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо теперь бухгалтеров на него перевести.
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:30, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На Raspberry Pi и моноблоке на Байкал-М не пойдёт. От реверса пользы больше, потом можно скомпилить под любую архитектуру.
     
  • 1.37, Аноним (37), 13:28, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, ну, теперь, заживём! Это то, о чём я мечтал многие годы. Не о Лотусе, о таком софте.
     
     
  • 2.40, Аноним (38), 13:47, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни гномы, ни плазмы не нужны. Только, TUi только hardcore.
     

  • 1.39, Аноним (38), 13:46, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот бы ещё Microsoft открыла Word, Exel for DOS. Тогда бы их можно было бы портировать под Linux.
     
  • 1.43, Аноним (44), 14:13, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://lock.cmpxchg8b.com/img/ida-license-check.png

    Виндузятник detected.

     
  • 1.46, BAZ_Megodriver (?), 14:20, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это около темы но не совсем в неё:
    Вопросы эксплуатации злобного легаси, в особенности на западе очень острые. Там просто огромное количество систем, у которых очень сложная логика и вопросы портирования или переделки - полный кошмар и куча денег.
    Поэтому людям и интересно это делать и есть спрос на подобное некро ...
     

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