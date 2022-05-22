Lotus 1-2-3 портирован для Linux

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|3.7, Аноним (7), 10:47, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Вместо того чтобы переписывать весь мир на раст занимается непонятно чем.
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|1.2, Аноним (2), 10:30, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>2022
>Портирован Lotus 123
Можно же было подождать 101 годик для красивого гета.
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|1.4, Аноним (4), 10:41, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> В код также добавлен обход проверки лицензии, но Тэвис владеет коробочной копией Lotus 1-2-3 для MS-DOS и имеет законное право на использование продукта.
Это не дает "законного права" публиковать/распространять.
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|4.10, Аноним (5), 10:52, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он опубликовал набор изменений, позволяющий запустить в Linux _ваш_ экземпляр Lotus 1-2-3.
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|5.11, Аноним (4), 10:55, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хочешь сказать, распространение кряков законно, если автор кряка имеет лицензионную копию?
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|6.21, Иван (??), 11:17, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Кряк - это отдельный программный продукт. И на него распространяются те же права, как и на любую создаваемую вами продукцию. Нарушает закон тот, кто с помощью кряка ломает другую программу.
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|7.25, Аноним (7), 11:35, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только нарушает он его в момент решения суда. А так в креки еще надо музончик прикольный вставлять. Восьмибитные треки раньше были зачетные.
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|7.38, Аноним (38), 13:40, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо понять, является ли этот "кряк" вредоносным ПО. Если да, то уверен, что за распространение вредоносного ПО есть санкции.
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|6.28, Аноним (28), 12:12, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не кряк, а инструмент для превращения **существующей** версии Lotus в версию для Linux. Без самого продукта, этот инструмент Вам ничего не даст.
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|1.12, Аноним (12), 10:56, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Тот самый случай, когда автору новости следует дать звание «Мастер новостей». В двух абзацах сжато, ёмко, конкретно, интересно, технически грамотно, стилистически выверенно, нейтрально подал то, что, в общем, 98 % населения пропустили бы и были бы не в курсе.
Пешы ищо.
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|2.41, Аноним (41), 14:11, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так толсто описать "линканул прожку" нужно постараться.
Только всё это бесполезно, под отечественным не имеющим аналогов эльбрусом всё равно не пашет.
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|1.13, Онаним (?), 10:57, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну вот и ответ на вопрос - зачем гуглу понадобился новый протокол вместо ESP. Им реально там, похоже, заняться просто нечем уже.
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|2.15, Онаним (?), 11:03, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хотя... я бы сам с удовольствием поработал в компании, где 80% времени нечем заняться - и от "нечего делать" пилишь новые проекты, предоставленный собственной инициативе, лишь бы она в какой-то мере полезной компании была. Сейчас у меня этот фактор процентов 20-25, для чего-то серьёзного мало.
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|3.33, пох. (?), 12:56, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в такой компании есть нюанс: иногда увольняют всем отделом в течении часа.
Просто потому что у кого-то из отдела расследований тоже был лишний час и он провел очередную чистку совсем уж ненужных. Премию себе потом выпишет, из сэкономленных средств.
А в принципе ты IBM описал.
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|4.42, Аноним (41), 14:12, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там в такой компании есть нюанс: иногда увольняют всем отделом в течении часа.
только если в филиалах рф, в остальных странах работают законы
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|1.16, Alexey Tor 35 (?), 11:07, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все это бредятина какая то. Портировать надо сорсы, и только сорсы. Если нет сорсов (почему то айфон мне предлагает слово Сорос, глобалисты чертовы и сюда пробрались ) то ничего делать не надо . Или надо писать с нуля. А то что этот тип сделал, это бред и чушь. И потом альтернатива уже написана.
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|2.32, Ooiiii (?), 12:48, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ойфон не может предложить слово, которого не существует. Может вы имели ввиду 'source'?
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|2.36, Аноним (36), 13:23, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты посмотри на результат. Это не надо писать с нуля потому что это эталонное ненужно. Это не приложуха, а шутка из разряда смотрите как я могу. Или ты реально собрался в консоли таблицы считать, лол.
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|3.47, Аноним (47), 14:28, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я диплом в консоли писал. Слово и Дело, да. И ещё чертежи делал в Компасе. Досовском. А в Маткаде интегралы считал. Тоже досовском. Печатал, правда, на Эпсоне под виндой.
И для всего этого хватало Трешки...
А нынче, блин, чтоб Hello World напечатать (даже не на бумаге, нет!), подавай вам i9/r9... Реле времени, что на паре дискретных транзисторов и конденсаторе раньше делалось, теперь подавай a57 с вайфаем и питоном внутри.
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|1.22, V2K (?), 11:28, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это у него 1900 год високосный? Эту ошибку емнип повторили в Exсel для совместимости.
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|3.45, Аноним (41), 14:16, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одна тысяча девятисотый от начала эпохи, положенной триединым Господом нашим, Иисусом Христом.
Слава Ему, Аминь.
Если коммент удалят, напишу в РКН об оскорблении чувств верующих.
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|1.27, Zenitur (ok), 12:03, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну наконец-то. Дождались. Наконец-то нормальный взрослый редактор таблиц для Linux! А не опенофисы эти ваши, в которых форматирование едет. Теперь у нас с виндузятниками есть нативные сборки одних и тех же офисных программ!
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|2.34, пох. (?), 12:59, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Теперь у нас с виндузятниками есть нативные сборки одних и тех же офисных программ!
Нету, эта - досовская.
Виндовой версии еще лет 400 надо подождать. Той что под 3.1 была. А пока вот хотя бы досовская в терминальчике, вспомнить молодость...
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|2.35, Аноним (36), 13:21, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вылезь наконец из криокамеры и перестань использовать опенофис, который больше не развивается. А перейди на ту же либру.
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|1.31, Аноним (31), 12:30, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На Raspberry Pi и моноблоке на Байкал-М не пойдёт. От реверса пользы больше, потом можно скомпилить под любую архитектуру.
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|1.37, Аноним (37), 13:28, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура, ну, теперь, заживём! Это то, о чём я мечтал многие годы. Не о Лотусе, о таком софте.
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|1.39, Аноним (38), 13:46, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот бы ещё Microsoft открыла Word, Exel for DOS. Тогда бы их можно было бы портировать под Linux.
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|1.46, BAZ_Megodriver (?), 14:20, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это около темы но не совсем в неё:
Вопросы эксплуатации злобного легаси, в особенности на западе очень острые. Там просто огромное количество систем, у которых очень сложная логика и вопросы портирования или переделки - полный кошмар и куча денег.
Поэтому людям и интересно это делать и есть спрос на подобное некро ...
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