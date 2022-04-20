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Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU44

20.04.2022 10:03

Компания Oracle опубликовала обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 44 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием непрерывной модели публикации новых версий.

В новом выпуске:

  • Обновлены версии программ с устранением уязвимостей: Apache Web Server 2.4.53, Django 2.2.27, Firefox 91.7.0esr, Samba 4.13.17, Thunderbird 91.7.0, Twisted 22.2.0, libexpat 2.4.6, openssl 1.0.2zd, openssl-11 1.1.1n, openssl-3 3.0.2, library/libsasl и utility/python.
  • Устранено 6 уязвимостей, которые затрагивают ядро и штатные утилиты. Наиболее серьёзной проблеме в утилитах присвоен уровень опасности 8.2. Детали не уточняются.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования
  3. OpenNews: Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU42
  5. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC
  6. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Solaris
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57051-solaris
Ключевые слова: solaris, oracle
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:05, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SRU на продакшн -- это вообще нормально? Никто не пробовал такое? Сижу читаю SRU -- выглядит интересно, хочу это на продакшн.
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 10:17, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну, блин, как будто SSU - Security Support Updates - или DRoCH - Distributed Repository of Channel Hierarches - звучит лучше
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:03, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да мы все SRUём на продакшн
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:09, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аббревиатуры читаются по буквам - эс, ар, ю.
     
     
  • 3.11, Старший аноним (?), 11:37, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это несведующие англо-саксонцы так читают (они вообще большие извращенцы по-жизни).
    А просветленные люди знают как надо читать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:13, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОС здорового человека, без хайповозов и гонки по количеству написанных строк кода.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:51, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже с неё во Фконтактике пишешь и Ютупчик смотришь?
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 10:14, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Насилование трупа, имхо.
    Вместо развития - какие хипстеристкие поделия вроде OpenIndiana.
    А ведь соляра могла и имеет отличный потенциал, если разрабатывать параллельно с линуксом - если вложить денег и дать людей (не небинарных транс-мета-гей-ниггеров на героиновом биохакинге, а разрабов).

    Печально это все.

     
     
  • 2.5, Карабьян (?), 10:51, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вложения подразумевают их окупание (пусть, возможно, в широком, общечеловеческом смысле). Как с этим бы было?
     
  • 2.8, Аноним (9), 11:06, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вместо развития - какие хипстеристкие поделия вроде OpenIndiana.

    Солярка и Индианка разные сущности. Кто-то платит деньги за готовый продукт с техподдержкой. А кто-то юзает второе. Вообще illumos это большая удача, тот самый настоящий ЪЪЪUNIXЪЪЪ.

     
  • 2.12, Минона (ok), 11:41, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ты жирный.
    Оракловая солярка это уже совсем не та сановская от которой отпочковался иллюмос.
     

  • 1.6, Zenitur (ok), 11:00, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы openSUSE 11.4 поддерживалась так же долго, как и Solaris 11.4 я бы до сих пор ей бы пользовался. Хотя подождите... Я же и так ей пользуюсь, на локалхосте.

    Может, на Солярис перейти? Какие плюсы? Аппаратная виртуализация в VirtualBox есть? USB 2 и 3 поддерживаются? Wine работает, 32 бит и 64 бит? А что насчёт DXVK?

     
     
  • 2.13, Минона (ok), 11:44, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твоё какое дело?
    Не нравится? Проходи мимо.
     
  • 2.14, Минона (ok), 11:46, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переходи. Переходи на Windows 11.4 когда выйдет.
     
     
  • 3.16, КО (?), 13:03, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уж как нибудь необновляемой десяткой обойдусь.
     

  • 1.17, Z (??), 13:11, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где оно реально повседневно используется, в каких проектах?
     

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