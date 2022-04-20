Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU44

|
|1.1, Аноним (1), 10:05, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
SRU на продакшн -- это вообще нормально? Никто не пробовал такое? Сижу читаю SRU -- выглядит интересно, хочу это на продакшн.
|
|
|
|2.4, Жироватт (ok), 10:17, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Ну, блин, как будто SSU - Security Support Updates - или DRoCH - Distributed Repository of Channel Hierarches - звучит лучше
|
|
|
|3.11, Старший аноним (?), 11:37, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это несведующие англо-саксонцы так читают (они вообще большие извращенцы по-жизни).
А просветленные люди знают как надо читать.
|
|1.2, Аноним (2), 10:13, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
ОС здорового человека, без хайповозов и гонки по количеству написанных строк кода.
|
|1.3, Жироватт (ok), 10:14, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Насилование трупа, имхо.
Вместо развития - какие хипстеристкие поделия вроде OpenIndiana.
А ведь соляра могла и имеет отличный потенциал, если разрабатывать параллельно с линуксом - если вложить денег и дать людей (не небинарных транс-мета-гей-ниггеров на героиновом биохакинге, а разрабов).
Печально это все.
|
|
|
|2.5, Карабьян (?), 10:51, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вложения подразумевают их окупание (пусть, возможно, в широком, общечеловеческом смысле). Как с этим бы было?
|
|2.8, Аноним (9), 11:06, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Вместо развития - какие хипстеристкие поделия вроде OpenIndiana.
Солярка и Индианка разные сущности. Кто-то платит деньги за готовый продукт с техподдержкой. А кто-то юзает второе. Вообще illumos это большая удача, тот самый настоящий ЪЪЪUNIXЪЪЪ.
|
|2.12, Минона (ok), 11:41, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какой ты жирный.
Оракловая солярка это уже совсем не та сановская от которой отпочковался иллюмос.
|
|1.6, Zenitur (ok), 11:00, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если бы openSUSE 11.4 поддерживалась так же долго, как и Solaris 11.4 я бы до сих пор ей бы пользовался. Хотя подождите... Я же и так ей пользуюсь, на локалхосте.
Может, на Солярис перейти? Какие плюсы? Аппаратная виртуализация в VirtualBox есть? USB 2 и 3 поддерживаются? Wine работает, 32 бит и 64 бит? А что насчёт DXVK?
|
|
|
|
|
|3.16, КО (?), 13:03, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я уж как нибудь необновляемой десяткой обойдусь.
|
|1.17, Z (??), 13:11, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Где оно реально повседневно используется, в каких проектах?
|