Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU44

Если бы openSUSE 11.4 поддерживалась так же долго, как и Solaris 11.4 я бы до сих пор ей бы пользовался. Хотя подождите... Я же и так ей пользуюсь, на локалхосте. Может, на Солярис перейти? Какие плюсы? Аппаратная виртуализация в VirtualBox есть? USB 2 и 3 поддерживаются? Wine работает, 32 бит и 64 бит? А что насчёт DXVK?

